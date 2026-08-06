Лигҳтспеед венчур фонди ходимини Instagram орқали қандай топди
Лигҳцпеед венчур фонди технологиялар соҳаси бўйича контент яратувчи ва инвестор Клер Зоуни Instagramдаги Директ орқали боғланиб, уни ўз сафига қўшиб олди. Клер Зоу TikTokда 100 мингдан ортиқ, Instagramда эса 250 мингдан зиёд обуначига эга бўлиб, технологик тенденсияларни содда тарзда ёритади.
Жорий йилнинг бошида машҳур Lightsпеед венчур фонди технологиялар соҳаси бўйича таниқли контент яратувчи ва инвестор Клер Зоуни ўз сафига қўшиб олгани ҳақида эълон қилган эди. Мазкур тайинлов бутун технологик ҳамжамият эътиборини тортди, чунки битим оддийгина Instagram тармоғидаги шахсий хабар — Директ орқали бошланганди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ноодатий танлов жараёни компаниянинг янги медиа стратегияси ва замонавий ёллаш усулларини намойиш этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Клер Зоу TikTok тармоғида 100 мингдан ортиқ, Instagramда эса 250 мингдан зиёд обуначига эга бўлиб, у мазкур платформаларда куннинг энг муҳим технологик тенденцияларини содда ва тушунарли тарзда ёритиб боради. Унинг сўзларига кўра, кўплаб одамлар келажак технологияларида иштирок этишни ва улар ҳақида билишни хоҳлайди, бироқ кўпинча фактлар уларга етарлича тушунарли шаклда тақдим этилмайди. Айнан шу бўшлиқни тўлдириш унинг асосий вазифаларидан бирига айланган.
Венчур инвестициялар ва янги медиа оламиЗоу ва Lightsпеед директори Жоош Машис иқтисодий ва технологик подкастда ўзларининг ўсиб бораётган ижтимоий тармоқдаги иштироки стратегияси ҳақида гапириб беришди. Бугунги кунда венчур фондлари анъанавий ёндашувлардан воз кечиб, ўз аудиторияси билан тўғридан-тўғри мулоқот қилишга интилмоқда. Янги медиа воситалари орқали нафақат келажакдаги стартап асосчиларини топиш, балки венчур фонди кўмагидаги компанияларга ўз ҳикояларини кенг жамоатчиликка етказишда яқиндан ёрдам бериш кўзда тутилган.
Жоош Машиснинг тушунтиришича, сўнгги йилларда оммавий ахборот воситаларидаги қисқартиришлар ва тармоқнинг бирлашуви туфайли анъанавий журналистика камайиб бормоқда. Натижада ёш стартаплар ўз ғоялари ва молиялаштириш тарихини оммага тақдим этиши қийинлашиб кетди. Lightsпеед айнан шу муаммонинг ечими сифатида ўзининг медиа тармоғини кенгайтириб, янги имкониятлар яратишга ҳаракат қилмоқда.
Ижтимоий тармоқларнинг амалий фойдасиИжтимоий тармоқларда фаол бўлиш фондга нафақат истиқболли муассисларни жалб қилиш, балки янги технологиялар ва инвестициялар бўйича реал вақт режимида фикр-мулоҳазалар олиш имконини бермоқда. Масалан, Зоунинг таъкидлашича, Силикон водийсидаги доиралар бирон-бир сунъий интеллект стартапига сармоя киритишга шай турган бир пайтда, у ўз видеоларида бу ҳақда гапирганда З авлод вакиллари сунъий интеллектга нисбатан анъанавий қарашлардан фарқли ўлароқ танқидий ёндашишини сезган.
Бундай очиқ ва жонли мулоқот одамларнинг технологиялардан қандай фойдаланаётгани ҳамда қандай ҳикоялар кўпроқ таъсир кўрсатаётганини тушунишда жуда қўл келмоқда. Ҳозирча томонлар бундай медиа стратегиянинг илк ижобий натижаларини кўрмоқда. Келгусида мазкур йўналишни янада ривожлантириш, келажакдаги асосчиларга венчур экотизимини ўргатиш ва бу борада янги лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган.
…