БКА электромобиллар учун янги таъмирлаш марказини очди

·9·Авто
БКА электромобиллар учун янги таъмирлаш марказини очди
Қисқача

БКА Донкастер шаҳрида ескирган ёки кафолати тугаган юқори волтли қисмлар, жумладан аккумуляторлар ва инверторларни таъмирлашга ихтисослашган марказни ишга туширди. БКА Флеет Солутионс бошқарадиган марказ барча маркадаги електромобилларга OEM стандартлари даражасида диагностика, таъмирлаш ва еҳтиёт қисмларни алмаштириш хизматларини кўрсатади, шунингдек қайта тикланган ёки фойдаланилган қисмлардан фойдаланади.

Буюк Британияда фойдаланилган электромобиллар ва гидрид автомобилларнинг қолдиқ қиймати кескин тушиб кетишининг олдини олишга қаратилган муҳим қадам ташланди. Британиянинг БКА компанияси Донкастер шаҳрида эскирган ёки кафолати тугаган юқори вольтли қисмлар, жумладан, аккумуляторлар ва инверторларни таъмирлашга ихтисослашган саноатдаги илк марказни ишга туширди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, БКА Флеет Солутионс томонидан бошқариладиган мазкур объект барча маркадаги электромобиллар учун диагностика, таъмирлаш ва эҳтиёт қисмларини алмаштириш хизматларини OEM стандартлари даражасида таклиф этади. Шунингдек, имкон қадар тежамкорликни таъминлаш ва экологик барқарорликни сақлаш мақсадида қайта тикланган ёки фойдаланилган қисмлардан ҳам фойдаланилади.

Бозордаги ўсиш ва нархларнинг кескин тушиши

Сўнгги йилларда иккиламчи электромобил бозори ҳар чоракда рекорд кўрсаткичларни қайд этмоқда. Автомобиллар ассоциацияси маълумотларига кўра, жорий йилнинг биринчи чорагида электромобиллар 86 943 дона сотилиб, умумий иккиламчи бозорнинг 4,3 фоизини ташкил этди. Бунга 2020-йил апрель ойидан бошлаб жорий этилган солиқ имтиёзлари туфайли хизмат автомобили сифатида оммалашган транспорт воситаларининг бозорга оқиб келиши сабаб бўлмоқда.

Бироқ, таклифнинг кескин ошиши фонида иккиламчи бозор харидорлари учун рағбатлантирувчи омилларнинг камлиги ва янги автомобилларга бериладиган катта чегирмалар лизинг секторига ўз таъсирини ўтказмоқда. Уч йиллик шартнома муддати тугагач, автомобиллар кимошти савдосига қўйилганда компаниялар қолдиқ қийматининг кескин пасайиши сабабли сезиларли йўқотишларга дуч келмоқда.

Батарея саломатлиги ва харидорлар ишончини ошириш чоралари

Бритиш Веҳикле Рентал анд Леасинг Ассосиатион (БВРЛА) маълумотларига кўра, унинг аъзолари Буюк Британия йўлларидаги икки миллион электромобилнинг учдан бир қисмидан кўпроғини (750 000 та) бошқаради. Саноат уюшмаси харидорларга ишонч бериш ва автомобилларни сотишни осонлаштириш учун стандартлаштирилган батарея саломатлиги сертификатларини жорий этишга чақирмоқда.

БКА ҳар ҳафта кимошти савдосидан 1000 дан ортиқ электромобил ўтказиб, талабни қўллаб-қувватлаш учун бир қатор хизматларни йўлга қўйди. Хусусан, 2024-йилда компания Авилоо махсус фирмаси билан ҳамкорликда батарея хизмати ҳисоботини тақдим этишни бошлади. Бу тизим 100 баллик тизимда баҳолаш ва А дан Э гача бўлган ҳолат даражаларини аниқлаш имконини беради.

Маълумотларга кўра, батарея саломатлиги тўғрисидаги ҳисоботлар билан сотувга қўйилган 22 000 та автомобил бир йил ичида белгиланган нархдан ўртача 1,4 фоизга қимматроқ сотилган. Шу билан бирга, сотув вақти 2,3 кунга қисқарган, бу эса дилерларнинг ушбу турдаги транспорт воситаларига бўлган ишончи ортганидан далолат беради.

ЭлектромобилАккумуляторАвтомобилБозориЛизингТаъмирлаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ваухҳалл Корса ГСE электромобили Volkswagen Гольф GTИ моделидан тезроқ бўлдиВаухҳалл Корса ГСE электромобили Volkswagen Гольф GTИ моделидан тезроқ бўлдиБугун, 11:29Арзон автомобиллар Tesla фойдасини пасайтириб юбордиАрзон автомобиллар Tesla фойдасини пасайтириб юбордиБугун, 10:25BMW янги авлод X5 автомобилининг чиқиндиларини 40 фоизга камайтирдиBMW янги авлод X5 автомобилининг чиқиндиларини 40 фоизга камайтирдиКеча, 18:29«Чиройли» автомобиль рақамини сақлаш энди қанча туради?«Чиройли» автомобиль рақамини сақлаш энди қанча туради?Кеча, 17:07Триумпҳ TR7: Британия автосаноатининг унутиб юборилган спорткариТриумпҳ TR7: Британия автосаноатининг унутиб юборилган спорткариКеча, 16:27Ўзбекистонда энг кўп қайси автомобиллар ишлаб чиқарилмоқда?Ўзбекистонда энг кўп қайси автомобиллар ишлаб чиқарилмоқда?Кеча, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади