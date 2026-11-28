Il est précisé que l'incident s'est produit dans la zone rurale de Catune, située dans la municipalité de Mimoso do Sul, dans l'État d'Espírito Santo, au sud-est du Brésil. L'événement a eu lieu lors des violentes tempêtes observées les lundi 23 et mardi 24 novembre.

Au Brésil, un éleveur a perdu 20 têtes de bétail après que la foudre a frappé son champ lors d'une violente tempête. La catastrophe naturelle a causé au fermier une perte estimée à environ 13 000 livres sterling. Les animaux ont été retrouvés morts le mercredi matin, le 25 novembre, après plusieurs jours de fortes pluies, a rapporté le média Need To Know.

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À ce moment-là, le bétail paissait dans le pâturage. Soudain, la foudre a frappé le champ, tuant les 20 animaux du troupeau. Les vidéos montrant l'incident révèlent les corps des animaux éparpillés dans le champ. Certaines images montrent également des oiseaux charognards à proximité.

L'éleveur, Nattan Astolfo, a déclaré que toutes les vaches décédées appartenaient à la race Nelore. Ces animaux étaient élevés à des fins de reproduction et de vente de veaux. L'éleveur pratique l'élevage depuis son enfance, une tradition familiale transmise de génération en génération.

Les animaux ont été retrouvés dans un pâturage situé à environ 500 mètres des bâtiments principaux de la ferme. Cependant, l'accès à la zone était très difficile. En raison des fortes pluies, le sol s'est transformé en boue, rendant l'évacuation et l'enterrement des carcasses particulièrement complexes.

C'est pourquoi des équipements spéciaux ont été mobilisés pour ouvrir un passage à travers la boue. Ce n'est qu'après ces travaux qu'il a été possible de rassembler les animaux morts pour les enterrer.

Selon les premières estimations, la perte financière subie par l'éleveur s'élève à environ 100 000 réaux brésiliens, soit 13 000 livres sterling.

Nattan Astolfo, âgé de 35 ans, a déclaré que c'était la première fois qu'un tel incident se produisait dans sa ferme. Il a souligné que subir une perte aussi importante à cause d'une catastrophe naturelle était un coup dur pour lui.

Malgré cela, l'éleveur a exprimé sa volonté de ne pas perdre espoir, s'appuyant sur sa foi et ses convictions pour tenter de surmonter cette épreuve.