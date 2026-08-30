Aux États-Unis, les animaux sauvages sont capturés par hélicoptère

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Aux États-Unis, les animaux sauvages sont capturés par hélicoptère

Aux États-Unis, des hélicoptères sont utilisés pour capturer et étudier les animaux sauvages. Ces opérations sont menées par des experts en conservation et des scientifiques à diverses fins.

Notamment, des équipes spécialisées sont mobilisées pour déplacer des animaux, vérifier leur état de santé, prélever des échantillons pour la recherche scientifique ou installer des traceurs GPS pour suivre leurs déplacements.

Lors de certaines opérations, un expert capture l'animal depuis l'hélicoptère à l'aide d'une corde ou d'un filet spécial. Cette méthode permet de capturer en toute sécurité de grands animaux sauvages agiles.

Dans ce processus, les compétences du pilote d'hélicoptère sont cruciales. Il doit manœuvrer l'appareil avec précision en tenant compte des mouvements de l'animal au sol et de l'expert à bord.

De plus, les opérations sont effectuées selon des règles strictes afin de minimiser les risques tant pour les animaux que pour les spécialistes.

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Charos
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