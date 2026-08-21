Xiaomi présente la serrure Smart Door Lock 5C

·1·Technologie
Xiaomi présente la serrure Smart Door Lock 5C

La marque Xiaomi élargit sa gamme de dispositifs de sécurité et dévoile la serrure de porte intelligente Smart Door Lock 5C, qui intègre des technologies modernes. Selon Ixbt.com, cet appareil adopte la forme d’un panneau monobloc au design minimaliste. Il est proposé à un prix abordable de 659 yuans. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

La nouvelle serrure intelligente prend en charge neuf méthodes d’ouverture afin d’offrir davantage de confort aux utilisateurs. Elle est conçue pour assurer sécurité et rapidité dans les habitations modernes.

Options de verrouillage et d’ouverture

Le modèle Smart Door Lock 5C propose les méthodes d’ouverture suivantes :

  • Reconnaissance par empreinte digitale
  • Mot de passe permanent intégré
  • Clé mécanique traditionnelle
  • Ouverture via Bluetooth avec l’application Mi Home
  • Mots de passe temporaires ou à usage unique
L’appareil est équipé d’un scanner d’empreintes digitales à semi-conducteur doté d’algorithmes d’intelligence artificielle. Selon le fabricant, la reconnaissance de l’empreinte ne prend que 0,5 seconde et atteint un taux de précision de 99,29 %.

Sécurité et efficacité énergétique

Les fonctions de protection de la serrure comprennent la détection de l’empreinte par pression, un cylindre de serrure de classe C ainsi qu’une poignée mécanique intérieure séparée avec pêne. Ces dispositifs renforcent la sécurité des occupants.

L’appareil fonctionne avec quatre piles alcalines, dont l’autonomie devrait atteindre environ un an. Lorsque les piles sont épuisées, un démarrage d’urgence et la connexion à une source d’alimentation externe via le port USB-C sont prévus.

Intégration à l’écosystème de la maison intelligente

En connectant l’appareil à des dispositifs Bluetooth Mesh, il est possible de recevoir à distance des notifications sur tous les événements et alertes de sécurité. La prise en charge de la technologie Xiaomi Surge Smart Connect permet également de l’intégrer facilement à d’autres appareils de l’écosystème de la maison intelligente.

XiaomiSmart Door Lock 5CSerrure IntelligenteTechnologiesSécurité
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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