À quelle fréquence faut-il nettoyer son smartphone ?

Les téléphones portables, objets que nous utilisons le plus au quotidien et qui ne nous quittent presque jamais, peuvent devenir une source inattendue de risques pour la santé. Selon les recherches de microbiologistes, la surface de l'écran et de la coque d'un smartphone peut contenir 10 fois plus de bactéries et de virus que la lunette d'un siège de toilettes.

Tout au long de la journée, les microbes présents sur les lieux publics, les transports et divers objets sont transférés par nos mains directement sur l'écran du gadget, puis vers le visage, les yeux et la bouche.

Le risque des bactéries cachées et des infections saisonnières

Nettoyer régulièrement l'écran de votre téléphone agit comme une barrière importante pour prévenir les maladies graves suivantes :

Protection contre les virus saisonniers : La désinfection de l'écran réduit considérablement le risque de contracter des rhumes, des infections respiratoires (ORVI), la grippe et d'autres virus respiratoires ;

Santé de la peau : Le contact direct du smartphone avec la peau du visage pendant les appels peut provoquer des éruptions cutanées, des inflammations et de l'acné ;

Risque d'infections gastro-intestinales : Utiliser son téléphone pendant les repas facilite l'entrée directe des microbes dans l'organisme.

Comment et à quelle fréquence nettoyer son téléphone ?

Les experts donnent les recommandations pratiques suivantes concernant l'hygiène des smartphones :

Habitude quotidienne : Il est nécessaire de nettoyer la surface du gadget au moins 1 à 2 fois par jour, surtout en rentrant à la maison ;

Utilisation de lingettes spéciales : Il est conseillé d'essuyer soigneusement le smartphone avec des lingettes antibactériennes ou des lingettes imprégnées d'alcool spécial ;

Préserver la couche oléophobe : Ne vaporisez pas de solutions alcoolisées directement sur l'écran ; versez le liquide sur un chiffon en microfibre, puis essuyez pour éviter d'endommager le revêtement de l'écran ;

N'oubliez pas la coque : Compte tenu de l'accumulation importante de poussière et de microbes sous la coque du téléphone, il est recommandé de la retirer et de la laver ou de la désinfecter plusieurs fois par semaine.

En consacrant quelques secondes au nettoyage de votre téléphone, vous pouvez prévenir de nombreuses maladies infectieuses.