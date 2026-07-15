Coupe du Monde 2026. Angleterre — Argentine : les compositions officielles

Grande soirée de football aujourd'hui en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 : l'Angleterre et l'Argentine s'affrontent pour une place en finale. Le vainqueur de ce choc à Atlanta défiera l'Espagne pour le titre mondial.

À un pas de la finale

L'Angleterre a atteint le dernier carré après avoir battu la Norvège 2-1 en quarts. L'Argentine, de son côté, a éliminé la Suisse 3-1, poursuivant sa quête pour défendre son titre.

Tout se joue sur un seul match. Ici, pas de place à l'erreur : le vainqueur va en finale, le perdant jouera le match pour la 3e place.

Composition de l'Angleterre

Thomas Tuchel a effectué plusieurs changements cruciaux pour cette demi-finale. Selon Reuters, Reece James, Djed Spence et Morgan Rogers sont titulaires.

Position Joueurs Gardien Pickford Défense James, Stones, Guehi, Spence Milieu Rice, Anderson, Bellingham, Rogers Attaque Gordon, Kane

L'arme principale de l'Angleterre sera sa puissance physique au milieu, la mobilité de Bellingham et le sang-froid de Kane dans les moments décisifs.

Composition de l'Argentine

Lionel Scaloni mise sur l'expérience et la technique. L'attaque argentine sera menée par Messi, Álvarez et Giuliano Simeone.

Position Joueurs Gardien Emiliano Martínez Défense Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico Milieu Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister Attaque Giuliano Simeone, Messi, Álvarez

La mission principale pour l'Argentine est de servir Messi dans des zones favorables et de briser le pressing anglais dès les premières passes.

Le duel Messi vs Bellingham au milieu

Dans ce match, toute l'attention Lionel Messi et Jude Bellingham sera scrutée. L'AP a qualifié cette demi-finale comme le grand récit autour de l'opposition Messi-Bellingham.

Messi est dangereux par son expérience, sa vision de jeu et sa capacité à changer le destin d'un match. Bellingham apporte à l'Angleterre énergie, pression et projections en seconde lame.

En clair, ce n'est pas seulement Angleterre-Argentine. C'est aussi une grande scène entre une légende et la nouvelle génération.

L'Espagne attend en finale

Le premier finaliste est déjà connu. L'Espagne a battu la France 2-0 en demi-finale pour se qualifier.

Ainsi, le vainqueur de ce soir tentera de contrer le contrôle du ballon, le pressing haut et le jeu technique de la « Roja » en finale.

Pour l'Angleterre, c'est l'occasion de revenir en finale d'une Coupe du Monde. Pour l'Argentine, c'est la chance de défendre son titre et de poursuivre l'épopée historique de la génération Messi.

Tout se jouera dans les détails

Dans de tels matchs, un seul épisode peut changer le scénario. Un premier but, un coup de pied arrêté, une passe de Messi, un tir de Kane ou une percée de Bellingham seront décisifs.

L'Angleterre mise sur le physique et la vitesse. L'Argentine s'appuie sur l'expérience, le contrôle et son mécanisme de jeu autour de Messi.

Ce soir, les fans de football peuvent s'attendre à un véritable drame en demi-finale.

La question principale

L'Angleterre arrive avec confiance après avoir battu la Norvège. L'Argentine, après avoir éliminé la Suisse, a montré une fois de plus comment le champion en titre gère la pression.

Alors, qui ira en finale ?

Kane et Bellingham porteront-ils l'Angleterre en finale, ou Messi prendra-t-il une fois de plus le destin d'un grand match entre ses mains ?