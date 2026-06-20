Ёлғизлик эркаклар умрини қисқартирадими?
Сўнгги тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, уйланмаган ёки ёлғиз яшайдиган эркакларда ўлим хавфи уйланган эркакларга нисбатан сезиларли даражада юқори бўлади. Мутахассислар ҳисоб-китобига кўра, бу фарқ ҳатто 78 фоизгача етиши мумкин.
Олимлар бу ҳолатни эркакларнинг кўпинча ҳиссий қўллаб-қувватлашга муҳтож бўлиши, кундалик ҳаётда эса яқин инсонларга таяниши билан изоҳламоқда. Турмуш ўртоғи бор эркаклар соғлиғига кўпроқ эътибор бериши, тартибли ҳаёт кечириши ва стрессни енгиш имконияти юқорироқ бўлиши таъкидланади.
Қизиғи шундаки, аёллар орасида бу каби кескин фарқ деярли кузатилмаган. Тадқиқотчилар бунга аёлларнинг ижтимоий фаоллиги юқорироқ экани, яқин дўстлар ва қариндошлар билан алоқани яхши сақлаши сабаб бўлиши мумкинлигини айтмоқда.
Инсон учун меҳр, эътибор ва яқинларнинг қўллаб-қувватлаши ниҳоятда муҳим. Айниқса эркаклар учун бундай ижтимоий ва ҳиссий таянч ҳаёт сифатига бевосита таъсир кўрсатади.
…