Лигҳтспеед венчур фонди ходимини Instagram орқали қандай топди

·28·Техно
Лигҳтспеед венчур фонди ходимини Instagram орқали қандай топди
Қисқача

Лигҳцпеед венчур фонди технологиялар соҳаси бўйича контент яратувчи ва инвестор Клер Зоуни Instagramдаги Директ орқали боғланиб, уни ўз сафига қўшиб олди. Клер Зоу TikTokда 100 мингдан ортиқ, Instagramда эса 250 мингдан зиёд обуначига эга бўлиб, технологик тенденсияларни содда тарзда ёритади.

Жорий йилнинг бошида машҳур Lightsпеед венчур фонди технологиялар соҳаси бўйича таниқли контент яратувчи ва инвестор Клер Зоуни ўз сафига қўшиб олгани ҳақида эълон қилган эди. Мазкур тайинлов бутун технологик ҳамжамият эътиборини тортди, чунки битим оддийгина Instagram тармоғидаги шахсий хабар — Директ орқали бошланганди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ноодатий танлов жараёни компаниянинг янги медиа стратегияси ва замонавий ёллаш усулларини намойиш этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Клер Зоу TikTok тармоғида 100 мингдан ортиқ, Instagramда эса 250 мингдан зиёд обуначига эга бўлиб, у мазкур платформаларда куннинг энг муҳим технологик тенденцияларини содда ва тушунарли тарзда ёритиб боради. Унинг сўзларига кўра, кўплаб одамлар келажак технологияларида иштирок этишни ва улар ҳақида билишни хоҳлайди, бироқ кўпинча фактлар уларга етарлича тушунарли шаклда тақдим этилмайди. Айнан шу бўшлиқни тўлдириш унинг асосий вазифаларидан бирига айланган.

Венчур инвестициялар ва янги медиа олами

Зоу ва Lightsпеед директори Жоош Машис иқтисодий ва технологик подкастда ўзларининг ўсиб бораётган ижтимоий тармоқдаги иштироки стратегияси ҳақида гапириб беришди. Бугунги кунда венчур фондлари анъанавий ёндашувлардан воз кечиб, ўз аудиторияси билан тўғридан-тўғри мулоқот қилишга интилмоқда. Янги медиа воситалари орқали нафақат келажакдаги стартап асосчиларини топиш, балки венчур фонди кўмагидаги компанияларга ўз ҳикояларини кенг жамоатчиликка етказишда яқиндан ёрдам бериш кўзда тутилган.

Жоош Машиснинг тушунтиришича, сўнгги йилларда оммавий ахборот воситаларидаги қисқартиришлар ва тармоқнинг бирлашуви туфайли анъанавий журналистика камайиб бормоқда. Натижада ёш стартаплар ўз ғоялари ва молиялаштириш тарихини оммага тақдим этиши қийинлашиб кетди. Lightsпеед айнан шу муаммонинг ечими сифатида ўзининг медиа тармоғини кенгайтириб, янги имкониятлар яратишга ҳаракат қилмоқда.

Ижтимоий тармоқларнинг амалий фойдаси

Ижтимоий тармоқларда фаол бўлиш фондга нафақат истиқболли муассисларни жалб қилиш, балки янги технологиялар ва инвестициялар бўйича реал вақт режимида фикр-мулоҳазалар олиш имконини бермоқда. Масалан, Зоунинг таъкидлашича, Силикон водийсидаги доиралар бирон-бир сунъий интеллект стартапига сармоя киритишга шай турган бир пайтда, у ўз видеоларида бу ҳақда гапирганда З авлод вакиллари сунъий интеллектга нисбатан анъанавий қарашлардан фарқли ўлароқ танқидий ёндашишини сезган.

Бундай очиқ ва жонли мулоқот одамларнинг технологиялардан қандай фойдаланаётгани ҳамда қандай ҳикоялар кўпроқ таъсир кўрсатаётганини тушунишда жуда қўл келмоқда. Ҳозирча томонлар бундай медиа стратегиянинг илк ижобий натижаларини кўрмоқда. Келгусида мазкур йўналишни янада ривожлантириш, келажакдаги асосчиларга венчур экотизимини ўргатиш ва бу борада янги лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган.

ЛигҳтспеедInstagramТехнологияларВенчурСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди