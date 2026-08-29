Quelle note pour Abdukodir Khusanov après la large victoire d'hier ?
Le champion en titre de la Premier League, Manchester Citya remporté une victoire convaincante 4-1 à l'extérieur contre Crystal Palace. Lors de cette rencontre, notre compatriote Abdukodir Khusanov a été titularisé et a été actif et solide sur le flanc droit de la défense.
L'Ouzbek de 22 ans a joué jusqu'à la 89e minute, remplissant parfaitement sa mission avant d'être remplacé sur décision de l'entraîneur.
La performance solide de Khusanov sur son aile
Le célèbre portail statistique mondial Sofascore a évalué les actions de chaque joueur ayant participé au match à travers des chiffres et des indicateurs précis :
Note attribuée à Khusanov : Les experts du portail ont évalué le jeu utile d'Abdukodir Khusanov, tant en défense qu'en phase offensive, avec 7,1 points ;
Vitesse et discipline : Le défenseur a été solide dans les duels contre les ailiers adverses et n'a commis aucune erreur de positionnement pendant 89 minutes ;
Confiance de l'entraîneur : La place de titulaire de Khusanov dans la défense latérale droite montre qu'il devient une figure importante du schéma tactique de l'équipe.
Sofascore : Notes complètes des joueurs deManchester City
Rayan Cherki — 8,6 (Homme du match, auteur d'un doublé) ;
Erling Haaland — 8,1 (Leader de l'attaque, 2 buts) ;
Rúben Dias — 7,7;
Marc Guéhi — 7,7;
Elliot Anderson — 7,7;
Abdukodir Khusanov — 7,1;
Phil Foden — 6,9;
Joško Gvardiol — 6,6;
Gianluigi Donnarumma — 6,4;
Antoine Semenyo — 6,3;
Nico O'Reilly — 6,3.
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