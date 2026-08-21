Les résultats des tests Tensor G6 des smartphones Google Pixel 11 sont connus

Les ventes des smartphones Pixel 11 équipés du nouveau processeur Tensor G6 de Google ont commencé aujourd’hui, et les premiers résultats de test de ces appareils sont apparus en ligne. Selon Ixbt.com, il est difficile d’attendre des performances élevées de cette nouvelle plateforme haut de gamme, car elle accuse un retard important sur ses concurrentes. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Il s’avère que le nouveau processeur a obtenu environ 1,86 million de points dans le benchmark AnTuTu. Ce résultat est nettement inférieur aux 4 millions de points obtenus par les modèles de SoC les plus puissants lancés précédemment par Qualcomm et MediaTek. Toutefois, par rapport au Tensor G5, la progression générationnelle atteint près de 25 %.

Capacités techniques et résultats des tests

La nouvelle architecture présentée par Google se compose d’un cœur Cortex-C1 Ultra, de six cœurs Cortex-C1 Pro et d’une puce graphique PowerVR CXTP-48-1536. Cette configuration suffit pour les tâches quotidiennes, mais elle ne permet pas d’atteindre le niveau des principaux concurrents dans les processus fortement exigeants en ressources.

Les tests Geekbench ont montré une tendance similaire : la nouvelle plateforme a obtenu environ 2670 points en mode monocœur et 6800 points en mode multicœur. Ces résultats restent également nettement inférieurs aux performances des smartphones haut de gamme et quasi haut de gamme leaders du marché.

Performances graphiques et concurrence

Dans le test 3DMark Wild Life, qui évalue les capacités graphiques, la plateforme Tensor G6 s’est révélée presque deux fois moins performante que le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le nouvel appareil a obtenu 3386 points dans ce test, contre 7738 points pour la plateforme concurrente.

Il convient également de souligner que, par rapport aux modèles Pixel de l’année dernière, la progression de la partie graphique est presque imperceptible. Cette situation suscite de nombreuses discussions parmi les acheteurs de nouveaux smartphones et les passionnés de technologie, car malgré les efforts continus de Google pour améliorer sa puce propriétaire, la tendance au retard face à la concurrence persiste.