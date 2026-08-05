Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишди
«Арсенал» «Нюкасл Юнайтед» сардори Бруно Гимарайс трансфери бўйича 75 миллион фунт стерлинглик келишувга эришди. 28 ёшли бразилиялик яримҳимоячи тез орада тиббий кўрикдан ўтади ва трансфер расман якунланиши кутилмоқда. Бруно Гимарайс «Арсенал»нинг ёзги трансфер ойнасидаги тўртинчи хариди бўлиши мумкин. Микел Артета унинг келиши жамоа яримҳимоясини кучайтиришига умид қилмоқда.
Англия Премер-лигаси ғолиби «Арсенал» ўз таркибини янада кучайтириш йўлида муҳим қадам ташлади. талкСПОРТ хабар беришича, лондонликлар «Нюкасл Юнайтед» сардори Бруно Гимарайсни трансфер қилиш бўйича 75 миллион фунт стерлинг миқдоридаги сумма борасида келишувга эришдилар. 28 ёшли бразилиялик яримҳимоячи тез орада тиббий кўрикдан ўтиши кутилмоқда ва шундан сўнг трансфер расман якунланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу келишув ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланди. Бош мураббий Микел Артета ўтган мавсумда мамлакат чемпионлигини қўлга киритган яримҳимоя чизиғига яна-да юқори сифат олиб киришни бош мақсад қилиб қўйганди. Аввалроқ футболчининг ўзи билан шартнома шартлари келишиб олинган бўлиб, мавсум оралиғида бошқа Европа клубларидан ҳам қизиқишлар бўлишига қарамай, футболчи айнан пойтахт клубини танлагани маълум бўлди.
Ёзги трансферлардаги фаолликҲозирги вақтда Испаниядаги йиғинда бўлиб турган Бруно Гимарайс тез орада тиббий кўрикдан ўтиш учун лагердан қайтади. У «Арсенал»нинг ёзги трансфер ойнасидаги тўртинчи хариди бўлиши кутилмоқда. Клуб бу ёзда трансфер бозорида жуда фаол ҳаракат қилмоқда ва таркибни тубдан янгиламоқда.
Клубнинг ёзги кампанияси қуйидаги ҳаракатлар билан бошланганди:
- Пиеро Ҳинкапи “Баер Леверкузен”дан 34.5 миллион фунт стерлинг эвазига тўлиқ сотиб олинди;
- Дарвозабон Иллан Меле “Лидс Юнайтед”дан эркин агент сифатида таркибга қўшилди;
- Қанот ҳужумчиси Кристос Колис Белгиядаги трансфер рекордини янгилаб, 34 миллион фунт эвазига олиб келинди.
Женнингс шунингдек, мазкур келишув “Нюкасл Юнайтед” учун жиддий йўқотиш эканини, “Арсенал” эса амалдаги чемпион сифатида трансфер бозорида ўз устунлигини намойиш этаётганини қўшимча қилди. Лондон клубининг амбициялари бундан кейин ҳам юқорилигича қолмоқда, чунки жамоа келгусида бошқа юлдуз футболчиларни ҳам ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда.
…