L'Inde franchit une nouvelle étape dans la production de smartphones : le partenariat entre Vivo et Dixon

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L'Inde franchit une nouvelle étape dans la production de smartphones : le partenariat entre Vivo et Dixon

Le gouvernement indien a officiellement approuvé l'accord de création d'une coentreprise entre la marque chinoise Vivo et l'entreprise locale Dixon Technologies. Cette étape devrait marquer une nouvelle ère dans l'industrie de fabrication de smartphones du pays, après celle d'Apple. Grâce à ce partenariat, l'Inde vise à renforcer davantage sa position sur le marché mondial de l'électronique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La nouvelle coentreprise sera détenue à 51 % par Dixon et à 49 % par Vivo. Cette structure est parfaitement conforme aux règles d'investissement introduites par l'Inde en 2020. Selon ces règles, les investissements provenant de pays partageant une frontière terrestre avec l'Inde, notamment la Chine, sont strictement contrôlés par le gouvernement.

Une nouvelle stratégie pour les marques chinoises

Selon TechCrunch, cet accord pourrait devenir un nouveau modèle pour les fabricants de smartphones chinois afin de rester stables sur le marché indien. Ces dernières années, des entreprises comme Oppo, Vivo et Xiaomi ont fait face à une série d'enquêtes fiscales et réglementaires en Inde. En confiant la participation majoritaire à un partenaire local, ces marques visent à réduire les risques politiques et juridiques.

Bien que les marques chinoises contrôlent actuellement 72 % du marché indien des smartphones, leur part dans les exportations du pays est inférieure à 10 %. Il convient de noter qu'Apple est le leader incontesté de l'exportation de smartphones depuis l'Inde, 57 % du volume total des exportations provenant des appareils iPhone. Le partenariat entre Vivo et Dixon contribuera à corriger ce déséquilibre.

Capacité de production et opportunités d'exportation

Selon Dixon Technologies, la nouvelle coentreprise aura une capacité de production de 20 à 22 millions de smartphones par an. Cela augmentera considérablement non seulement l'approvisionnement du marché intérieur, mais aussi le volume des livraisons vers les marchés internationaux. L'entreprise pourrait également fabriquer des produits électroniques pour d'autres marques que Vivo.

Selon les analystes de Counterpoint Research, cet accord est bénéfique pour les deux parties. Vivo a obtenu un modèle opérationnel politiquement plus sûr, tandis que Dixon a élargi son échelle de production et a eu l'opportunité de rejoindre les rangs des fournisseurs mondiaux. De tels partenariats sont une partie importante de la stratégie visant à faire de l'Inde le deuxième plus grand centre de production de smartphones après la Chine.

Rappelons qu'à la fin du premier trimestre de cette année, Vivo a conservé sa position de leader sur le marché indien des smartphones avec une part de 23 %. Grâce à la nouvelle usine et au modèle de partenariat, l'entreprise prévoit de renforcer encore sa position et d'augmenter son potentiel d'exportation, à l'instar d'Apple.

VivoДихонҲиндистонСмартфонApple
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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