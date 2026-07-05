Les États-Unis lèvent l'interdiction d'un demi-siècle : l'ère des vols supersoniques dans l'aviation civile

L'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis (FAA) a publié un projet de réglementation qui devrait marquer un tournant dans l'histoire de l'aviation civile. Ce document prévoit la révision de la restriction en vigueur depuis plus d'un demi-siècle, qui interdit les vols supersoniques au-dessus des terres. Cette mesure pourrait ouvrir la voie à l'émergence d'une nouvelle génération de liners et réduire considérablement le temps de voyage intercontinental. Ixbt.com en rapporte la nouvelle.

L'interdiction actuellement en vigueur a été instaurée dans les années 1970 en raison des puissantes ondes de choc (sonic boom) générées par les avions volant à des vitesses supersoniques. La nouvelle norme proposée, au lieu d'interdire totalement les vols, repose sur la limitation du niveau de pression sonore atteignant la surface terrestre. Selon ixbt.com, si la pression excédentaire générée par l'avion ne dépasse pas 5,3 Pa (0,11 livre/pied²), il pourrait être autorisé à franchir le mur du son au-dessus du territoire américain.

Contraintes technologiques et héritage du Concorde

À titre de comparaison, le légendaire Concorde, en volant à Mach 2 et à une altitude de 15,8 km, générait une pression de 1,94 livre/pied² au sol. Ce chiffre est environ 18 fois supérieur à la nouvelle limite proposée. C'est précisément pour cette raison que le Concorde ne pouvait effectuer ses vols supersoniques qu'au-dessus des océans. Même les engins Space Shuttle de retour de l'espace généraient une pression d'environ 1,25 livre/pied², ce qui permet de comprendre à quel point la nouvelle norme est stricte.

Dans le cadre des nouvelles règles, les constructeurs pourront recourir à deux méthodes différentes. La première est le régime « Mach cutoff », dans lequel les caractéristiques spécifiques de l'atmosphère font en sorte que l'onde de choc se disperse avant d'atteindre le sol. La seconde consiste à utiliser une nouvelle génération d'avions construits sur la base de la technologie « low-boom ». Ce type d'aéronefs sera doté d'une forme aérodynamique spéciale destinée à réduire au maximum l'onde de choc.

Nouvelle génération de liners : les projets Boom Supersonic et NASA

Actuellement, l'entreprise Boom Supersonic est leader dans ce domaine. En février, l'avion expérimental XB-1 de l'entreprise a volé à une vitesse de Mach 1,12 sans qu'aucun bang sonique ne soit enregistré par les capteurs au sol. Selon les estimations des spécialistes de l'entreprise, le futur liner de transport de passagers Overture, grâce à un régime de vol « silencieux » à Mach 1,3, pourra réduire d'au moins une heure et demie la durée des vols transcontinentaux.

Par ailleurs, l'agence NASA met en œuvre le programme Quesst en collaboration avec Lockheed Martin. L'avion X-59, développé dans le cadre de ce projet, est doté d'un nez extrêmement long et est conçu pour transformer le choc dur traditionnel en un doux « murmure ». En juin, cet appareil a franchi avec succès le mur du son et poursuivra prochainement ses vols d'essai au-dessus de différentes régions des États-Unis.

Bien que les avancées technologiques soient manifestes, il faudra encore de nombreuses années avant que des liners supersoniques de série n'apparaissent. Le processus de certification d'un nouveau type d'avion civil aux États-Unis prend généralement entre 5 et 9 ans, et le développement d'une plateforme complète peut nécessiter plus d'une décennie. Néanmoins, les grandes compagnies aériennes se sont déjà placées sur liste d'attente : United Airlines a déjà commandé 15 Overture et American Airlines 20.