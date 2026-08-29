Rayan Cherki critique sa propre performance après la victoire contre Crystal Palace

Lors de la dernière journée de Premier League, Manchester City s'est imposé largement 4-1 sur la pelouse de Crystal Palace. Auteur d'un doublé, le milieu de terrain Rayan Cherki n'a pas caché son mécontentement concernant sa prestation en première mi-temps, livrant une analyse sévère de son match, rapporte Goal.com. rapporte .

Selon GOAL.com, lors de la rencontre disputée au Selhurst Park, les Citizens ont pris le contrôle total du match en seconde période. Erling Haaland a également inscrit un doublé, tandis que Phil Foden a délivré deux passes décisives. Cette victoire confirme le début de saison parfait de Manchester City en Premier League.

L'autocritique de Rayan Cherki

Bien qu'il ait été l'homme du match, le milieu de terrain lyonnais a ouvertement critiqué ses débuts dans une interview accordée à Sky Sports. Selon lui, l'équipe a eu du mal à trouver des espaces en première période et sa performance personnelle n'était pas à la hauteur des attentes.

« Mon match n'était pas très bon. En première mi-temps, nous n'avons pas trouvé les espaces, j'ai très mal joué », a admis le joueur français. Il a également souligné que les ajustements tactiques de l'entraîneur Enzo Maresca à la pause ont permis de renverser la vapeur.

Une nouvelle ère et des résultats historiques

Cette saison marque un tournant pour l'équipe. Rayan Cherki a noté que l'ère Pep Guardiola est terminée et qu'une nouvelle page de l'histoire s'écrit sous la direction de l'Italien Enzo Maresca. Selon le joueur, l'équipe est prête à démontrer ses meilleures qualités sur le terrain.

Il convient de noter que Rayan Cherki a déjà inscrit deux buts et délivré deux passes décisives lors de ses deux premiers matchs de Premier League. Selon les statistiques, il est devenu le troisième joueur de l'histoire du championnat anglais à réaliser un doublé de buts et de passes décisives lors de ses deux premières rencontres, rejoignant Thierry Henry et Didier Drogba.