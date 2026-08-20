Sennheiser Momentum True Wireless 5 dévoilé

La marque allemande a officiellement présenté la nouvelle génération de ses écouteurs entièrement sans fil haut de gamme, les Sennheiser Momentum True Wireless 5. Selon Ixbt.com, ce nouveau gadget attire déjà l’attention par son design distinctif, sa batterie remplaçable et ses technologies modernes. Le prix initial de ces écouteurs premium s’élève à 300 dollars américains sur le marché mondial. Ixbt.com le rapporte .

Le fabricant a choisi une toute nouvelle conception pour ce modèle et propose aux acheteurs cinq variantes de couleur. Les écouteurs et leur boîtier de charge sont disponibles en noir, blanc, bleu, rougeâtre et marron. Cette large palette permet à chacun de choisir un appareil adapté à son style.

Batterie remplaçable par l’utilisateur

L’une des caractéristiques les plus importantes et inattendues du modèle est son boîtier de charge équipé d’une batterie amovible. Selon l’entreprise, l’utilisateur peut facilement remplacer lui-même la batterie du boîtier, avec pour seul outil un simple tournevis. Cette solution prolonge considérablement la durée de vie du gadget et présente également un intérêt écologique important.

L’autonomie de l’appareil est également remarquable. Les écouteurs peuvent fonctionner sans interruption pendant 12 heures avec une seule charge. Avec le boîtier de charge, cette autonomie atteint 40 heures, mais ces résultats sont obtenus lorsque la fonction d’annulation active du bruit est désactivée.

Le gadget prend également en charge la charge rapide : 8 minutes de charge suffisent pour obtenir une heure d’utilisation. En plus de la méthode filaire traditionnelle, la possibilité de recharger l’appareil sans fil améliore encore son confort d’utilisation.

Technologies modernes et protection

Sur le plan technique, les Sennheiser Momentum True Wireless 5 prennent en charge les standards les plus récents. L’appareil est notamment équipé d’un module Bluetooth 6 .0, qui permet une connexion rapide à différents appareils grâce aux fonctions Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair. Les amateurs de qualité sonore apprécieront également la prise en charge de la technologie aptX Lossless.

Les écouteurs bénéficient d’une protection IP54 contre l’humidité et la poussière, ce qui permet de les utiliser sereinement au quotidien, notamment pendant les activités sportives. Un système composé de six microphones assure la qualité des appels vocaux et des conversations.