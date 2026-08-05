Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқда

·20·Спорт
Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқда
Қисқача

Арсенал Нюкасл Юнайтед сардори Бруно Гимараесни 75 миллион фунт стерлинг евазига, қўшимча шартларсиз тўлиқ олдиндан тўлов асосида таркибига қўшиб олишга яқин турибди. Жейми Каррагернинг фикрича, бразилиялик яримҳимоячининг келиши Мартин Субимендининг асосий таянч-назоратчи мақомини йўқотишига олиб келиши мумкин.

Англиянинг Арсенал клуби таркибни янада кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаол ҳаракат қилмоқда. Лондонликлар Нюкасл Юнайтед сардори Бруно Гимараесни ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин турибди. Ушбу харид Микел Артета жамоасининг ички майдондаги устунлигини мустаҳкамлашга қаратилган улкан қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эхпресс нашрининг хабар беришича, трансфер қиймати 75 миллион фунт стерлингни ташкил этади ва бу маблағ ҳеч қандай шартли қўшимчаларсиз тўлиқ олдиндан тўлаб берилади. Ушбу молиявий тафсилотлар Арсенал клубининг Англия футболидаги янги қудратли кучга айланганини яққол кўрсатиб турибди.

Жейми Каррагернинг кескин баҳоси

Бироқ, Ливерпул клубининг афсонавий ҳимоячиси Жейми Каррагернинг фикрича, бразилиялик яримҳимоячининг келиши жамоанинг амалдаги таркибидаги баъзи футболчилар учун катта муаммоларни келтириб чиқариши мумкин. Те Футбол Ramбле подкастида сўз олган мутахассис трансфер Мартин Субимендининг тақдирига қандай таъсир қилишини тахмин қилди.

Испаниялик футболчи клубга катта умидлар билан келган эди, аммо ўтган мавсумнинг ҳал қилувчи палласида ўз ўйинини барқарор ушлаб туролмади. Каррагернинг таъкидлашича, Бруно Гимараес келгач, Субименди ўзи кутган асосий таянч-назоратчи мақомини бутунлай йўқотиб қўйиши мумкин.

Артетанинг тактик режалари ва шубҳалар

Микел Артета ушбу йирик сармоя эвазига жамоа яримҳимоясига жисмоний бақувватлик ва техник хотиржамлик олиб киришни режалаштирмоқда. Шунга қарамай, Жейми Каррагер бош мураббий бу ўйинчиларни қандай қилиб бир тизимга мослаштиришига қизиқиш билдирган. Унинг фикрича, Гимараес бироз секинроқ ўйнашга мойил ва бу бошқа номзодларга нисбатан фарқ қилади.

Каррагер Сандро Тонали каби тезроқ ҳаракатланадиган ва майдонни яхшироқ қоплайдиган футболчини маъқул кўришини яширмади. Шунингдек, у Деклан Райснинг янги схемада қайси позицияда энг яхши фойда келтиришига ҳам юз фоиз ишончи комил эмаслигини билдирди.

Европадаги улкан мақсадлар

Бундай фаол ва тажовузкор трансфер сиёсати Арсенал раҳбарияти нафақат Англия Премер-лигасида етакчиликни сақлаб қолишни, балки Чемпионлар лигасида ҳам муваффақият қозонишни мақсад қилганини кўрсатади. Каррагернинг сўзларига кўра, лондонликлар нафақат чемпионликни ҳимоя қилиш, балки ҳақиқий империя барпо этиш сари интилмоқда.

АрсеналБруно ГимараесЖейми КаррагерМартин СубимендиПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:3815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи борБугун, 14:22Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиАндерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:15Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиБугун, 14:13Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаМуҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаБугун, 14:07Каннаваро 4 млн евро маош олмас экан: кимга ўз чўнтагидан тўлаяпти?Каннаваро 4 млн евро маош олмас экан: кимга ўз чўнтагидан тўлаяпти?Бугун, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда