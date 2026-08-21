L’ingénieur ayant volé les technologies de Samsung condamné à 7 ans

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L’ingénieur ayant volé les technologies de Samsung condamné à 7 ans

En Corée du Sud, le verdict est tombé dans une vaste affaire d’espionnage industriel liée au secteur des semi-conducteurs : un ancien employé de Samsung a été condamné à 7 ans de prison. Selon Maeil Business, cette affaire illustre clairement l’intensité de la concurrence sur le marché des microprocesseurs modernes et l’importance cruciale de la protection de la propriété intellectuelle. Ixbt.com rapporte .

L’ingénieur, qui avait travaillé 28 ans chez Samsung avant de rejoindre la société chinoise ChangXin Memory Technologies (CXMT), a été reconnu coupable d’avoir transféré illégalement des documents confidentiels. Selon les éléments de l’enquête, il s’agissait d’un document technologique Process Recipe Plan (PRP) décrivant près de 600 étapes de fabrication de la mémoire DRAM.

Les détails du vol technologique

Selon les déclarations de l’ancien ingénieur, cité comme accusé lors du procès, l’acquisition de ces informations faisait partie de la stratégie de CXMT dès le départ. Il a affirmé qu’à ses débuts, l’entreprise chinoise ne disposait pas d’une infrastructure scientifique et industrielle suffisante pour développer la technologie à partir de zéro et qu’elle s’était donc appuyée sur les documents de Samsung.

Selon les experts, la recette technologique de fabrication des semi-conducteurs ne permet pas de copier directement un processus à partir d’un seul document, mais sa valeur reste extrêmement élevée. Ces documents détaillent la séquence de centaines d’opérations ainsi que les paramètres de dépôt des matériaux, de température et de pression.

L’industrie chinoise des semi-conducteurs et ses conséquences

L’accès à ces informations confidentielles permet de réduire considérablement le nombre d’expériences coûteuses et de raccourcir fortement le temps nécessaire au développement d’un processus technologique. Pour les fabricants expérimentés, la création d’un nouveau processus DRAM demande généralement de trois à cinq ans, tandis que ce délai peut être encore plus long pour les nouveaux venus.

Il convient également de souligner que le document PRP fourni ne suffit pas à reproduire entièrement la technologie : des informations supplémentaires sur l’architecture des transistors, les photomasques et les règles de conception sont nécessaires. Malgré cela, CXMT avait lancé en 2019 la production de masse de mémoire DDR4 avec sa technologie de 22 nanomètres, puis commencé à produire de la DRAM en 18 nanomètres en 2023.

Aujourd’hui, CXMT est le plus grand fabricant de DRAM en Chine et rivalise activement avec des géants mondiaux comme Samsung, SK hynix et Micron. L’éclatement de cette affaire a une nouvelle fois placé au centre du débat mondial la sécurité technologique et la politique de gestion des talents en Asie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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