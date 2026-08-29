Trump annonce le « plus grand accord de l'histoire » avec le Venezuela
Le président des États-Unis Donald Trump a annoncé la conclusion d'un accord pétrolier « le plus important de l'histoire mondiale » avec le Venezuela. Il l'a écrit sur son réseau social Truth Social.
« Les États-Unis ont conclu un accord avec le Venezuela pour le plus grand contrat pétrolier de l'histoire mondiale ! » a déclaré Trump.
Selon lui, l'accord a été élaboré sur ses instructions par le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, en collaboration avec la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, et des représentants du secteur privé.
Donald Trump a souligné que les États-Unis ont obtenu une participation majoritaire sur les plus de 65 milliards de barils de réserves de pétrole prouvées au Venezuela.
« Cet accord historique plus que double les réserves de pétrole américaines, augmente considérablement le volume de pétrole disponible pour notre pays et entraînera une baisse significative du prix de l'essence pour tous les Américains dans les années à venir », a déclaré le président américain.
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