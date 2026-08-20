SpaceX teste pour la première fois de son histoire le Starship réutilisable

SpaceX a franchi avec succès une étape importante dans la préparation de son immense fusée Starship pour son prochain vol d’essai. Selon NASASpaceflight, le vaisseau baptisé Ship 41 a subi son premier essai d’allumage statique sur le site d’essai de Massey, au cours duquel le fonctionnement de l’un de ses moteurs Raptor a été vérifié. Cette étape importante constitue un nouveau jalon vers la préparation du vol d’essai Flight 14. Ixbt.com le rapporte .

Selon les plans, Ship 41 devrait décoller vers l’espace lors du prochain vol avec le propulseur Booster 21. Les spécialistes prévoient pour cette version du vaisseau le premier vol de l’histoire sur une trajectoire orbitale complète. Le programme Flight 14 prévoit également le lancement des satellites Starlink V3.

La première capture inédite de l’histoire

L’aspect le plus remarquable de ce vol d’essai est que SpaceX prévoit pour la première fois de capturer en vol, à l’aide d’une tour spéciale, le Starship revenant sur Terre. Cette solution technologique est particulièrement importante, car elle permettra à l’avenir de récupérer entièrement et rapidement toutes les parties des fusées afin de les réutiliser.

Il s’est avéré que le prototype Ship 41 avait passé avec succès tous les essais cryogéniques nécessaires en juin et juillet de cette année. À ce stade, les ingénieurs prévoient de mener les prochains essais d’allumage avec plusieurs moteurs Raptor. Si ces procédures complexes se terminent avec succès, l’entreprise pourrait effectuer ce prochain vol important dès le début de 2026.