Un supporter ghanéen devenu célèbre sur Internet sous le nom de « magicien » lors de la CDM 2026 est accusé de fraude

Kailani Ibrahim Kpa, un supporter ghanéen connu sous le surnom de « Powder Man » pour avoir soutenu l'équipe nationale et lancé de la poudre blanche dans les airs dans les tribunes, a été arrêté pour suspicion de fraude liée aux visas et aux voyages.

Selon la Ghana Broadcasting Corporation, Kpa a été appréhendé le 24 août par une unité spécialisée de la police ghanéenne dans le quartier d'East Legon à Accra.

Il est soupçonné d'avoir extorqué de l'argent à plusieurs personnes en leur promettant d'organiser des voyages vers le Canada, les États-Unis et le Nicaragua.

Selon les informations présentées au tribunal, plus de 30 000 dollars auraient été soutirés à plus de 13 personnes. Certains médias locaux ont rapporté que, sur la base des plaintes déposées par les victimes, le montant total du préjudice pourrait dépasser 50 000 dollars.

Cependant, la police n'a pas encore confirmé ce montant comme étant le préjudice officiel définitif.

Kpa a comparu le 26 août devant le tribunal Accra Circuit Court 9. Le juge lui a accordé une liberté sous caution de 400 000 cedis ghanéens, assortie de trois garants.

La prochaine audience du procès a été fixée au 28 septembre.