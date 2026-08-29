Rayan Cherki critique sa propre performance après la victoire contre Crystal Palace

·1·Sport
Rayan Cherki critique sa propre performance après la victoire contre Crystal Palace

Lors de la dernière journée de Premier League, Manchester City s'est imposé largement 4-1 sur la pelouse de Crystal Palace. Auteur d'un doublé, le milieu de terrain Rayan Cherki n'a pas caché son mécontentement concernant sa prestation en première mi-temps, livrant une analyse sévère de son match, rapporte Goal.com. rapporte .

Selon GOAL.com, lors de la rencontre disputée au Selhurst Park, les Citizens ont pris le contrôle total du match en seconde période. Erling Haaland a également inscrit un doublé, tandis que Phil Foden a délivré deux passes décisives. Cette victoire confirme le début de saison parfait de Manchester City en Premier League.

L'autocritique de Rayan Cherki

Bien qu'il ait été l'homme du match, le milieu de terrain lyonnais a ouvertement critiqué ses débuts dans une interview accordée à Sky Sports. Selon lui, l'équipe a eu du mal à trouver des espaces en première période et sa performance personnelle n'était pas à la hauteur des attentes.

« Mon match n'était pas très bon. En première mi-temps, nous n'avons pas trouvé les espaces, j'ai très mal joué », a admis le joueur français. Il a également souligné que les ajustements tactiques de l'entraîneur Enzo Maresca à la pause ont permis de renverser la vapeur.

Une nouvelle ère et des résultats historiques

Cette saison marque un tournant pour l'équipe. Rayan Cherki a noté que l'ère Pep Guardiola est terminée et qu'une nouvelle page de l'histoire s'écrit sous la direction de l'Italien Enzo Maresca. Selon le joueur, l'équipe est prête à démontrer ses meilleures qualités sur le terrain.

Il convient de noter que Rayan Cherki a déjà inscrit deux buts et délivré deux passes décisives lors de ses deux premiers matchs de Premier League. Selon les statistiques, il est devenu le troisième joueur de l'histoire du championnat anglais à réaliser un doublé de buts et de passes décisives lors de ses deux premières rencontres, rejoignant Thierry Henry et Didier Drogba.

Rayan CherkiManchester CityPremier LeagueErling HaalandEnzo Maresca
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le grand plan de Makhmud Muradov : il combattra à nouveau pour la ceinture en décembre (vidéo)Le grand plan de Makhmud Muradov : il combattra à nouveau pour la ceinture en décembre (vidéo)Aujourd'hui, 10:48Akbarjon Islomboyev bat le Brésilien au LFA 240 ! (vidéo)Akbarjon Islomboyev bat le Brésilien au LFA 240 ! (vidéo)Aujourd'hui, 10:414 knockdowns ! Yerkebulan Toqtar met K.O. le boxeur ouzbek « Shohzoda » (Vidéo)4 knockdowns ! Yerkebulan Toqtar met K.O. le boxeur ouzbek « Shohzoda » (Vidéo)Aujourd'hui, 10:32Rahmonaliyev réalise son rêve : le FC Barcelone arrive à Bakou et un record de la LDC est battuRahmonaliyev réalise son rêve : le FC Barcelone arrive à Bakou et un record de la LDC est battuAujourd'hui, 10:18La nouvelle arme de Maresca : comment les experts ont évalué la performance de HusanovLa nouvelle arme de Maresca : comment les experts ont évalué la performance de HusanovAujourd'hui, 10:126 points en 2 matchs : le Milan démarre fort dans la course au titre !6 points en 2 matchs : le Milan démarre fort dans la course au titre !Aujourd'hui, 08:09
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)
Masterclass de Husanov : 97 % de précision et 97 touches de balle (vidéo)