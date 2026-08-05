15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор

·27·Спорт
15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор
Қисқача

Ўзбекистон Суперлигасининг 15-тур рамзий жамоасида «Навбаҳор» ва «Насаф»дан учтадан футболчи жой олди. 3-4-3 тактик схемасидаги таркибда саккизта клуб вакиллари қатнашди. «Навбаҳор» «Хоразм»ни 5:1 ҳисобида мағлуб етган баҳсда Ҳусайн Норчаев тўртта гол урди, «Сўғдиёна» сафидаги Люпчо Дориев еса «Машъал»га қарши хет-трик қайд етди. «Насаф»нинг Неъматов, Муҳитдинов ва Абдухолиқовдан иборат вакиллари клубнинг ОКМК устидан 2:1 ҳисобидаги ғалабасига ҳисса қўшди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 15-тур рамзий жамоаси эълон қилинди. 3-4-3 тактик схемасида тузилган таркибдан саккизта клуб вакиллари жой олди.

Энг катта вакиллик «Навбаҳор» ва «Насаф»га тегишли бўлди — ҳар икки клубдан уч нафардан футболчи турнинг энг яхшилари қаторига киритилди. Уларнинг устунлиги тасодифий эмас: наманганликлар ўз майдонида йирик ғалаба қозонган бўлса, қаршиликлар Олмалиқдан муҳим уч очко билан қайтди.

«Навбаҳор»нинг беш голи учта ўрин олиб келди

15-турнинг энг ёрқин натижаси Наманганда қайд этилди. Узоқ танаффусдан кейин ўз стадионига қайтган «Навбаҳор» «Хоразм»ни 5:1 ҳисобида мағлуб қилди.

Учрашув қаҳрамони Ҳусайн Норчаев бўлди. Ҳужумчи рақиб дарвозасига тўртта гол киритиб, рамзий жамоанинг ҳужум чизиғидан жой олди. «Навбаҳор»нинг яна бир голига Русланбек Жиянов муаллифлик қилди. Жиянов яримҳимоячилар қаторига, Усмонов эса турнинг энг яхши марказий чизиқ футболчилари орасига киритилди.

Норчаевнинг бир учрашувда тўртта гол уриши 15-турдаги бошқа барча индивидуал натижаларни сояда қолдирди. «Навбаҳор» эса нафақат йирик ҳисобда ғалаба қозонди, балки ҳужумдаги имкониятларини ҳам яққол намойиш этди.

«Насаф»нинг ғалабаси уч чизиқда акс этди

«Насаф» 15-турда ОКМК меҳмони бўлиб, 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Қаршиликларнинг ҳар икки голини рамзий жамоага киритилган футболчилар — Бобур Абдухолиқов ва Шароф Муҳитдинов урди.

Абдухолиқов рамзий жамоа ҳужумидан, Муҳитдинов эса ҳимоя чизиғидан жой олди. Дарвозабон Неъматовнинг ҳам энг яхшилар қаторига киритилиши «Насаф»нинг Олмалиқдаги натижаси фақат гол муаллифлари ҳисобига қўлга киритилмаганини кўрсатади.

ОКМКга қарши сафар ўйинида «Насаф» босимли дақиқаларни ўтказди, аммо натижани сақлаб қолди. Шу тариқа клуб рамзий жамоанинг дарвоза, ҳимоя ва ҳужум чизиғида биттадан вакилга эга бўлди.

Дориев хет-трик билан рўйхатга кирди

«Сўғдиёна» ҳужумчиси Люпчо Дориев турнинг яна бир катта қаҳрамони бўлди. Жиззах клуби «Машъал»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этган учрашувда барча учта голни македониялик футболчи урди.

Хет-трик Дориевга рамзий жамоа ҳужум чизиғидан муносиб ўрин олиб келди. У Норчаев ва Абдухолиқов билан биргаликда турнинг рамзий ҳужум учлигини ташкил этди.

Учала форвард ҳам 15-турда гол урди. Норчаев тўртта, Дориев учта, Абдухолиқов эса «Насаф»нинг муҳим ғалабасида битта тўп киритди. Бу учликнинг ўзи бир турда саккизта голга муаллифлик қилди.

«Сурхон»нинг ғалабасида Фрайдей ҳал қилувчи бўлди

«Сурхон» Қўқонда маҳаллий «Қўқон-1912»ни минимал ҳисобда мағлуб этди. Учрашувдаги ягона голни Ричард Фрайдей киритди.

Нигериялик яримҳимоячи голи билан жамоасига уч очко келтириб, рамзий таркибга киритилди. «Сурхон»нинг иккинчи вакили Шукруллаев эса ҳимоя чизиғидан жой олди.

Қўқондаги ўйинда термизликлар ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди. Бу натижа тур рамзий жамоасида клубнинг ҳам ҳимоя, ҳам яримҳимоя чизиғи вакили бўлишига асос бўлди.

«Бухоро» ва «Пахтакор»дан биттадан вакил

«Бухоро» ўз майдонида «Локомотив»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Ушбу учрашувдан кейин Мамасиддиқов рамзий жамоанинг яримҳимоя чизиғига киритилди.

«Пахтакор» эса Андижонда голсиз дуранг қайд этди. Тошкентликлар дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган баҳсдан сўнг Таҳсин турнинг энг яхши уч ҳимоячисидан бири сифатида танланди.

15-тур рамзий жамоасининг тўлиқ таркиби

Дарвозабон:

Неъматов — «Насаф».

Ҳимоячилар:

Муҳитдинов — «Насаф»;
Таҳсин — «Пахтакор»;
Шукруллаев — «Сурхон».

Яримҳимоячилар:

Жиянов — «Навбаҳор»;
Мамасиддиқов — «Бухоро»;
Фрайдей — «Сурхон»;
Усмонов — «Навбаҳор».

Ҳужумчилар:

Дориев — «Сўғдиёна»;
Норчаев — «Навбаҳор»;
Абдухолиқов — «Насаф».

15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор

Профессионал футбол лигаси 2026 йилги мавсумдан бошлаб ҳар бир тур якунлари бўйича рамзий жамоа тузиш амалиётини йўлга қўйган.

15-тур танловида асосий эътибор гол урган футболчиларга тушган бўлса-да, дарвозасини дахлсиз сақлаган ва жамоавий натижага катта ҳисса қўшган ҳимоячилар ҳам четда қолмади. «Навбаҳор» ва «Насаф»дан учтадан футболчининг киритилиши эса турнинг асосий манзарасини аниқ кўрсатиб турибди. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

НавбаҳорНасафҲусайн НорчаевБобур АбдухолиқовОКМК
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:38Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиАндерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:15Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаАрсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаБугун, 14:15Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиБугун, 14:13Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаМуҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаБугун, 14:07Каннаваро 4 млн евро маош олмас экан: кимга ўз чўнтагидан тўлаяпти?Каннаваро 4 млн евро маош олмас экан: кимга ўз чўнтагидан тўлаяпти?Бугун, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда