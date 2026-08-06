Нарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлди

·73·Дунё
Нарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлди
Қисқача

Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Модининг Ўзбекистонга расмий ташрифига тайёргарлик ишлари бошланган. Бу масала Ўзбекистон Ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидовнинг 2–5 август кунлари Ҳиндистонга амалга оширган расмий ташрифи доирасида муҳокама қилинган. 3 август куни Ню-Деҳлида Субраманям Жайшанкар билан ўтказилган музокараларда стратегик шериклик ва амалий ҳамкорликни ривожлантириш масалалари кўриб чиқилган.

Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Модининг Ўзбекистонга расмий ташрифи кутилаётгани маълум бўлди. Бу ҳақда ANI агентлиги хабар тарқатди.

Нашр маълумотига кўра, Ўзбекистон Ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидовнинг шу кунларда Ҳиндистонга амалга оширган тўрт кунлик расмий ташрифи, аввало, Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Модининг Ўзбекистонга кутилаётган ташрифига пухта тайёргарлик кўришга қаратилган. Шу билан бирга, вазир икки давлат ўртасидаги стратегик шериклик ва икки томонлама ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш муҳим аҳамиятга эга эканини таъкидлаган.

Жорий йилнинг 3 август куни Нью-Деҳли шаҳрида Ҳиндистон Ташқи ишлар вазири Субраманям Жайшанкар билан делегациялар иштирокида бўлиб ўтган музокаралар давомида Саидов икки мамлакат раҳбарияти ўртасидаги мунтазам мулоқот изчил давом этаётганини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, учрашувлар стратегик шерикликни янада чуқурлаштириш ва амалий ҳамкорликни кенгайтиришга хизмат қилади.

“Биз атиги 10 кун олдин телефон орқали жуда кўп масалаларни муҳокама қилган эдик. Ушбу учрашувларнинг асосий мақсади ҳам Бош вазир Нарендра Модининг Ўзбекистонга кутилаётган ташрифига тайёргарлик кўришдан иборат”, — деди Бахтиёр Саидов.

Вазир ушбу ташрифни мамлакатлар ўртасидаги доимий сиёсий мулоқотнинг мантиқий ва амалий давоми деб атади. Шунингдек, Ўзбекистон ва Ҳиндистон халқаро майдонлар ҳамда турли тадбирлар доирасидаги учрашувлардан ўзаро алоқаларни мустаҳкамлаш учун самарали фойдаланиб келаётганини таъкидлади.

Саидовнинг қайд этишича, унга ва Ўзбекистон делегациясига берилган асосий вазифалардан бири ҳам айнан Ҳиндистон Бош вазирининг Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик ишларини мувофиқлаштириш ҳисобланади.

Шу билан бирга, у мазкур ташриф икки мамлакат ўртасидаги муносабатларга янги суръат бағишлаши, савдо-иқтисодий, инвестициявий ва сиёсий ҳамкорликни янада ривожлантириш учун муҳим имконият яратишини таъкидлади.

Бахтиёр Саидов Ҳиндистонни Ўзбекистоннинг Жанубий Осиёдаги энг муҳим стратегик ва савдо ҳамкорларидан бири деб атаб, Нью-Деҳли билан ҳамкорлик изчил равишда мустаҳкамланиб бораётганини билдирди.

Маълумот учун, Ўзбекистон Ташқи ишлар вазири 2–5 август кунлари расмий ташриф билан Ҳиндистонда бўлди. Ташриф доирасида у мамлакат Президенти Друпади Мурму билан учрашди, шунингдек, ташқи ишлар вазири Субраманям Жайшанкар билан музокаралар ўтказди.

Учрашувлар давомида томонлар стратегик шерикликнинг бугунги ҳолатини атрофлича муҳокама қилди. Хусусан, энергетика, инфратузилма, савдо, мудофаа, таълим ва маданият соҳаларидаги ҳамкорликни кенгайтириш, шунингдек, минтақавий ва халқаро масалалар юзасидан фикр алмашилди.

Жайшанкар ҳам музокаралар якунлари бўйича ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Бахтиёр Саидов билан самарали учрашув ўтказилганини маълум қилиб, икки давлат ўртасидаги стратегик шерикликни янада мустаҳкамлашга келишиб олинганини таъкидлади.

Нарендра МодиБахтиёр СаидовЎзбекистонҲиндистонСубраҳманям Жайшанкар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБугун, 05:56Дунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиДунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиБугун, 03:03Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди Бугун, 02:32Оркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиОркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиКеча, 23:51Қарз туфайли эркак устига қайноқ сув қуйилиб ҳалок бўлдиҚарз туфайли эркак устига қайноқ сув қуйилиб ҳалок бўлдиКеча, 19:28Мекцикада кучли бўрон сабаб аттраксионда ёшлар қолиб кетдиМекцикада кучли бўрон сабаб аттраксионда ёшлар қолиб кетдиКеча, 19:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди