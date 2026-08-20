Xiaomi cesse de prendre en charge plusieurs smartphones et tablettes populaires

Xiaomi a modifié sa politique de mise à jour logicielle de ses appareils et a ajouté plusieurs gadgets populaires à sa liste EOL (End of Life). Selon ixbt.com, les modèles arrivés à cette étape ne bénéficieront désormais plus d’une prise en charge logicielle officielle. Cela aura inévitablement des conséquences sur la sécurité des appareils et leurs futures fonctionnalités pour les utilisateurs. À ce sujet, Ixbt.com informe .

La liste mise à jour publiée comprend au total six modèles populaires, dont le Xiaomi 12S Pro, un modèle de niveau flagship, ainsi que le Redmi Note 12R, très répandu auprès des acheteurs du segment abordable. Les propriétaires de ces appareils ne pourront désormais plus recevoir régulièrement les mises à jour HyperOS ni les correctifs de sécurité mensuels.

Quels modèles ne sont plus pris en charge ?

Conformément à la politique de l’entreprise, une liste précise des gadgets arrivés en fin de vie a été établie. Les appareils suivants ont officiellement obtenu le statut EOL :

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12 Lite

Redmi Pad SE

Redmi Note 12R

Redmi 12R

Redmi 12 5G

Tous ces appareils ont achevé leur cycle de vie et passent à une phase d’utilisation autonome sur le plan logiciel.

Il convient de préciser que le fonctionnement des gadgets inscrits sur cette liste ne changera pas : ils continueront à remplir leurs fonctions habituelles. Toutefois, leur vulnérabilité face aux nouvelles cybermenaces augmentera avec le temps, et les nouvelles fonctionnalités proposées dans les prochaines versions d’HyperOS ne seront pas disponibles sur ces modèles.

Néanmoins, en cas de menaces de sécurité extrêmement graves, Xiaomi pourrait exceptionnellement publier des correctifs d’urgence spécifiques pour les appareils qui ne sont plus officiellement pris en charge. Malgré cela, les utilisateurs qui privilégient les fonctionnalités modernes et un haut niveau de protection devraient envisager de passer à des modèles plus récents dans un avenir proche.