Un supporter ghanéen devenu célèbre sur Internet sous le nom de « magicien » lors de la CDM 2026 est accusé de fraude

·3·Monde
Un supporter ghanéen devenu célèbre sur Internet sous le nom de « magicien » lors de la CDM 2026 est accusé de fraude

Kailani Ibrahim Kpa, un supporter ghanéen connu sous le surnom de « Powder Man » pour avoir soutenu l'équipe nationale et lancé de la poudre blanche dans les airs dans les tribunes, a été arrêté pour suspicion de fraude liée aux visas et aux voyages.

Selon la Ghana Broadcasting Corporation, Kpa a été appréhendé le 24 août par une unité spécialisée de la police ghanéenne dans le quartier d'East Legon à Accra.

Il est soupçonné d'avoir extorqué de l'argent à plusieurs personnes en leur promettant d'organiser des voyages vers le Canada, les États-Unis et le Nicaragua.

Selon les informations présentées au tribunal, plus de 30 000 dollars auraient été soutirés à plus de 13 personnes. Certains médias locaux ont rapporté que, sur la base des plaintes déposées par les victimes, le montant total du préjudice pourrait dépasser 50 000 dollars.

Cependant, la police n'a pas encore confirmé ce montant comme étant le préjudice officiel définitif.

Kpa a comparu le 26 août devant le tribunal Accra Circuit Court 9. Le juge lui a accordé une liberté sous caution de 400 000 cedis ghanéens, assortie de trois garants.

La prochaine audience du procès a été fixée au 28 septembre.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une femme de 105 ans retrouvée vivante après 24 heures sous les décombres au NépalUne femme de 105 ans retrouvée vivante après 24 heures sous les décombres au NépalAujourd'hui, 13:39Un citoyen ouzbek poignardé à mort dans la région d'AlmatyUn citoyen ouzbek poignardé à mort dans la région d'AlmatyAujourd'hui, 13:24Une escadrille de « l'apocalypse » entre en service aux États-UnisUne escadrille de « l'apocalypse » entre en service aux États-UnisAujourd'hui, 13:03Trump annonce le « plus grand accord de l'histoire » avec le VenezuelaTrump annonce le « plus grand accord de l'histoire » avec le VenezuelaAujourd'hui, 12:46«Il n'y aura aucune pitié pour ces gens.» Sadyr Japarov appelle à punir les «ennemis du peuple»«Il n'y aura aucune pitié pour ces gens.» Sadyr Japarov appelle à punir les «ennemis du peuple»Aujourd'hui, 12:39Collision entre deux tramways à IstanbulCollision entre deux tramways à IstanbulAujourd'hui, 11:12
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Une éclipse solaire totale, attendue depuis 20 ans, sera visible en août
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public
Un poulet défilant sur le podium d’un concours de beauté en Malaisie attire l’attention du public