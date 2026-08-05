Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирди
Андерс Лимпар Микел Артета учун Арсенални тарк етиб, Барселона ёки Манчестер Сити клубига ўтиш мантиқсиз еканини айтди. Унинг фикрича, Лондон клуби трансфер бозорида енг сара футболчиларни жалб қилиш имкониятига ега ва тўртта мусобақада даъвогар сифатида курашмоқда. Лимпар Арсенал ҳозирда Европанинг енг кучли жамоаларидан бири еканини, раҳбарият еса Артетанинг трансфер талабларини қўллаб-қувватлаб келаётганини таъкидлади.
Арсенал жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Андерс Лимпар Микел Артета ҳеч қачон Барселона ёки Манчестер Сити клублари учун ўз жамоасини тарк этмаслигига ишонч билдирмоқда. СвеаКасино нашрига берган интервюсида швециялик собиқ футболчи Лондон клубининг ҳозирги мавқеи ва шароитлари мутахассис учун Европадаги энг мақбул вариант эканини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Лимпарнинг фикрича, жамоа трансфер бозорида энг сара ўйинчиларни ўз сафига қўшиб олиш имкониятига эга ва тўртта мусобақада бирдек даъвогар сифатида кураш олиб бормоқда. Унинг таъкидлашича, ҳозирда Лондон клуби Европанинг энг кучли жамоалари қаторидан жой олган ва трансфер бозорида улкан нуфузга эга.
Арсенал етакчилиги ва Артета учун қулай шароитларСобиқ футболчи Микел Артета учун бошқа топ-клубларга ўтишда мантиқ йўқлигини, сабаби у ерда бундан яхшироқ шароит топа олмаслигини айтди. Арсенал раҳбарияти ҳар доим мураббийнинг трансфер борасидаги талабларини қўллаб-қувватлаб келмоқда ва жамоага энг кучли футболчиларни олиб бермоқда.
Лимпарнинг сўзларига кўра, бугунги кунда дунёнинг энг яхши ўйинчилари айнан Арсеналга ўлишни хоҳламоқда. Жамоанинг Англия Премер-лигаси ва бошқа мусобақалардаги муваффақиятлари футболчилар учун жозибадор бўлиб қолган. У шунингдек, шунчаки яхши даражадаги ўйинчи клуб талабларига жавоб бермаслигини, бу ерда фақат жаҳон даражасидаги футболчилар тўп суришини қўшимча қилди.
Юлдузли таркибни бошқаришдаги қийинчиликларШу билан бирга, Андерс Лимпар шунчалик кучли ва юлдузларга бой таркибни бошқариш Микел Артета учун фаолиятидаги энг оғин синовга айланиши мумкинлигидан огоҳлантирди. Унинг тушунтиришича, кучли жамоага эга бўлиш учун нафақат асосий таркибда, балки захирада ҳам жаҳон даражасидаги футболчилар етарли бўлиши керак.
Айнан захирада қоладиган ёки майдонга тушмайдиган юлдуз футболчиларнинг кайфиятини тушурмаслик ва уларни мотивация қилиб туриш ҳар қандай мураббий учун энг қийин вазифа ҳисобланади. Худди шундай қийинчиликларни аввалроқ Пеп Гвардиола ва Юрген Клопп ҳам бошдан кечирган бўлиб, энди Артета ҳам асл мураббийлик маҳоратини намоён этиши лозим бўлади.
…