Le projet Ollama lève 65 millions de dollars : une nouvelle ère pour l'intelligence artificielle

La plateforme populaire Ollama, conçue pour exécuter des modèles d'intelligence artificielle sur des ordinateurs locaux, a franchi une nouvelle étape majeure dans son développement. Le fondateur et PDG de l'entreprise, Jeff Morgan, a annoncé dans une interview accordée à TechCrunch la levée de 65 millions de dollars lors d'un tour de table de série B. Ce cycle, mené par le fonds Theory Venture, témoigne de la croissance significative de la valeur et de la réputation du projet. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Lancée en 2023, la plateforme Ollama permet aux développeurs de configurer et d'exécuter des modèles d'IA open-weight sur leurs ordinateurs personnels en quelques minutes. Aujourd'hui, la plateforme a accumulé plus de 176 000 étoiles sur GitHub et compte près de 17 000 forks, devenant l'un des outils à la croissance la plus rapide au sein de la communauté IT. Le montant total des investissements levés par l'entreprise atteint désormais 88 millions de dollars.

L'expérience Docker et l'intégration de l'IA

Les fondateurs du projet, Jeff Morgan et Michael Chiang, ne sont pas des inconnus dans le monde du logiciel. Ils ont précédemment participé à la création de la plateforme Docker Desktop et ont vendu leur startup Kitematic à Docker. Tout comme Docker a révolutionné la portabilité et la conteneurisation des applications cloud, Ollama vise à libérer les modèles d'IA des complexités liées au matériel.

Selon Jeff Morgan, lorsque les modèles open-source ont commencé à émerger en 2023, leur utilisation était très difficile pour les développeurs ordinaires. Les modèles étaient principalement destinés aux chercheurs, et leur exécution dans un environnement de travail standard entraînait de nombreux obstacles techniques. Ollama a comblé ce vide en offrant la possibilité de gérer des réseaux de neurones complexes via une interface simple.

Grands résultats et petite équipe

Actuellement, plus de 8,9 millions de développeurs utilisent les services d'Ollama chaque mois. Il est surprenant de constater que 85 % des grandes entreprises figurant sur la liste Fortune 500 utilisent cet outil dans leurs activités. Le plus intéressant est que l'entreprise, qui dispose d'une audience aussi vaste, ne compte que 14 employés. Cela démontre à quel point l'efficacité des startups technologiques modernes peut être élevée.

La plateforme propose non seulement une utilisation gratuite, mais aussi des abonnements payants pour les entreprises. Les utilisateurs peuvent travailler avec des modèles plus complexes via des tarifs allant jusqu'à 100 dollars par mois. La particularité d'Ollama est qu'elle calcule les paiements non pas en fonction du nombre de jetons, mais en fonction du temps GPU (processeur graphique). Il s'agit d'un système beaucoup plus pratique et transparent pour les spécialistes travaillant avec de grands volumes de données.

Selon les experts, la popularisation des modèles effectuant des tâches d'agent, comme OpenClaw en janvier dernier, a marqué un tournant pour Ollama. Une fois qu'il a été établi que les modèles ouverts ne sont pas inférieurs aux systèmes fermés (comme ChatGPT) pour écrire du code et résoudre des problèmes complexes, la demande en puissance de calcul locale a fortement augmenté. Ollama continue de servir de pont essentiel dans ce processus.