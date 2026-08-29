Trump annonce le « plus grand accord de l'histoire » avec le Venezuela

Le président des États-Unis Donald Trump a annoncé la conclusion d'un accord pétrolier « le plus important de l'histoire mondiale » avec le Venezuela. Il l'a écrit sur son réseau social Truth Social.

« Les États-Unis ont conclu un accord avec le Venezuela pour le plus grand contrat pétrolier de l'histoire mondiale ! » a déclaré Trump.

Selon lui, l'accord a été élaboré sur ses instructions par le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, en collaboration avec la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, et des représentants du secteur privé.

Donald Trump a souligné que les États-Unis ont obtenu une participation majoritaire sur les plus de 65 milliards de barils de réserves de pétrole prouvées au Venezuela.