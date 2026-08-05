Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирди

·21·Спорт
Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирди
Қисқача

Андерс Лимпар Микел Артета учун Арсенални тарк етиб, Барселона ёки Манчестер Сити клубига ўтиш мантиқсиз еканини айтди. Унинг фикрича, Лондон клуби трансфер бозорида енг сара футболчиларни жалб қилиш имкониятига ега ва тўртта мусобақада даъвогар сифатида курашмоқда. Лимпар Арсенал ҳозирда Европанинг енг кучли жамоаларидан бири еканини, раҳбарият еса Артетанинг трансфер талабларини қўллаб-қувватлаб келаётганини таъкидлади.

Арсенал жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Андерс Лимпар Микел Артета ҳеч қачон Барселона ёки Манчестер Сити клублари учун ўз жамоасини тарк этмаслигига ишонч билдирмоқда. СвеаКасино нашрига берган интервюсида швециялик собиқ футболчи Лондон клубининг ҳозирги мавқеи ва шароитлари мутахассис учун Европадаги энг мақбул вариант эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Лимпарнинг фикрича, жамоа трансфер бозорида энг сара ўйинчиларни ўз сафига қўшиб олиш имкониятига эга ва тўртта мусобақада бирдек даъвогар сифатида кураш олиб бормоқда. Унинг таъкидлашича, ҳозирда Лондон клуби Европанинг энг кучли жамоалари қаторидан жой олган ва трансфер бозорида улкан нуфузга эга.

Арсенал етакчилиги ва Артета учун қулай шароитлар

Собиқ футболчи Микел Артета учун бошқа топ-клубларга ўтишда мантиқ йўқлигини, сабаби у ерда бундан яхшироқ шароит топа олмаслигини айтди. Арсенал раҳбарияти ҳар доим мураббийнинг трансфер борасидаги талабларини қўллаб-қувватлаб келмоқда ва жамоага энг кучли футболчиларни олиб бермоқда.

Лимпарнинг сўзларига кўра, бугунги кунда дунёнинг энг яхши ўйинчилари айнан Арсеналга ўлишни хоҳламоқда. Жамоанинг Англия Премер-лигаси ва бошқа мусобақалардаги муваффақиятлари футболчилар учун жозибадор бўлиб қолган. У шунингдек, шунчаки яхши даражадаги ўйинчи клуб талабларига жавоб бермаслигини, бу ерда фақат жаҳон даражасидаги футболчилар тўп суришини қўшимча қилди.

Юлдузли таркибни бошқаришдаги қийинчиликлар

Шу билан бирга, Андерс Лимпар шунчалик кучли ва юлдузларга бой таркибни бошқариш Микел Артета учун фаолиятидаги энг оғин синовга айланиши мумкинлигидан огоҳлантирди. Унинг тушунтиришича, кучли жамоага эга бўлиш учун нафақат асосий таркибда, балки захирада ҳам жаҳон даражасидаги футболчилар етарли бўлиши керак.

Айнан захирада қоладиган ёки майдонга тушмайдиган юлдуз футболчиларнинг кайфиятини тушурмаслик ва уларни мотивация қилиб туриш ҳар қандай мураббий учун энг қийин вазифа ҳисобланади. Худди шундай қийинчиликларни аввалроқ Пеп Гвардиола ва Юрген Клопп ҳам бошдан кечирган бўлиб, энди Артета ҳам асл мураббийлик маҳоратини намоён этиши лозим бўлади.

Микел АртетаАрсеналАндерс ЛимпарПремер-лигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:3815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи борБугун, 14:22Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаАрсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаБугун, 14:15Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиБугун, 14:13Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаМуҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаБугун, 14:07Каннаваро 4 млн евро маош олмас экан: кимга ўз чўнтагидан тўлаяпти?Каннаваро 4 млн евро маош олмас экан: кимга ўз чўнтагидан тўлаяпти?Бугун, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда