HP, Asus ва Acer компаниялари CXMT хотирасидан фойдалана бошлади
HP, Asus ва Acer компаниялари DRAM танқислиги шароитида ноутбукларида Хитойнинг CXMT компанияси оператив хотирасидан фойдаланишни бошлади. Ҳозирча бу хотира АҚШ бозоридан ташқаридаги ҳудудларга мўлжалланган чекланган миқдордаги ва айрим турдаги қурилмаларда қўлланмоқда. Сунъий интеллект инфратузилмасига талабнинг ошиши сабабли оператив хотира нархлари охирги бир йил ичида 400 фоиздан зиёдга қимматлашди.
Жаҳон компьютер бозорида юзага келган кескин DRAM танқислиги фонида HP, Asus ва Acer каби етакчи ишлаб чиқарувчилар ўз ноутбукларида Хитойнинг CXMT компанияси оператив хотирасидан фойдаланишга ўтди. Никкеи Асиа нашрининг хабар беришича, гап ҳозирча АҚШ бозоридан ташқаридаги ҳудудлар учун мўлжалланган чекланган миқдордаги қурилмалар ҳақида бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, кўплаб йирик шахсий компьютер ишлаб чиқарувчилари яқинда ЧангХин Меморй Течнологиес (CXMT) чиплари мослигини текшириш жараёнини муваффақиятли якунлаган ва уларни ўз қурилмаларида татбиқ эта бошлаган. Бироқ, ҳозирча ушбу хитойлик ишлаб чиқарувчининг маҳсулотлари чекланган турдаги ноутбуклар линиясида ва минимал ҳажмда қўлланилмоқда.
Саноатдаги эҳтиёткорлик ва геосиёсий омилларБозор иштирокчилари сиёсий ва бозор омиллари туфайли ўта эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилмоқда. Хусусан, CXMT компанияси АҚШ расмийлари эътибор марказида турибди. Pentagon ушбу корхонанинг Хитой ҳарбий-саноат сектори билан алоқадорлигини таъкидлаган бўлса, Америка қонунчилари уни қора рўйхатга киритишни ёқлаб чиқмоқда.
Бундан ташқари, дунё брендлари ҳозирда DRAM бозори асосий улушини назорат қилувчи Samsung Electronикс, СК ҳйних ва Микрон каби анъанавий етказиб берувчилар билан муносабатларнинг ёмонлашишидан хавотирда. Acer компанияси бутловчи қисмлар нархи ўзгаришини бошқариш ҳамда таъминот занжирлари барқарорлигини ошириш учун бир нечта глобал таъминотчилар билан ишлаётганини тасдиқлаган, бироқ аниқ хотира ишлаб чиқарувчиларини ошкор этмаган.
Бозордаги вазият ва сунъий интеллект таъсириСунъий интеллект инфратузилмасига бўлган талабнинг кескин ошиши глобал миқёсда хотира танқислигини келтириб чиқарди. Натижада юзага келган чекланган таклиф нархларнинг кескин сакрашига олиб келди. Хусусан, охирги бир йил ичида компьютерларни мустақил йиғиш учун мўлжалланган оператив хотира нархлари 400 фоиздан зиёдга қимматлашди, бу эса ўз навбатида ўйин компьютерлари қийматига жиддий таъсир кўрсатди.
Шунинг билан бирга, Никкеи манбаларининг қайд этишича, CXMT хотираси Samsung маҳсулотларидан арзон бўлиши шарт эмас. Ундан фойдаланиш харажатларни қисқартиришдан кўра, биринчи навбатда, қўшимча хотира ҳажмларини кафолатли олиш зарурати билан боғлиқ бўлиши мумкин.
…