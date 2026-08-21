Le smartphone Samsung Galaxy S26 FE devrait être présenté le 27 août

Samsung a officiellement annoncé la cérémonie Galaxy Event August 2026. La conférence est prévue le 27 août de cette année, attirant l’attention du monde de la technologie. Selon ixbt.com, bien que le fabricant sud-coréen n’ait pas encore révélé officiellement le nom du nouvel appareil, les informations d’initiés et les fuites indiquent que la première attendue serait précisément le modèle Galaxy S26 FE. Ixbt.com rapporte que.

L’événement devrait commencer à 18 h, heure de Tachkent (12 h UTC). Les personnes intéressées du monde entier pourront le suivre en direct sur le site officiel de Samsung ainsi que sur sa chaîne YouTube officielle. Il convient de noter que les appareils de la gamme FE (Fan Edition) suscitent toujours un vif intérêt, car ils proposent des fonctionnalités de niveau flagship à un prix légèrement plus accessible.

Autonomie et évolutions des caractéristiques techniques

Bien que les détails officiels concernant le Samsung Galaxy S26 FE soient encore gardés secrets, son apparition dans la base de données EPREL a révélé ses principales caractéristiques techniques. Selon ces informations, la batterie du nouveau smartphone devrait conserver ses performances nominales pendant 1200 cycles de charge. Fait intéressant, l’autonomie de l’appareil serait d’environ 50 heures.

À titre de comparaison, le Galaxy S25 FE de la génération précédente offrait une autonomie de 42,5 heures selon les données EPREL, même si sa batterie était conçue pour 2000 cycles. Le nouveau Galaxy S26 FE permettrait ainsi aux utilisateurs de bénéficier d’une durée d’utilisation plus longue avec une seule charge, témoignant d’une meilleure efficacité énergétique.

Caractéristiques attendues et logiciel

Selon les sources, le futur smartphone serait équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et une protection Gorilla Glass Victus+. Son boîtier devrait également bénéficier d’une protection traditionnelle contre l’eau et la poussière conforme à la norme IP68, offrant davantage de sérénité au quotidien.

Le matériel de l’appareil mérite également l’attention. Il devrait intégrer une batterie de 4900 mAh et prendre en charge la charge rapide de 45 watts. Pour la photo, il embarquerait un système à trois caméras comprenant un capteur principal de 50 mégapixels.

L’un des aspects les plus importants est que Samsung promet également un support logiciel de longue durée pour ce modèle. Selon ixbt.com, le Galaxy S26 FE recevra régulièrement des mises à jour du système pendant 7 ans à compter de sa présentation. Cela permettra de préserver sa pertinence et sa sécurité pendant de nombreuses années.