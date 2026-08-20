Xiaomi présente son robot humanoïde de nouvelle génération

Lors de la Conférence mondiale de la robotique, organisée à Pékin, Xiaomi a présenté son robot humanoïde de nouvelle génération. Baptisé Xiaomi Tieda, cet appareil a attiré l’attention des spécialistes grâce à ses solutions d’ingénierie avancées et à ses capacités d’intelligence artificielle. Ixbt.com en fait état.

Selon ixbt.com, le nouveau robot mesure 1,7 mètre et pèse 66 kilogrammes. Sa conception prend en charge 66 degrés de liberté, ce qui lui permet de reproduire les mouvements humains avec une plus grande précision.

Essais et avancées en production

Selon la présentation, Xiaomi Tieda avait été envoyé en « stage » dans l’usine automobile de l’entreprise dès le début de cette année. Il y a été testé sur une station de chargement d’écrous autobloquants. Après trois mois d’activité, le robot a atteint un taux de réussite de 98 % dans l’exécution des opérations, soit seulement 1 point de pourcentage de moins que les performances humaines.

Selon les spécialistes, ce robot devrait bientôt être officiellement intégré à part entière aux processus complexes des usines automobiles. Cela permettra de faire progresser davantage l’automatisation dans les entreprises industrielles.

Logistique et tâches inhabituelles

Dans la zone logistique de l’atelier d’assemblage final de l’usine, le robot a également appris un autre métier. Tieda y a trié les couvercles latéraux des panneaux de commande centraux et empilé des caisses contenant des matériaux. Dans ce domaine aussi, son taux de réussite opérationnelle a atteint environ 90 %.

Les ingénieurs de l’entreprise n’ont pas limité les capacités du robot à l’industrie. Lors du Championnat du monde des rallyes 2026, Tieda s’est également essayé au rôle de « fleuriste ». Il a ramassé des feuilles, dispersé des fleurs et les a tendues aux spectateurs.

Intelligence artificielle et contrôle autonome

Pendant la présentation, le robot a serré la main des spectateurs, les a salués et a formé des gestes en forme de cœur avec ses mains. Sa capacité à réaliser ces mouvements complexes grâce à un grand modèle de langage (LLM) constitue son principal avantage.

Alors que la plupart des démonstrations similaires utilisent un pilotage manuel à distance, Xiaomi Tieda comprend la situation de manière autonome, saisit la tâche qui lui est confiée et choisit lui-même les actions nécessaires, sans intervention extérieure.