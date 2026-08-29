Le champion en titre de la Premier League, Manchester Citya remporté une victoire convaincante 4-1 à l'extérieur contre Crystal Palace. Lors de cette rencontre, notre compatriote Abdukodir Khusanov a été titularisé et a été actif et solide sur le flanc droit de la défense.

L'Ouzbek de 22 ans a joué jusqu'à la 89e minute, remplissant parfaitement sa mission avant d'être remplacé sur décision de l'entraîneur.

La performance solide de Khusanov sur son aile

Le célèbre portail statistique mondial Sofascore a évalué les actions de chaque joueur ayant participé au match à travers des chiffres et des indicateurs précis :

Note attribuée à Khusanov : Les experts du portail ont évalué le jeu utile d'Abdukodir Khusanov, tant en défense qu'en phase offensive, avec 7,1 points ;

Vitesse et discipline : Le défenseur a été solide dans les duels contre les ailiers adverses et n'a commis aucune erreur de positionnement pendant 89 minutes ;

Confiance de l'entraîneur : La place de titulaire de Khusanov dans la défense latérale droite montre qu'il devient une figure importante du schéma tactique de l'équipe.

Sofascore : Notes complètes des joueurs deManchester City