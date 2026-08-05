Huawei янги МатеБоок Pro С ноутбукини тақдим этди
Huawei 798 грамм оғирликдаги ва қалинлиги 11,9 миллиметр бўлган МатеБоок Pro С ноутбукини расман тақдим этди. Қурилма 14,2 дюймли сенсорли пOLED-дисплей, 3,1K пикселлар рухсати, 120 Hz янгиланиш частотаси ва 1600 нитгача ёрқинликни таклиф этади. Ноутбук янги Кирин XE90 СоК процессори, 54 В·соат сиғимли аккумулятор ва HarmonyOS тизими билан жиҳозланган бўлиб, ишлаб чиқарувчи 18 соатгача автоном ишлашни вада қилмоқда.
Хитойнинг технология гиганти Huawei бозорни ўзгартириб юборишга қодир бўлган ўта енгил ва илғор МатеБоок Pro С ноутбукини расман намойиш қилди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма нафақат рекорд даражадаги енгиллиги, балки замонавий технологик ечимлари билан ҳам эътиборни тортади ва мобил компьютерлар бозорида янги стандартларни белгилаб бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тақдим этилган ноутбук атиги 798 грамм оғирликка эга бўлиб, унинг корпуси қалинлиги 11,9 миллиметрни ташкил этади. Бундай кўрсаткичларга мустаҳкамликни йўқотмаган ҳолда махсус магний-литий қотишмасидан фойдаланган ҳолда эришилган. Совутиш тизими учун эса ўта ихчам корпусга мослаштирилган, алюминий қотишмасидан тайёрланган ўта юпқа парракли вентилятор ишлаб чиқилган.
Дисплей ва унумдорлик имкониятлариҚурилма 14,2 дюймли сенсорли пOLED-дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у 3,1K пикселлар рухсатини, 120 Hz янгиланиш частотасини ва 1600 нитгача бўлган энг юқори ёрқинликни тақдим этади. Модификациялардан бирида саноатда илк бор эгилувчан OLED-экран қўлланилган бўлиб, у ён тарафдан қараганда экрандаги маълумотларни кўришни қийинлаштирадиган махсус ҳимоя функциясига эга.
МатеБоок Pro С асоси сифатида янги Кирин XE90 СоК процессори танланган. Huawei маълумотларига кўра, мазкур чипли архитектура аввалги авлодга нисбатан бир оқимли унумдорликни 23 фоизга, энергия самарадорлигини 25 фоизга, нейротармоқ имкониятларини эса нақд 40 фоизга оширади. Тизимнинг максимал ҳисобланган қуввати атиги 20 ваттни ташкил этади.
Автономлик ва нархлар сиёсатиНоутбук 54 В·соат сиғимли аккумулятор билан таъминланган бўлиб, тўпламга 66 ваттлик USB-C қувватлаш мосламаси киритилган. Ташқи қурилмаларни улаш учун тезлиги 5 Гбит/с бўлган иккита USB-C 3.2 Ген 1 порти мавжуд бўлиб, ишлаб чиқарувчи 18 соатгача узлуксиз автоном ишлашни вада қилмоқда.
Қурилма HarmonyOS операцион тизимида ишлайди ҳамда Арк Энгине ва Хиаойи AI технологияларини қўллаб-қувватлайди. Хитойда ноутбук савдоси аллақачон бошланган бўлиб, унинг асосий талқини қуйидаги нархларда сотувга чиқарилган:
- 16 GB оператив ва 542 GB SSD хотирали база версияси — 7999 юан (тахминан 1182 доллар);
- 24 GB / 512 GB модификацияси — 8999 юан (тахминан 1329 доллар);
- 24 GB / 1 TB версияси — 10 499 юан (тахминан 1551 доллар);
- Энг юқори Коллекторъс Эдитион (32 GB / 1 TB) — 14 999 юан (тахминан 2216 доллар).
…