Près de 400 drones d'attaque : Saint-Pétersbourg visée à nouveau

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Près de 400 drones d'attaque : Saint-Pétersbourg visée à nouveau

Dans la nuit du 3 au 4 juillet, l'Ukraine a mené une attaque de drones à grande échelle contre les territoires russes et la Crimée annexée. Selon les informations, près de 400 véhicules aériens sans pilote ont été utilisés lors de l'attaque, l'une des frappes principales visant Saint-Pétersbourg et la région de Léningrad.

Selon le gouverneur de la région de Léningrad, Aleksandr Drozdenko, 67 drones évoluant dans l'espace aérien de la région ont été abattus par les forces de défense aérienne. Il n'a pas fourni d'informations détaillées sur les conséquences de l'attaque, mais a indiqué que des perturbations temporaires du service Internet mobile pourraient être observées pour des raisons de sécurité, et a appelé la population à ne pas sortir sans nécessité.

Parallèlement, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant des explosions près de l'un des plus grands sites d'infrastructure pétrolière de Saint-Pétersbourg — le terminal pétrolier de Petersburg — et des incendies dans des entrepôts de stockage de carburant. Aucune explication officielle n'a encore été donnée concernant ces images.

Ce terminal pétrolier est situé près du port de Saint-Pétersbourg et constitue l'un des centres logistiques importants pour le transport du pétrole et des produits pétroliers par voie ferroviaire, par pipeline et par transport maritime.

Rappelons que ce site avait déjà été attaqué. En particulier, le 3 juin, jour de l'ouverture du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, un incendie majeur s'est déclaré sur le territoire du terminal. C'est pourquoi cette nouvelle attaque a de nouveau relancé les discussions sur la sécurité de l'infrastructure énergétique importante de la Russie.

Saint-PétersbourgUkraineRussieAlexander DrozdenkoTerminal pétrolier de Saint-Pétersbourg
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