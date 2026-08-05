Арсенал Бруно Гимараесни ўз сафига қўшиб олиши керак — Микаел Силвестр

·38·Спорт
Арсенал Бруно Гимараесни ўз сафига қўшиб олиши керак — Микаел Силвестр
Қисқача

Микаел Силвестрнинг фикрича, Бруно Гимараеснинг Арсенал сафига ўтиши Лондон клуби ва футболчининг ўзи учун энг мақбул қарор бўлади. Арсенал Нюкасл ярим ҳимоячиси учун расмий таклиф юборган, бироқ у рад этилганига қарамай, музокаралар давом этиши ва трансфер амалга ошиши эҳтимоли юқори.

Лондоннинг Арсенал клуби янги мавсум олдидан ўз таркибини кучайтириш ҳаракатларини бош юборди ва ярим ҳимоя чизиғига янги футболчи изламоқда. Клуб бош мураббийи Микел Артета жамоанинг рақобатбардошлигини сақлаб қолиш ва Англия Премер-лигаси чемпионлигини ҳимоя қилиш учун трансфер бозорида фаоллик кўрсатмоқда. Бу борада Лондон жамоаси Нюкасл ярим ҳимоячиси Бруно Гимараес учун расмий таклиф юборгани, аммо бу уриниш рад этилгани хабар қилинган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Гросвенор Sport нашрига берган интервюсида Арсенал ва Манчестер Юнайтед клубларининг собиқ ҳимоячиси Микаел Силвестр мазкур трансфер ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, бразилиялик ярим ҳимоячининг Лондон клубига ўтиши томонлар учун энг мақбул қарор бўлади. Силвестр Нюкасл илк таклифни рад этганига қарамай, клублар ўртасидаги музокаралар давом этишини ва бу трансфер амалга ошиш эҳтимоли юқори эканини қайд этди.

Майдондаги динамика ва рақобат

Собиқ футболчи Бруно Гимараеснинг имкониятларини юқори баҳолаб, у жамоадаги мавжуд вариантларга нисбатан кўпроқ динамика тақдим эта олишини билдирди. Хусусан, у Мартин Субименди ва бразилиялик футболчининг ўйин услубини таққослаб ўтди. Силвестрнинг сўзларига кўра, ўтган мавсумда баъзи ўйинларда захирада қолиб кетган Субимендидан фарқли ўлароқ, Гимараес майдонда анча фаолроқ ҳаракат қилади.

"Ўтган мавсумда Мартин Субимендининг захирада қолгани ғалати туйғу уйғотди. У яхши ўйинлар кўрсатди, лекин муваффақиятсизликлар ҳам бўлди. Майлс Люис-Скелли эса ўз ўйинига яна бир қатлам қўшиб, югуришлари билан чизиқларни ёриб ўта олишини кўрсатди. Субименди буни қила олмайди, у бошқача ўйинчи", — дейди Силвестр.

Чемпионлик учун курашдаги аҳамият

Силвестрнинг фикрича, Бруно Гимараес майдонда кўпроқ тажовузкорлик кўрсата олади ва бу хусусият Микел Артета жамоасига мусобақаларда зафар қучиш учун жуда сув ва ҳаводек зарур. APЛ чемпионлигини сақлаб қолиш ҳамда Чемпионлар лигасида муваффақиятли қатнашиш учун чуқур ва сифатли таркиб талаб этилади.

"Бруно Гимараес иккала вазифани ҳам уддалай олади. У Субимендига қараганда бироз тажовузкорроқ ва чемпионликни ҳимоя қилиш учун айнан шундай характердаги футболчилар керак бўлади. Агар яна Чемпионлар лигаси финалига чиқишни ва унвонни ҳимоя қилишни истасангиз, сизга етарлича кучлар керак бўлади", — дея қўшимча қилди собиқ ҳимоячи.

Шунингдек, Микаел Силвестр Манчестер Юнайтед клубининг ҳам бу трансфер учун курашиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни рад этди. Унинг сўзларига кўра, қизил иблислар сўнгги трансфер ойналарида ярим ҳимоя чизиғини етарлича кучайтириб улгурган ва бу мавқердаги футболчиларга эҳтиёж сезмайди.

АрсеналБруно ГуимараесМикаел СилвестреПремиер ЛеагуеТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Раҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиРаҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиБугун, 06:33Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:143 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда