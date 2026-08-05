Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқда
Арсенал Нюкасл Юнайтед сардори Бруно Гимараесни 75 миллион фунт стерлинг евазига, қўшимча шартларсиз тўлиқ олдиндан тўлов асосида таркибига қўшиб олишга яқин турибди. Жейми Каррагернинг фикрича, бразилиялик яримҳимоячининг келиши Мартин Субимендининг асосий таянч-назоратчи мақомини йўқотишига олиб келиши мумкин.
Англиянинг Арсенал клуби таркибни янада кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракат қилмоқда. Лондонликлар Нюкасл Юнайтед сардори Бруно Гимараесни ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин турибди. Ушбу харид Микел Артета жамоасининг ички майдондаги устунлигини мустаҳкамлашга қаратилган улкан қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эхпресс нашрининг хабар беришича, трансфер қиймати 75 миллион фунт стерлингни ташкил этади ва бу маблағ ҳеч қандай шартли қўшимчаларсиз тўлиқ олдиндан тўлаб берилади. Ушбу молиявий тафсилотлар Арсенал клубининг Англия футболидаги янги қудратли кучга айланганини яққол кўрсатиб турибди.
Жейми Каррагернинг кескин баҳосиБироқ, Ливерпул клубининг афсонавий ҳимоячиси Жейми Каррагернинг фикрича, бразилиялик яримҳимоячининг келиши жамоанинг амалдаги таркибидаги баъзи футболчилар учун катта муаммоларни келтириб чиқариши мумкин. Те Футбол Ramбле подкастида сўз олган мутахассис трансфер Мартин Субимендининг тақдирига қандай таъсир қилишини тахмин қилди.
Испаниялик футболчи клубга катта умидлар билан келган эди, аммо ўтган мавсумнинг ҳал қилувчи палласида ўз ўйинини барқарор ушлаб туролмади. Каррагернинг таъкидлашича, Бруно Гимараес келгач, Субименди ўзи кутган асосий таянч-назоратчи мақомини бутунлай йўқотиб қўйиши мумкин.
Артетанинг тактик режалари ва шубҳаларМикел Артета ушбу йирик сармоя эвазига жамоа яримҳимоясига жисмоний бақувватлик ва техник хотиржамлик олиб киришни режалаштирмоқда. Шунга қарамай, Жейми Каррагер бош мураббий бу ўйинчиларни қандай қилиб бир тизимга мослаштиришига қизиқиш билдирган. Унинг фикрича, Гимараес бироз секинроқ ўйнашга мойил ва бу бошқа номзодларга нисбатан фарқ қилади.
Каррагер Сандро Тонали каби тезроқ ҳаракатланадиган ва майдонни яхшироқ қоплайдиган футболчини маъқул кўришини яширмади. Шунингдек, у Деклан Райснинг янги схемада қайси позицияда энг яхши фойда келтиришига ҳам юз фоиз ишончи комил эмаслигини билдирди.
…