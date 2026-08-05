Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтди

·27·Спорт
Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтди
Қисқача

Ёзеф Блаттер Жанни Инфантино ўрнига Норвегия футбол ассоциацияси раҳбари Лисе Клавенессни муносиб номзод деб атади, бироқ Клавенесс ҳозирча FIFA президентлигига номзодини еълон қилмаган. Блаттер уни принсипларига содиқ ва мустақил раҳбар сифатида таърифлаб, FIFAни аёл бошқарадиган вақт келганини айтди.

ФИФА раҳбарияти атрофидаги инқироз янги босқичга чиқди. Ташкилотнинг собиқ президенти Йозеф Блаттер Жанни Инфантино ўрнига Норвегия футбол ассоциацияси раҳбари Лисе Клавенесс муносиб номзод бўлиши мумкинлигини айтди.

Клавенесс ҳозирча ФИФА президентлиги учун курашишини эълон қилгани йўқ. Бироқ Блаттернинг баёноти халқаро футболда Инфантинонинг муқобилини излаш жараёни очиқ тус олаётганини кўрсатди.

Блаттер танловини нима билан изоҳлади?

Йозеф Блаттер Х ижтимоий тармоғида Клавенессни принципларига содиқ ва мустақил позицияга эга раҳбар сифатида таърифлади.

«Лисе Клавенесс энг юқори ҳурматга лойиқ. У доимо аниқ позиция билдирган ва ҳеч қачон оқимга эргашмаган. ФИФАни аёл бошқарадиган вақт келди», — деб ёзди Блаттер.

Собиқ раҳбарнинг бу сўзлари расмий номзод кўрсатиш ҳисобланмайди. ФИФА президентлиги учун даъвогар белгиланган муддатда ариза бериши ва ташкилотга аъзо федерацияларнинг етарли қўллаб-қувватловини тўплаши керак. Клавенесснинг ўзи эса ҳозирча сайловда қатнашиш нияти бор-йўқлигини очиқламаган.

Лисе Клавенесс ким?

45 ёшли Клавенесс Норвегия футбол ассоциацияси президенти ҳисобланади. Собиқ футболчи Норвегия терма жамоаси сафида 73 та ўйин ўтказган, кейин ҳуқуқшунос, судья ёрдамчиси ва футбол раҳбари сифатида ишлаган. У 2022 йилда Норвегия футболини бошқарган биринчи аёл бўлган.

Клавенесс халқаро футболдаги инсон ҳуқуқлари, шаффофлик ва раҳбарларнинг ҳисобдорлиги масалаларида кескин позицияси билан танилган. У 2022 йилги ФИФА конгрессида Қатардаги меҳнат шароитлари, жинсий озчиликлар ҳуқуқлари ва жаҳон чемпионати мезбонини танлаш жараёнини очиқ танқид қилганди.

У Инфантинонинг аввалги сайловида ҳам Норвегия унга овоз бермаслигини очиқ айтган кам сонли миллий федерация раҳбарларидан бири бўлган.

Инфантино нега кучли босим остида қолди?

ФИФА президенти атрофидаги янги можаро жаҳон чемпионатининг келажакдаги тижорий даромадларини хусусий инвесторлар иштирокидаги алоҳида тузилмага ўтказиш режаси ортидан бошланди.

Режа орқали янги компаниянинг 20 фоиз улушини сотиб, 4,2 миллиард доллар жалб қилиш кўзланган. Бироқ УЕФА ва бошқа футбол ташкилотлари бу ғоя ФИФА назорати ҳамда жаҳон чемпионати даромадларига хавф туғдиришини билдиргач, лойиҳа тўхтатилди. УЕФА ФИФАни судга бериш имкониятини ҳам кўриб чиқмоқда.

Инфантино шу воқеалар ортидан Марокашда ФИФА раҳбарияти ва футбол маъмурлари билан шошилинч музокаралар ўтказмоқда. У Европа, Осиё ва Шимолий Америкада сусайган қўллаб-қувватлов ўрнини Африка ҳамда бошқа минтақалар овозлари билан тўлдиришга уринмоқда. Айрим етакчи африкалик амалдорлар уни очиқ қўллаб-қувватлади, аммо Африка футбол конфедерацияси ҳали ягона расмий позиция билдиргани йўқ.

Бойкот ҳақидаги хабарлар қанчалик жиддий?

УЕФАга аъзо федерациялар можаро авж олган пайтда ФИФА тадбирларини бойкот қилиш имкониятини муҳокама қилган. Европа футбол ташкилоти айни пайтда 2027 йилги сайлов учун Инфантинога муқобил номзод топиш устида ишлаётгани хабар қилинмоқда.

CONCACAF ва Осиё футбол конфедерацияси доирасида ҳам Инфантинонинг лойиҳасига норозилик бор. Бироқ бу ташкилотлар томонидан барча аъзолар номидан расмий ишончсизлик вотуми эълон қилингани йўқ. Осиёдаги айрим таъсирли мамлакатлар ҳали ҳам амалдаги ФИФА раҳбарини қўллаб-қувватламоқда.

Шу сабаб ҳозирча ФИФА мусобақаларининг муқаррар бойкоти ҳақида эмас, раҳбарият алмашмаса қўлланиши мумкин бўлган сиёсий босим воситалари ҳақида гап кетмоқда.

Ҳал қилувчи сана — 18 ноябрь

ФИФА президентлиги учун навбатдаги сайлов 2027 йил 18 март куни Марокашнинг Работ шаҳрида ўтказилиши режалаштирилган. Муқобил номзодлар 2026 йил 18 ноябргача ҳужжатларини топшириши керак.

Инфантино учинчи ва сўнгги тўлиқ муддат учун сайланишни режалаштирмоқда. Аммо унинг мавқеи аввалгидай мустаҳкам эмас: бир қатор федерациялар қўллаб-қувватловини қайтариб олмоқда, ФИФА ичидаги айрим юқори лавозимли ходимлар эса хусусийлаштириш режасини танқид қилди.

Клавенесс номзодини илгари суриш ғояси ҳозирча Блаттернинг шахсий ташаббуси бўлиб турибди. Лекин ноябргача у ёки бошқа кучли футбол раҳбари расман майдонга чиқса, ФИФАда кўп йиллардан бери кузатилмаган ҳақиқий сайлов рақобати бошланиши мумкин. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Жанни ИнфантиноЙозеф БлаттерЛизе КлавенессФИФАНорвегия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:3815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи борБугун, 14:22Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиАндерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:15Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаАрсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаБугун, 14:15Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаМуҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаБугун, 14:07Каннаваро 4 млн евро маош олмас экан: кимга ўз чўнтагидан тўлаяпти?Каннаваро 4 млн евро маош олмас экан: кимга ўз чўнтагидан тўлаяпти?Бугун, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда