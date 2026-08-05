Huawei янги МатеБоок Pro С ноутбукини тақдим этди

·45·Техно
Huawei янги МатеБоок Pro С ноутбукини тақдим этди
Қисқача

Huawei 798 грамм оғирликдаги ва қалинлиги 11,9 миллиметр бўлган МатеБоок Pro С ноутбукини расман тақдим этди. Қурилма 14,2 дюймли сенсорли пOLED-дисплей, 3,1K пикселлар рухсати, 120 Hz янгиланиш частотаси ва 1600 нитгача ёрқинликни таклиф этади. Ноутбук янги Кирин XE90 СоК процессори, 54 В·соат сиғимли аккумулятор ва HarmonyOS тизими билан жиҳозланган бўлиб, ишлаб чиқарувчи 18 соатгача автоном ишлашни вада қилмоқда.

Хитойнинг технология гиганти Huawei бозорни ўзгартириб юборишга қодир бўлган ўта енгил ва илғор МатеБоок Pro С ноутбукини расман намойиш қилди. ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма нафақат рекорд даражадаги енгиллиги, балки замонавий технологик ечимлари билан ҳам эътиборни тортади ва мобил компьютерлар бозорида янги стандартларни белгилаб бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тақдим этилган ноутбук атиги 798 грамм оғирликка эга бўлиб, унинг корпуси қалинлиги 11,9 миллиметрни ташкил этади. Бундай кўрсаткичларга мустаҳкамликни йўқотмаган ҳолда махсус магний-литий қотишмасидан фойдаланган ҳолда эришилган. Совутиш тизими учун эса ўта ихчам корпусга мослаштирилган, алюминий қотишмасидан тайёрланган ўта юпқа парракли вентилятор ишлаб чиқилган.

Дисплей ва унумдорлик имкониятлари

Қурилма 14,2 дюймли сенсорли пOLED-дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у 3,1K пикселлар рухсатини, 120 Hz янгиланиш частотасини ва 1600 нитгача бўлган энг юқори ёрқинликни тақдим этади. Модификациялардан бирида саноатда илк бор эгилувчан OLED-экран қўлланилган бўлиб, у ён тарафдан қараганда экрандаги маълумотларни кўришни қийинлаштирадиган махсус ҳимоя функциясига эга.

МатеБоок Pro С асоси сифатида янги Кирин XE90 СоК процессори танланган. Huawei маълумотларига кўра, мазкур чипли архитектура аввалги авлодга нисбатан бир оқимли унумдорликни 23 фоизга, энергия самарадорлигини 25 фоизга, нейротармоқ имкониятларини эса нақд 40 фоизга оширади. Тизимнинг максимал ҳисобланган қуввати атиги 20 ваттни ташкил этади.

Автономлик ва нархлар сиёсати

Ноутбук 54 В·соат сиғимли аккумулятор билан таъминланган бўлиб, тўпламга 66 ваттлик USB-C қувватлаш мосламаси киритилган. Ташқи қурилмаларни улаш учун тезлиги 5 Гбит/с бўлган иккита USB-C 3.2 Ген 1 порти мавжуд бўлиб, ишлаб чиқарувчи 18 соатгача узлуксиз автоном ишлашни вада қилмоқда.

Қурилма HarmonyOS операцион тизимида ишлайди ҳамда Арк Энгине ва Хиаойи AI технологияларини қўллаб-қувватлайди. Хитойда ноутбук савдоси аллақачон бошланган бўлиб, унинг асосий талқини қуйидаги нархларда сотувга чиқарилган:

  • 16 GB оператив ва 542 GB SSD хотирали база версияси — 7999 юан (тахминан 1182 доллар);
  • 24 GB / 512 GB модификацияси — 8999 юан (тахминан 1329 доллар);
  • 24 GB / 1 TB версияси — 10 499 юан (тахминан 1551 доллар);
  • Энг юқори Коллекторъс Эдитион (32 GB / 1 TB) — 14 999 юан (тахминан 2216 доллар).

HuaweiМатеБоок Pro СНоутбукКиринТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди