Apple modifie le calendrier de vente des smartphones iPhone 18

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Apple modifie le calendrier de vente des smartphones iPhone 18

Apple devrait modifier son calendrier de vente traditionnel en ajustant la date d'ouverture des précommandes pour les futurs smartphones iPhone 18. Selon des sources fiables citées par MacWorld, le calendrier de cette année diffère de la routine habituelle en raison d'une coïncidence avec une journée de commémoration aux États-Unis. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les annonces officielles, la présentation automnale traditionnelle où seront dévoilés les nouveaux appareils est prévue pour le 9 septembre. Cependant, il a été révélé que le processus de précommande ne débutera pas le vendredi suivant la présentation, comme à l'accoutumée, mais le samedi 12 septembre.

Raisons du changement de calendrier

Ce changement est dû à la journée de commémoration des victimes des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Le vendredi tombant sur cette date de deuil, l'entreprise a décidé, pour des raisons de sécurité et d'éthique, de reporter le lancement des ventes d'une journée.

Il convient de noter que ce n'est pas la première fois qu'Apple est confronté à une telle situation. Un cas similaire s'est produit en 2015, lorsque les précommandes pour les modèles iPhone 6s et iPhone 6s Plus avaient été ouvertes un samedi pour la même raison.

Autres appareils attendus

Lors de la grande présentation du 9 septembre, l'entreprise devrait dévoiler non seulement sa gamme principale de smartphones, mais aussi plusieurs autres appareils importants. Parmi eux figurent les montres connectées Apple Watch Series 12 et Watch Ultra 4.

En outre, l'iPhone Ultra au design pliable, une première historique qui suscite un grand intérêt dans le monde de la technologie, devrait également être présenté lors de cet événement. Toutefois, la date de commercialisation de cet appareil innovant pourrait différer de celle des autres modèles.

Selon certaines informations, le processus de réception des commandes pour le premier smartphone pliable ne serait prévu que pour la seconde quinzaine de septembre. Cela indique que les processus de fabrication et de mise sur le marché de ce nouveau type de gadget seront mis en œuvre par étapes spécifiques.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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