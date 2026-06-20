Ёлғизлик эркаклар умрини қисқартирадими?

·13·Фойдали
Ёлғизлик эркаклар умрини қисқартирадими?

Сўнгги тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, уйланмаган ёки ёлғиз яшайдиган эркакларда ўлим хавфи уйланган эркакларга нисбатан сезиларли даражада юқори бўлади. Мутахассислар ҳисоб-китобига кўра, бу фарқ ҳатто 78 фоизгача етиши мумкин.

Олимлар бу ҳолатни эркакларнинг кўпинча ҳиссий қўллаб-қувватлашга муҳтож бўлиши, кундалик ҳаётда эса яқин инсонларга таяниши билан изоҳламоқда. Турмуш ўртоғи бор эркаклар соғлиғига кўпроқ эътибор бериши, тартибли ҳаёт кечириши ва стрессни енгиш имконияти юқорироқ бўлиши таъкидланади.

Қизиғи шундаки, аёллар орасида бу каби кескин фарқ деярли кузатилмаган. Тадқиқотчилар бунга аёлларнинг ижтимоий фаоллиги юқорироқ экани, яқин дўстлар ва қариндошлар билан алоқани яхши сақлаши сабаб бўлиши мумкинлигини айтмоқда.

Инсон учун меҳр, эътибор ва яқинларнинг қўллаб-қувватлаши ниҳоятда муҳим. Айниқса эркаклар учун бундай ижтимоий ва ҳиссий таянч ҳаёт сифатига бевосита таъсир кўрсатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нега ҳали ҳам орзуингиздаги ҳаётда яшамаяпсиз?Нега ҳали ҳам орзуингиздаги ҳаётда яшамаяпсиз?Кеча, 18:52Эрталаб туришга қийналасизми? Мутахассис сабабини тушунтирдиЭрталаб туришга қийналасизми? Мутахассис сабабини тушунтирди17.06, 12:59Мутахассислар огоҳлантирди: очиқ ойналар автомобил ёнилғиcини кўпроқ сарфлайдиМутахассислар огоҳлантирди: очиқ ойналар автомобил ёнилғиcини кўпроқ сарфлайди15.06, 17:14Мутахассислар огоҳлантирди: 30 ёшдан кейин ҳаёт ўзгарадиМутахассислар огоҳлантирди: 30 ёшдан кейин ҳаёт ўзгаради15.06, 17:01Қоғоз китоб ва планшет таққосланди: натижа олимларни ҳам ажаблантирдиҚоғоз китоб ва планшет таққосланди: натижа олимларни ҳам ажаблантирди14.06, 23:20Шакарли газланган ичимликлар жигар саратони хавфини ошириши мумкинШакарли газланган ичимликлар жигар саратони хавфини ошириши мумкин14.06, 21:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Болани ёзишга қачон ўргатиш керак? Энг мақбул ёш ҳақида ҳақиқат
Болани ёзишга қачон ўргатиш керак? Энг мақбул ёш ҳақида ҳақиқат
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?