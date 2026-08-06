HP, Asus ва Acer компаниялари CXMT хотирасидан фойдалана бошлади

·31·Техно
HP, Asus ва Acer компаниялари CXMT хотирасидан фойдалана бошлади
Қисқача

HP, Asus ва Acer компаниялари DRAM танқислиги шароитида ноутбукларида Хитойнинг CXMT компанияси оператив хотирасидан фойдаланишни бошлади. Ҳозирча бу хотира АҚШ бозоридан ташқаридаги ҳудудларга мўлжалланган чекланган миқдордаги ва айрим турдаги қурилмаларда қўлланмоқда. Сунъий интеллект инфратузилмасига талабнинг ошиши сабабли оператив хотира нархлари охирги бир йил ичида 400 фоиздан зиёдга қимматлашди.

Жаҳон компьютер бозорида юзага келган кескин DRAM танқислиги фонида HP, Asus ва Acer каби етакчи ишлаб чиқарувчилар ўз ноутбукларида Хитойнинг CXMT компанияси оператив хотирасидан фойдаланишга ўтди. Никкеи Асиа нашрининг хабар беришича, гап ҳозирча АҚШ бозоридан ташқаридаги ҳудудлар учун мўлжалланган чекланган миқдордаги қурилмалар ҳақида бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, кўплаб йирик шахсий компьютер ишлаб чиқарувчилари яқинда ЧангХин Меморй Течнологиес (CXMT) чиплари мослигини текшириш жараёнини муваффақиятли якунлаган ва уларни ўз қурилмаларида татбиқ эта бошлаган. Бироқ, ҳозирча ушбу хитойлик ишлаб чиқарувчининг маҳсулотлари чекланган турдаги ноутбуклар линиясида ва минимал ҳажмда қўлланилмоқда.

Саноатдаги эҳтиёткорлик ва геосиёсий омиллар

Бозор иштирокчилари сиёсий ва бозор омиллари туфайли ўта эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилмоқда. Хусусан, CXMT компанияси АҚШ расмийлари эътибор марказида турибди. Pentagon ушбу корхонанинг Хитой ҳарбий-саноат сектори билан алоқадорлигини таъкидлаган бўлса, Америка қонунчилари уни қора рўйхатга киритишни ёқлаб чиқмоқда.

Бундан ташқари, дунё брендлари ҳозирда DRAM бозори асосий улушини назорат қилувчи Samsung Electronикс, СК ҳйних ва Микрон каби анъанавий етказиб берувчилар билан муносабатларнинг ёмонлашишидан хавотирда. Acer компанияси бутловчи қисмлар нархи ўзгаришини бошқариш ҳамда таъминот занжирлари барқарорлигини ошириш учун бир нечта глобал таъминотчилар билан ишлаётганини тасдиқлаган, бироқ аниқ хотира ишлаб чиқарувчиларини ошкор этмаган.

Бозордаги вазият ва сунъий интеллект таъсири

Сунъий интеллект инфратузилмасига бўлган талабнинг кескин ошиши глобал миқёсда хотира танқислигини келтириб чиқарди. Натижада юзага келган чекланган таклиф нархларнинг кескин сакрашига олиб келди. Хусусан, охирги бир йил ичида компьютерларни мустақил йиғиш учун мўлжалланган оператив хотира нархлари 400 фоиздан зиёдга қимматлашди, бу эса ўз навбатида ўйин компьютерлари қийматига жиддий таъсир кўрсатди.

Шунинг билан бирга, Никкеи манбаларининг қайд этишича, CXMT хотираси Samsung маҳсулотларидан арзон бўлиши шарт эмас. Ундан фойдаланиш харажатларни қисқартиришдан кўра, биринчи навбатда, қўшимча хотира ҳажмларини кафолатли олиш зарурати билан боғлиқ бўлиши мумкин.

ШК йиғиш бозори ва CXMT истиқболлари

Янги ўйинчининг бозорга кириб келиши умумий босимни қисман юмшатиши кутилмоқда. Хусусан, она платалар ишлаб чиқарувчи Гигабйте каби компаниялар ҳам CXMT хотирасини қўллаб-қувватлашини эълон қилди. Компания Шанхай фонд биржасида ўз акциялари нархини 466 фоизга оширишга муваффақ бўлди ва асосий инвестицияларни ҲБМ хотиралари эмас, балки анъанавий DRAM ишлаб чиқаришни кенгайтиришга йўналтирмоқда.

HPAsusAcerCXMTDRAM
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди