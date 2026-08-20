L’iPhone 18 Pro sera dévoilé dans de nouvelles couleurs avec un Dynamic Island réduit

À l’approche de la traditionnelle présentation de septembre d’Apple, les dernières informations et images concernant le futur fleuron, l’iPhone 18 Pro, font activement débat en ligne. Selon les rendus qui ont fuité, le smartphone de nouvelle génération sera proposé dans quatre couleurs distinctives, tandis que la découpe Dynamic Island de sa face avant sera considérablement réduite. D’après ixbt.com, ces changements visent à rendre l’appareil plus moderne et plus abouti. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Évolutions technologiques et design de l’écran

L’un des principaux changements concernera l’élément Dynamic Island situé sur la face avant. Selon les informations divulguées, sa largeur serait réduite d’environ 35 %. Cette évolution serait rendue possible par le déplacement des capteurs infrarouges directement sous l’écran. Apple conserverait toutefois son concept d’interface distinctif.

Rappelons qu’en janvier, le célèbre informateur Ice Universe avait indiqué que les dimensions du Dynamic Island passeraient de 20,76 millimètres à 13,49 millimètres. Cette information a ensuite été corroborée par des photos de prototypes. La découpe a été considérablement réduite grâce au déplacement de l’émetteur infrarouge du système Face ID vers la partie inférieure de l’écran.

Couleurs du boîtier et principales versions

De nouveaux détails sont également disponibles concernant le design et la palette de couleurs du smartphone. D’après les maquettes publiées par l’informateur Sonny Dickson, la gamme iPhone 18 Pro serait commercialisée en argenté, noir, bleu ciel et cerise noire (Dark Cherry). Cette dernière teinte devrait devenir la couleur phare et distinctive de cette génération, à l’image de l’orange sur les précédents modèles iPhone 17 Pro.

Selon des sources, le célèbre informateur Majin Bu avait déjà démontré sa fiabilité en dévoilant à l’avance des images précises des tablettes iPad mini, des coloris de l’iPhone 12 et des maquettes de l’iPhone 16. Ces nouveaux détails concernant l’iPhone 18 Pro suscitent donc un vif intérêt parmi les passionnés de technologie.

Apple devrait organiser sa présentation traditionnelle le 9 septembre, au cours de laquelle la marque dévoilerait publiquement, aux côtés de l’iPhone 18 Pro, plusieurs autres nouveaux appareils. Chaque année, cet événement attire l’attention de millions d’utilisateurs et d’experts à travers le monde.