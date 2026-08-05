15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор
Ўзбекистон Суперлигасининг 15-тур рамзий жамоасида «Навбаҳор» ва «Насаф»дан учтадан футболчи жой олди. 3-4-3 тактик схемасидаги таркибда саккизта клуб вакиллари қатнашди. «Навбаҳор» «Хоразм»ни 5:1 ҳисобида мағлуб етган баҳсда Ҳусайн Норчаев тўртта гол урди, «Сўғдиёна» сафидаги Люпчо Дориев еса «Машъал»га қарши хет-трик қайд етди. «Насаф»нинг Неъматов, Муҳитдинов ва Абдухолиқовдан иборат вакиллари клубнинг ОКМК устидан 2:1 ҳисобидаги ғалабасига ҳисса қўшди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 15-тур рамзий жамоаси эълон қилинди. 3-4-3 тактик схемасида тузилган таркибдан саккизта клуб вакиллари жой олди.
Энг катта вакиллик «Навбаҳор» ва «Насаф»га тегишли бўлди — ҳар икки клубдан уч нафардан футболчи турнинг энг яхшилари қаторига киритилди. Уларнинг устунлиги тасодифий эмас: наманганликлар ўз майдонида йирик ғалаба қозонган бўлса, қаршиликлар Олмалиқдан муҳим уч очко билан қайтди.
«Навбаҳор»нинг беш голи учта ўрин олиб келди
15-турнинг энг ёрқин натижаси Наманганда қайд этилди. Узоқ танаффусдан кейин ўз стадионига қайтган «Навбаҳор» «Хоразм»ни 5:1 ҳисобида мағлуб қилди.
Учрашув қаҳрамони Ҳусайн Норчаев бўлди. Ҳужумчи рақиб дарвозасига тўртта гол киритиб, рамзий жамоанинг ҳужум чизиғидан жой олди. «Навбаҳор»нинг яна бир голига Русланбек Жиянов муаллифлик қилди. Жиянов яримҳимоячилар қаторига, Усмонов эса турнинг энг яхши марказий чизиқ футболчилари орасига киритилди.
Норчаевнинг бир учрашувда тўртта гол уриши 15-турдаги бошқа барча индивидуал натижаларни сояда қолдирди. «Навбаҳор» эса нафақат йирик ҳисобда ғалаба қозонди, балки ҳужумдаги имкониятларини ҳам яққол намойиш этди.
«Насаф»нинг ғалабаси уч чизиқда акс этди
«Насаф» 15-турда ОКМК меҳмони бўлиб, 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Қаршиликларнинг ҳар икки голини рамзий жамоага киритилган футболчилар — Бобур Абдухолиқов ва Шароф Муҳитдинов урди.
Абдухолиқов рамзий жамоа ҳужумидан, Муҳитдинов эса ҳимоя чизиғидан жой олди. Дарвозабон Неъматовнинг ҳам энг яхшилар қаторига киритилиши «Насаф»нинг Олмалиқдаги натижаси фақат гол муаллифлари ҳисобига қўлга киритилмаганини кўрсатади.
ОКМКга қарши сафар ўйинида «Насаф» босимли дақиқаларни ўтказди, аммо натижани сақлаб қолди. Шу тариқа клуб рамзий жамоанинг дарвоза, ҳимоя ва ҳужум чизиғида биттадан вакилга эга бўлди.
Дориев хет-трик билан рўйхатга кирди
«Сўғдиёна» ҳужумчиси Люпчо Дориев турнинг яна бир катта қаҳрамони бўлди. Жиззах клуби «Машъал»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этган учрашувда барча учта голни македониялик футболчи урди.
Хет-трик Дориевга рамзий жамоа ҳужум чизиғидан муносиб ўрин олиб келди. У Норчаев ва Абдухолиқов билан биргаликда турнинг рамзий ҳужум учлигини ташкил этди.
Учала форвард ҳам 15-турда гол урди. Норчаев тўртта, Дориев учта, Абдухолиқов эса «Насаф»нинг муҳим ғалабасида битта тўп киритди. Бу учликнинг ўзи бир турда саккизта голга муаллифлик қилди.
«Сурхон»нинг ғалабасида Фрайдей ҳал қилувчи бўлди
«Сурхон» Қўқонда маҳаллий «Қўқон-1912»ни минимал ҳисобда мағлуб этди. Учрашувдаги ягона голни Ричард Фрайдей киритди.
Нигериялик яримҳимоячи голи билан жамоасига уч очко келтириб, рамзий таркибга киритилди. «Сурхон»нинг иккинчи вакили Шукруллаев эса ҳимоя чизиғидан жой олди.
Қўқондаги ўйинда термизликлар ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди. Бу натижа тур рамзий жамоасида клубнинг ҳам ҳимоя, ҳам яримҳимоя чизиғи вакили бўлишига асос бўлди.
«Бухоро» ва «Пахтакор»дан биттадан вакил
«Бухоро» ўз майдонида «Локомотив»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Ушбу учрашувдан кейин Мамасиддиқов рамзий жамоанинг яримҳимоя чизиғига киритилди.
«Пахтакор» эса Андижонда голсиз дуранг қайд этди. Тошкентликлар дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган баҳсдан сўнг Таҳсин турнинг энг яхши уч ҳимоячисидан бири сифатида танланди.
15-тур рамзий жамоасининг тўлиқ таркиби
Дарвозабон:
Неъматов — «Насаф».
Ҳимоячилар:
Муҳитдинов — «Насаф»;
Таҳсин — «Пахтакор»;
Шукруллаев — «Сурхон».
Яримҳимоячилар:
Жиянов — «Навбаҳор»;
Мамасиддиқов — «Бухоро»;
Фрайдей — «Сурхон»;
Усмонов — «Навбаҳор».
Ҳужумчилар:
Дориев — «Сўғдиёна»;
Норчаев — «Навбаҳор»;
Абдухолиқов — «Насаф».
Профессионал футбол лигаси 2026 йилги мавсумдан бошлаб ҳар бир тур якунлари бўйича рамзий жамоа тузиш амалиётини йўлга қўйган.
15-тур танловида асосий эътибор гол урган футболчиларга тушган бўлса-да, дарвозасини дахлсиз сақлаган ва жамоавий натижага катта ҳисса қўшган ҳимоячилар ҳам четда қолмади. «Навбаҳор» ва «Насаф»дан учтадан футболчининг киритилиши эса турнинг асосий манзарасини аниқ кўрсатиб турибди. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…