La plateforme X offre de nouvelles opportunités pour les outils d'AI

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La plateforme X offre de nouvelles opportunités pour les outils d'AI

Le réseau social X (anciennement Twitter), propriété d'Elon Musk, a considérablement facilité l'accès à sa base de données pour les assistants d'AI et les développeurs. L'entreprise a annoncé le lancement d'un serveur spécial basé sur le standard Model Context Protocol (MCP). Cette nouveauté permet à des applications d'AI telles que Claude, Cursor et Grok Build d'utiliser des données en temps réel de la plateforme X. C'est ce qu'indique Techcrunch.com rapporte est-il précisé.

Le MCP est un standard ouvert définissant la manière dont les modèles d'AI communiquent avec des services et outils externes. Auparavant, les développeurs devaient créer leurs propres serveurs, les héberger et gérer des processus d'authentification complexes pour intégrer leurs bots d'AI à X. Désormais, la plateforme X fournit elle-même cette infrastructure, ce qui permet aux spécialistes de gagner du temps.

AI et échange de données

Selon ixbt.com, le nouveau système permet aux utilisateurs de connecter directement des outils d'AI à la plateforme via leurs identifiants de compte. Cela signifie qu'il sera désormais plus facile pour les assistants d'AI de rechercher des posts, d'étudier les données utilisateur et d'analyser les conversations tendances. Cette étape est une action stratégique pour transformer la plateforme X, non plus seulement en un réseau social, mais en un centre mondial de données et de ressources analytiques.

Bienvenue dans une nouvelle ère de collaboration : avec cette initiative, X rejoint les rangs de géants technologiques tels que GitHub, Slack, Notion, Stripe et Salesforce. Ces entreprises ont déjà lancé leurs serveurs MCP officiels, contribuant ainsi au développement de l'écosystème d'AI. Cela ouvre également de nouvelles opportunités pour les développeurs en Ouzbékistan, car la création de bots AI analysant les tendances mondiales est devenue beaucoup plus simple.

Questions de spam et de sécurité

Cependant, la simplification du processus de connexion a suscité des inquiétudes quant à l'augmentation des posts de spam automatisés sur la plateforme. Néanmoins, la direction de X souligne que les règles de l'API de la plateforme restent en vigueur. L'entreprise met régulièrement à jour son système de détection et de blocage des comportements suspects.

Pour rappel, au début de l'année, la plateforme X a mis à jour son système API v2, renforçant les mesures contre le spam généré par l'AI. De plus, les tarifs de publication des posts ont augmenté : actuellement, la publication d'un post simple est fixée à 0,015 dollar et un post avec lien à 0,20 dollar. Ces mesures visent à protéger la plateforme contre les bots et le contenu de faible qualité.

En conclusion, le lancement du serveur MCP par la plateforme X aidera à intégrer plus profondément les technologies d'AI dans la vie quotidienne et les processus métier. Désormais, les outils d'AI pourront utiliser plus efficacement les données de X, l'un des flux d'informations les plus rapides au monde.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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