Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишди

·40·Спорт
Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишди
Қисқача

«Арсенал» «Нюкасл Юнайтед» сардори Бруно Гимарайс трансфери бўйича 75 миллион фунт стерлинглик келишувга эришди. 28 ёшли бразилиялик яримҳимоячи тез орада тиббий кўрикдан ўтади ва трансфер расман якунланиши кутилмоқда. Бруно Гимарайс «Арсенал»нинг ёзги трансфер ойнасидаги тўртинчи хариди бўлиши мумкин. Микел Артета унинг келиши жамоа яримҳимоясини кучайтиришига умид қилмоқда.

Англия Премер-лигаси ғолиби «Арсенал» ўз таркибини янада кучайтириш йўлида муҳим қадам ташлади. талкСПОРТ хабар беришича, лондонликлар «Нюкасл Юнайтед» сардори Бруно Гимарайсни трансфер қилиш бўйича 75 миллион фунт стерлинг миқдоридаги сумма борасида келишувга эришдилар. 28 ёшли бразилиялик яримҳимоячи тез орада тиббий кўрикдан ўтиши кутилмоқда ва шундан сўнг трансфер расман якунланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу келишув ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланди. Бош мураббий Микел Артета ўтган мавсумда мамлакат чемпионлигини қўлга киритган яримҳимоя чизиғига яна-да юқори сифат олиб киришни бош мақсад қилиб қўйганди. Аввалроқ футболчининг ўзи билан шартнома шартлари келишиб олинган бўлиб, мавсум оралиғида бошқа Европа клубларидан ҳам қизиқишлар бўлишига қарамай, футболчи айнан пойтахт клубини танлагани маълум бўлди.

Ёзги трансферлардаги фаоллик

Ҳозирги вақтда Испаниядаги йиғинда бўлиб турган Бруно Гимарайс тез орада тиббий кўрикдан ўтиш учун лагердан қайтади. У «Арсенал»нинг ёзги трансфер ойнасидаги тўртинчи хариди бўлиши кутилмоқда. Клуб бу ёзда трансфер бозорида жуда фаол ҳаракат қилмоқда ва таркибни тубдан янгиламоқда.

Клубнинг ёзги кампанияси қуйидаги ҳаракатлар билан бошланганди:

  • Пиеро Ҳинкапи “Баер Леверкузен”дан 34.5 миллион фунт стерлинг эвазига тўлиқ сотиб олинди;
  • Дарвозабон Иллан Меле “Лидс Юнайтед”дан эркин агент сифатида таркибга қўшилди;
  • Қанот ҳужумчиси Кристос Колис Белгиядаги трансфер рекордини янгилаб, 34 миллион фунт эвазига олиб келинди.
Мутахассисларнинг фикрича, Бруно Гимарайснинг келиши Микел Артета жамоасининг имкониятларини янада оширади. Таниқли футбол таҳлилчиси Рори Женнингс бу трансферни «мукаммал харид» деб атади. Унинг таъкидлашича, бразилиялик футболчи Деклан Райс билан биргаликда Премер-лигадаги энг қўрқинчли ва мустаҳкам яримҳимоя дуетини ҳосил қилади.

Женнингс шунингдек, мазкур келишув “Нюкасл Юнайтед” учун жиддий йўқотиш эканини, “Арсенал” эса амалдаги чемпион сифатида трансфер бозорида ўз устунлигини намойиш этаётганини қўшимча қилди. Лондон клубининг амбициялари бундан кейин ҳам юқорилигича қолмоқда, чунки жамоа келгусида бошқа юлдуз футболчиларни ҳам ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда.

АрсеналБруно ГимарайсНюкасл ЮнайтедПремер-лигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:143 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49Миржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиМиржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиКеча, 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда