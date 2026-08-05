БКА электромобиллар учун янги таъмирлаш марказини очди
БКА Донкастер шаҳрида ескирган ёки кафолати тугаган юқори волтли қисмлар, жумладан аккумуляторлар ва инверторларни таъмирлашга ихтисослашган марказни ишга туширди. БКА Флеет Солутионс бошқарадиган марказ барча маркадаги електромобилларга OEM стандартлари даражасида диагностика, таъмирлаш ва еҳтиёт қисмларни алмаштириш хизматларини кўрсатади, шунингдек қайта тикланган ёки фойдаланилган қисмлардан фойдаланади.
Буюк Британияда фойдаланилган электромобиллар ва гидрид автомобилларнинг қолдиқ қиймати кескин тушиб кетишининг олдини олишга қаратилган муҳим қадам ташланди. Британиянинг БКА компанияси Донкастер шаҳрида эскирган ёки кафолати тугаган юқори вольтли қисмлар, жумладан, аккумуляторлар ва инверторларни таъмирлашга ихтисослашган саноатдаги илк марказни ишга туширди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, БКА Флеет Солутионс томонидан бошқариладиган мазкур объект барча маркадаги электромобиллар учун диагностика, таъмирлаш ва эҳтиёт қисмларини алмаштириш хизматларини OEM стандартлари даражасида таклиф этади. Шунингдек, имкон қадар тежамкорликни таъминлаш ва экологик барқарорликни сақлаш мақсадида қайта тикланган ёки фойдаланилган қисмлардан ҳам фойдаланилади.
Бозордаги ўсиш ва нархларнинг кескин тушишиСўнгги йилларда иккиламчи электромобил бозори ҳар чоракда рекорд кўрсаткичларни қайд этмоқда. Автомобиллар ассоциацияси маълумотларига кўра, жорий йилнинг биринчи чорагида электромобиллар 86 943 дона сотилиб, умумий иккиламчи бозорнинг 4,3 фоизини ташкил этди. Бунга 2020-йил апрель ойидан бошлаб жорий этилган солиқ имтиёзлари туфайли хизмат автомобили сифатида оммалашган транспорт воситаларининг бозорга оқиб келиши сабаб бўлмоқда.
Бироқ, таклифнинг кескин ошиши фонида иккиламчи бозор харидорлари учун рағбатлантирувчи омилларнинг камлиги ва янги автомобилларга бериладиган катта чегирмалар лизинг секторига ўз таъсирини ўтказмоқда. Уч йиллик шартнома муддати тугагач, автомобиллар кимошти савдосига қўйилганда компаниялар қолдиқ қийматининг кескин пасайиши сабабли сезиларли йўқотишларга дуч келмоқда.
Батарея саломатлиги ва харидорлар ишончини ошириш чоралариБритиш Веҳикле Рентал анд Леасинг Ассосиатион (БВРЛА) маълумотларига кўра, унинг аъзолари Буюк Британия йўлларидаги икки миллион электромобилнинг учдан бир қисмидан кўпроғини (750 000 та) бошқаради. Саноат уюшмаси харидорларга ишонч бериш ва автомобилларни сотишни осонлаштириш учун стандартлаштирилган батарея саломатлиги сертификатларини жорий этишга чақирмоқда.
БКА ҳар ҳафта кимошти савдосидан 1000 дан ортиқ электромобил ўтказиб, талабни қўллаб-қувватлаш учун бир қатор хизматларни йўлга қўйди. Хусусан, 2024-йилда компания Авилоо махсус фирмаси билан ҳамкорликда батарея хизмати ҳисоботини тақдим этишни бошлади. Бу тизим 100 баллик тизимда баҳолаш ва А дан Э гача бўлган ҳолат даражаларини аниқлаш имконини беради.
Маълумотларга кўра, батарея саломатлиги тўғрисидаги ҳисоботлар билан сотувга қўйилган 22 000 та автомобил бир йил ичида белгиланган нархдан ўртача 1,4 фоизга қимматроқ сотилган. Шу билан бирга, сотув вақти 2,3 кунга қисқарган, бу эса дилерларнинг ушбу турдаги транспорт воситаларига бўлган ишончи ортганидан далолат беради.
…