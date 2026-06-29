TIDAL interdit la monétisation des musiques générées par AI

Le marché du streaming musical devient un champ de bataille entre la révolution technologique et les droits d'auteur. La célèbre plateforme TIDAL a annoncé des mesures strictes contre les compositions entièrement créées à l'aide de l'intelligence artificielle (AI). Selon la nouvelle politique, ces pistes ne seront plus monétisées sur la plateforme, ce qui signifie que leurs auteurs ne pourront plus tirer de revenus des écoutes. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

La direction de TIDAL a justifié cette décision par la volonté de « protéger la créativité naturelle ». Tony Gervino, vice-président exécutif de l'entreprise, a souligné que de nombreux utilisateurs ont exprimé leur refus d'écouter des produits de l'AI. Par conséquent, la plateforme ne se contentera pas de limiter les revenus, mais lancera également un système de suppression automatique des pistes AI imitant des artistes célèbres.

Droits des créateurs et barrières technologiques

Selon les nouvelles règles, les musiques créées à 100 % par AI seront marquées d'un label spécial « AI ». Cela permettra aux auditeurs de connaître précisément l'origine du contenu. Plus important encore, ces pistes ne pourront pas percevoir de royalties et seront privées des fonctions de vente directe aux fans (direct-to-fan sales). Cette mesure vise à protéger les revenus des artistes « vivants » sur la plateforme.

Selon ixbt.com, TIDAL n'est pas seule dans ce domaine. Auparavant, des géants comme Spotify, Apple Music et Deezer avaient également annoncé leurs stratégies contre le flux d'AI. Par exemple, la plateforme Deezer a révélé que près de 44 % des nouvelles musiques téléchargées chaque jour sont des produits de l'AI. Ce chiffre montre à quel point le problème est sérieux dans le secteur.

Tendance générale de l'industrie

Actuellement, les grands services de streaming adoptent différentes approches face à la musique AI :

Spotify : a mis en place un système de filtrage du contenu spam et de marquage spécial pour les musiques créées par AI.

: a mis en place un système de filtrage du contenu spam et de marquage spécial pour les musiques créées par AI. Apple Music : utilise une méthode de marquage pour assurer la transparence du contenu.

: utilise une méthode de marquage pour assurer la transparence du contenu. Deezer: exclut complètement les pistes AI des recommandations et des playlists éditoriales.

La méthode de suppression de la monétisation appliquée par TIDAL est considérée comme l'une des mesures les plus strictes de l'industrie. Selon les experts, si les créateurs de contenu ne peuvent plus gagner d'argent grâce à l'AI, le flux de musiques artificielles et de mauvaise qualité saturant les plateformes pourrait diminuer considérablement.

Cette nouvelle est également importante pour les créateurs et auditeurs ouzbeks. Une telle politique des plateformes mondiales augmente la compétitivité des œuvres originales des artistes locaux et renforce la protection de la propriété intellectuelle. TIDAL prévoit de mettre pleinement en œuvre ce nouveau règlement à partir du 15 juillet 2026.

Les représentants de l'entreprise qualifient ce document de « document vivant », signifiant que les règles pourront être perfectionnées à mesure que les technologies évoluent. L'objectif principal n'est pas de s'opposer au progrès technologique, mais de préserver la valeur de l'art créé par le travail et les émotions humaines.