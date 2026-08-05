Falcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи Ой юзасига келиб урилди

·13·Техно
Falcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи Ой юзасига келиб урилди
Қисқача

SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракетаси иккинчи босқичи 5-август куни Тошкент вақти билан тушга яқин Ой юзасининг Ейнштейн кратери ҳудудига келиб урилди. Қарийб тўрт тонна оғирликдаги қолдиқ соатига тахминан 8700 километр тезликда тўқнашиб, уч тонна тротилдаги портлашга тенг енергия ҳосил қилган. Дастлабки баҳоларга кўра, зарба жойида диаметри 27 метр ва чуқурлиги олти метргача бўлган сунъий кратер пайдо бўлган.

Фазода бир ярим йилдан ортиқ вақт давомида назоратсиз ҳаракатланиб келган SpaceX компаниясига тегишли Falcon 9 ракетасининг иккинчи босқичи Ой юзасига келиб урилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур тўқнашув 5-август куни Тошкент вақти билан тушга яқин содир бўлган бўлиб, у коинот чиқиндиларининг осмон жисмларига таъсири бўйича навбатдаги муҳим воқеа сифатида қайд этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, ушбу ракета босқичи фазога дастлаб 2025-йилнинг 15-январида учирилган эди. Ўша пайтда у Ойга Америка Қўшма Штатларининг Блуе Гҳост Миссион 1 ҳамда Япониянинг Ҳакуто-Р Ресилиенсе аппаратларини етказиб бериш миссиясини муваффақиятли бажарганди. Бироқ фойдали юкни мўлжалдаги орбитага чиқаргандан сўнг, ракетада Ерга қайтиш ёки орбитадан назорат остида чиқиб кетиш учун етарли ёқилғи қолмаган.

Фазодаги назоратсиз саёҳат ва унинг якуни

Ёқилғи тўлиқ тугагач, ракетанинг юқори қисми очиқ коинотда қолиб, вақт ўтиши билан Ой орбитасини кесиб ўтувчи траекторияга чиққан. SpaceX вакили Жулианна Шайманнинг тушунтиришича, объектурнинг кейинги ҳаракати қуёш фаоллиги ва фазовий тортишиш кучлари таъсирида аста-секин ўзгариб борган. Мутахассислар ёқилғи захираси тугагач, унинг траекториясига ўзгартириш киритишнинг сира иложи бўлмаганини таъкидлашмоқда.

Ҳисоб-китобитларга кўра, тўқнашув Ойнинг кўринадиган томонининг ғарбий чеккасидаги Эйнштейн кратери ҳудудида рўй берган. Оғирлиги қарийб тўрт тонна бўлган ракета қолдиғининг урилиш тезлиги соатига тахминан 8700 километрни ташкил этган. Бундай улкан тезлик ва массанинг бирикиши натижасида ҳосил бўлган энергия тахминан уч тонна тротилдаги портлаш эквивалентига тенг бўлгани айтилмоқда.

Илмий аҳамияти ва келгусидаги тадқиқотлар

Дастлабки баҳоларга кўра, тўқнашув жойида диаметри 27 метр ва чуқурлиги олти метргача бўлган янги сунъий кратер ҳосил бўлган. NASA мутахассислари бу ҳодиса Ер учун ҳеч қандай хавф туғдирмаганини қатъий таъкидлади. Шу билан бирга, юзага келган янги кратер ва зарба натижасида ташқарига отилиб чиққан тоғ жинслари олимлар учун ноёб тадқиқот материалига айланиши мумкин.

Илмий доиралар мазкур қолдиқлардан Ой сиртининг шаклланиш жараёнларини чуқурроқ ўрганиш йўлида фойдаланишни режалаштирмоқда. Шунингдек, ушбу маълумотлар келгусида амалга оширилиши режалаштирилаётган бошқариладиган космик экспедициялар ҳамда Ойда узоқ муддатли базаларни барпо этишда юзага келиши мумкин бўлган потенциал хавфларни олдиндан баҳолашга ёрдам беради.

Falcon 9ОйSpaceXNASAКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Voyager 2 космик аппарати миссиясини яна бир йилга узайтирдиNASA Voyager 2 космик аппарати миссиясини яна бир йилга узайтирдиБугун, 13:57Тексасдаги маълумотлар марказлари қурилиши тўхтатилдиТексасдаги маълумотлар марказлари қурилиши тўхтатилдиБугун, 13:23Samsung Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммосини тан олдиSamsung Galaxy S26 Ultra экранидаги қизил тус муаммосини тан олдиБугун, 12:50Виспр Флов Мак фойдаланувчилари учун сунъий интеллектга асосланган йиғилишлар ёрдамчисини тақдим этдиВиспр Флов Мак фойдаланувчилари учун сунъий интеллектга асосланган йиғилишлар ёрдамчисини тақдим этдиБугун, 12:21Huawei янги РGB МиниЛEД телевизорларини бозорга чиқардиHuawei янги РGB МиниЛEД телевизорларини бозорга чиқардиБугун, 12:21SpaceX 2030-йилгача даромадини 1 триллион долларга етказмоқчиSpaceX 2030-йилгача даромадини 1 триллион долларга етказмоқчиБугун, 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди