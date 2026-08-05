Арсенал Бруно Гимараесни ўз сафига қўшиб олиши керак — Микаел Силвестр
Микаел Силвестрнинг фикрича, Бруно Гимараеснинг Арсенал сафига ўтиши Лондон клуби ва футболчининг ўзи учун энг мақбул қарор бўлади. Арсенал Нюкасл ярим ҳимоячиси учун расмий таклиф юборган, бироқ у рад этилганига қарамай, музокаралар давом этиши ва трансфер амалга ошиши эҳтимоли юқори.
Лондоннинг Арсенал клуби янги мавсум олдидан ўз таркибини кучайтириш ҳаракатларини бош юборди ва ярим ҳимоя чизиғига янги футболчи изламоқда. Клуб бош мураббийи Микел Артета жамоанинг рақобатбардошлигини сақлаб қолиш ва Англия Премер-лигаси чемпионлигини ҳимоя қилиш учун трансфер бозорида фаоллик кўрсатмоқда. Бу борада Лондон жамоаси Нюкасл ярим ҳимоячиси Бруно Гимараес учун расмий таклиф юборгани, аммо бу уриниш рад этилгани хабар қилинган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Гросвенор Sport нашрига берган интервюсида Арсенал ва Манчестер Юнайтед клубларининг собиқ ҳимоячиси Микаел Силвестр мазкур трансфер ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг таъкидлашича, бразилиялик ярим ҳимоячининг Лондон клубига ўтиши томонлар учун энг мақбул қарор бўлади. Силвестр Нюкасл илк таклифни рад этганига қарамай, клублар ўртасидаги музокаралар давом этишини ва бу трансфер амалга ошиш эҳтимоли юқори эканини қайд этди.
Майдондаги динамика ва рақобатСобиқ футболчи Бруно Гимараеснинг имкониятларини юқори баҳолаб, у жамоадаги мавжуд вариантларга нисбатан кўпроқ динамика тақдим эта олишини билдирди. Хусусан, у Мартин Субименди ва бразилиялик футболчининг ўйин услубини таққослаб ўтди. Силвестрнинг сўзларига кўра, ўтган мавсумда баъзи ўйинларда захирада қолиб кетган Субимендидан фарқли ўлароқ, Гимараес майдонда анча фаолроқ ҳаракат қилади.
"Ўтган мавсумда Мартин Субимендининг захирада қолгани ғалати туйғу уйғотди. У яхши ўйинлар кўрсатди, лекин муваффақиятсизликлар ҳам бўлди. Майлс Люис-Скелли эса ўз ўйинига яна бир қатлам қўшиб, югуришлари билан чизиқларни ёриб ўта олишини кўрсатди. Субименди буни қила олмайди, у бошқача ўйинчи", — дейди Силвестр.
Чемпионлик учун курашдаги аҳамиятСилвестрнинг фикрича, Бруно Гимараес майдонда кўпроқ тажовузкорлик кўрсата олади ва бу хусусият Микел Артета жамоасига мусобақаларда зафар қучиш учун жуда сув ва ҳаводек зарур. APЛ чемпионлигини сақлаб қолиш ҳамда Чемпионлар лигасида муваффақиятли қатнашиш учун чуқур ва сифатли таркиб талаб этилади.
"Бруно Гимараес иккала вазифани ҳам уддалай олади. У Субимендига қараганда бироз тажовузкорроқ ва чемпионликни ҳимоя қилиш учун айнан шундай характердаги футболчилар керак бўлади. Агар яна Чемпионлар лигаси финалига чиқишни ва унвонни ҳимоя қилишни истасангиз, сизга етарлича кучлар керак бўлади", — дея қўшимча қилди собиқ ҳимоячи.
Шунингдек, Микаел Силвестр Манчестер Юнайтед клубининг ҳам бу трансфер учун курашиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни рад этди. Унинг сўзларига кўра, қизил иблислар сўнгги трансфер ойналарида ярим ҳимоя чизиғини етарлича кучайтириб улгурган ва бу мавқердаги футболчиларга эҳтиёж сезмайди.
…