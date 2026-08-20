Xiaomi présente son robot humanoïde de nouvelle génération

·2·Technologie
Xiaomi présente son robot humanoïde de nouvelle génération

Lors de la Conférence mondiale de la robotique, organisée à Pékin, Xiaomi a présenté son robot humanoïde de nouvelle génération. Baptisé Xiaomi Tieda, cet appareil a attiré l’attention des spécialistes grâce à ses solutions d’ingénierie avancées et à ses capacités d’intelligence artificielle. Ixbt.com en fait état.

Selon ixbt.com, le nouveau robot mesure 1,7 mètre et pèse 66 kilogrammes. Sa conception prend en charge 66 degrés de liberté, ce qui lui permet de reproduire les mouvements humains avec une plus grande précision.

Essais et avancées en production

Selon la présentation, Xiaomi Tieda avait été envoyé en « stage » dans l’usine automobile de l’entreprise dès le début de cette année. Il y a été testé sur une station de chargement d’écrous autobloquants. Après trois mois d’activité, le robot a atteint un taux de réussite de 98 % dans l’exécution des opérations, soit seulement 1 point de pourcentage de moins que les performances humaines.

Selon les spécialistes, ce robot devrait bientôt être officiellement intégré à part entière aux processus complexes des usines automobiles. Cela permettra de faire progresser davantage l’automatisation dans les entreprises industrielles.

Logistique et tâches inhabituelles

Dans la zone logistique de l’atelier d’assemblage final de l’usine, le robot a également appris un autre métier. Tieda y a trié les couvercles latéraux des panneaux de commande centraux et empilé des caisses contenant des matériaux. Dans ce domaine aussi, son taux de réussite opérationnelle a atteint environ 90 %.

Les ingénieurs de l’entreprise n’ont pas limité les capacités du robot à l’industrie. Lors du Championnat du monde des rallyes 2026, Tieda s’est également essayé au rôle de « fleuriste ». Il a ramassé des feuilles, dispersé des fleurs et les a tendues aux spectateurs.

Intelligence artificielle et contrôle autonome

Pendant la présentation, le robot a serré la main des spectateurs, les a salués et a formé des gestes en forme de cœur avec ses mains. Sa capacité à réaliser ces mouvements complexes grâce à un grand modèle de langage (LLM) constitue son principal avantage.

Alors que la plupart des démonstrations similaires utilisent un pilotage manuel à distance, Xiaomi Tieda comprend la situation de manière autonome, saisit la tâche qui lui est confiée et choisit lui-même les actions nécessaires, sans intervention extérieure.

XiaomiRobotiqueIntelligence ArtificielleIndustrieTechnologies
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

SpaceX a lancé en orbite plus de 11 000 satellites StarlinkSpaceX a lancé en orbite plus de 11 000 satellites StarlinkAujourd'hui, 13:52Elon Musk évoque les prochains essais et projets de la fusée StarshipElon Musk évoque les prochains essais et projets de la fusée StarshipAujourd'hui, 13:27La date de la présentation phare d’Apple en 2026 dévoiléeLa date de la présentation phare d’Apple en 2026 dévoiléeAujourd'hui, 12:56Xiaomi cesse de prendre en charge plusieurs smartphones et tablettes populairesXiaomi cesse de prendre en charge plusieurs smartphones et tablettes populairesAujourd'hui, 11:53L’internet haut débit Starlink est lancé à bord des avions LufthansaL’internet haut débit Starlink est lancé à bord des avions LufthansaAujourd'hui, 11:29SpaceX teste pour la première fois de son histoire le Starship réutilisableSpaceX teste pour la première fois de son histoire le Starship réutilisableAujourd'hui, 10:53
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max
Concurrence sans précédent sur le marché des smartphones : 5 flagships sortent en septembre 2026
Concurrence sans précédent sur le marché des smartphones : 5 flagships sortent en septembre 2026