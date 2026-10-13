Installation de caméras de surveillance pour les voies de bus

·58·Technologie
Installation de caméras de surveillance pour les voies de bus

À Tachkent, des caméras spéciales sont installées pour identifier les conducteurs qui entravent la circulation des transports publics. Le nouveau système est conçu pour enregistrer les véhicules utilisant illégalement la voie réservée aux bus.

Les premiers 6 kilomètres de caméras ont été installés des deux côtés de l'autoroute Farg‘ona yo‘li. Ils détectent les voitures entrant dans la voie réservée aux bus et prévoient l'émission automatique d'amendes en cas d'infraction.

Pour information, la circulation des voitures particulières est interdite sur la voie spéciale « A » de 06:00 à 23:00.

Il est prévu d'installer ces caméras de surveillance sur d'autres rues principales de la ville de Tachkent à l'avenir.

TachkentVoie de busFarg‘ona yo‘liCamérasAmende
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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