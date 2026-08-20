Xiaomi cesse de prendre en charge plusieurs smartphones et tablettes populaires

·0·Technologie
Xiaomi cesse de prendre en charge plusieurs smartphones et tablettes populaires

Xiaomi a modifié sa politique de mise à jour logicielle de ses appareils et a ajouté plusieurs gadgets populaires à sa liste EOL (End of Life). Selon ixbt.com, les modèles arrivés à cette étape ne bénéficieront désormais plus d’une prise en charge logicielle officielle. Cela aura inévitablement des conséquences sur la sécurité des appareils et leurs futures fonctionnalités pour les utilisateurs. À ce sujet, Ixbt.com informe .

La liste mise à jour publiée comprend au total six modèles populaires, dont le Xiaomi 12S Pro, un modèle de niveau flagship, ainsi que le Redmi Note 12R, très répandu auprès des acheteurs du segment abordable. Les propriétaires de ces appareils ne pourront désormais plus recevoir régulièrement les mises à jour HyperOS ni les correctifs de sécurité mensuels.

Quels modèles ne sont plus pris en charge ?

Conformément à la politique de l’entreprise, une liste précise des gadgets arrivés en fin de vie a été établie. Les appareils suivants ont officiellement obtenu le statut EOL :

  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12 Lite
  • Redmi Pad SE
  • Redmi Note 12R
  • Redmi 12R
  • Redmi 12 5G
Tous ces appareils ont achevé leur cycle de vie et passent à une phase d’utilisation autonome sur le plan logiciel.

Il convient de préciser que le fonctionnement des gadgets inscrits sur cette liste ne changera pas : ils continueront à remplir leurs fonctions habituelles. Toutefois, leur vulnérabilité face aux nouvelles cybermenaces augmentera avec le temps, et les nouvelles fonctionnalités proposées dans les prochaines versions d’HyperOS ne seront pas disponibles sur ces modèles.

Néanmoins, en cas de menaces de sécurité extrêmement graves, Xiaomi pourrait exceptionnellement publier des correctifs d’urgence spécifiques pour les appareils qui ne sont plus officiellement pris en charge. Malgré cela, les utilisateurs qui privilégient les fonctionnalités modernes et un haut niveau de protection devraient envisager de passer à des modèles plus récents dans un avenir proche.

XiaomiHyperOSRedmiSmartphoneTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

L’internet haut débit Starlink est lancé à bord des avions LufthansaL’internet haut débit Starlink est lancé à bord des avions LufthansaAujourd'hui, 11:29SpaceX teste pour la première fois de son histoire le Starship réutilisableSpaceX teste pour la première fois de son histoire le Starship réutilisableAujourd'hui, 10:53Firefly envoie un mini-chauffage pour résister aux nuits lunaires glaciales à -170 degrésFirefly envoie un mini-chauffage pour résister aux nuits lunaires glaciales à -170 degrésAujourd'hui, 08:27Les services de renseignement américains commencent à surveiller les ondes radio depuis l’orbiteLes services de renseignement américains commencent à surveiller les ondes radio depuis l’orbiteAujourd'hui, 07:54La NASA annule une opération inédite pour sauver un télescope spatialLa NASA annule une opération inédite pour sauver un télescope spatialAujourd'hui, 07:25Framework présente un ordinateur portable modulaire doté de processeurs mis à jourFramework présente un ordinateur portable modulaire doté de processeurs mis à jourAujourd'hui, 02:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Concurrence sans précédent sur le marché des smartphones : 5 flagships sortent en septembre 2026
Concurrence sans précédent sur le marché des smartphones : 5 flagships sortent en septembre 2026