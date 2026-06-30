Préparatifs du lancement du cargo Progress MS-35 à Baïkonour

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Préparatifs du lancement du cargo Progress MS-35 à Baïkonour

Une étape cruciale a débuté au cosmodrome de Baïkonour pour l'acheminement du prochain chargement vers la Station spatiale internationale (ISS). Le cargo russe « Progress MS-35 » a été sorti de son mode de stockage prolongé et se prépare aux tests finaux avant le vol. Cette mission est d'une importance stratégique pour fournir les ressources et l'équipement technique nécessaires aux chercheurs dans l'espace. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les services de presse de « Roskosmos » et de la corporation spatiale « Energia », les travaux techniques ont commencé le 30 juin 2026 dans le bâtiment de montage et d'essais. Cet appareil était en conservation dans un lieu de stockage spécial depuis avril de cette année. Désormais, les ingénieurs et spécialistes procèdent à la vérification de tous les systèmes du vaisseau.

Lors de la première phase de préparation, les spécialistes de la corporation « Energia » ont inspecté visuellement le vaisseau, confirmant l'intégrité de son fuselage et de ses composants critiques. En particulier, l'état des panneaux solaires, qui servent de source d'énergie dans l'espace, et leurs mécanismes de déploiement ont été minutieusement vérifiés. De plus, les tests initiaux sur le bon fonctionnement des systèmes de bord ont été conclus avec succès.

Essais techniques et contrôle des systèmes radio

La phase suivante, qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois de juillet, comprendra des processus technologiques encore plus complexes. Le « Progress MS-35 » sera placé dans une chambre anéchoïque spéciale. Ceci est nécessaire pour simuler les conditions spatiales et déterminer le fonctionnement des équipements radiotechniques du vaisseau.

Lors des tests dans la chambre anéchoïque, les systèmes suivants seront vérifiés :

  • Les systèmes de commande et les équipements de navigation du vaisseau ;
  • Les antennes établissant la communication avec le centre au sol ;
  • Les systèmes radio automatisés assurant l'approche et l'amarrage à la Station spatiale internationale.

Le cosmodrome de Baïkonour, situé en Asie centrale, demeure une porte d'entrée principale pour la cosmonautique mondiale. Les vaisseaux de la série « Progress » sont reconnus pour leur fiabilité, livrant à l'ISS du carburant, de l'oxygène, de la nourriture et les instruments nécessaires aux expériences scientifiques.

Selon les informations d'ixbt.com, si tous les tests sont réussis, le vaisseau sera lancé dans l'espace à la date prévue. Actuellement, les spécialistes accordent une attention particulière à la sécurité de chaque détail, car tout petit dysfonctionnement dans l'espace peut mettre en péril des projets colossaux.

BaïkonourProgress MS-35RoskosmosISSEspace
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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