Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқин

·36·Спорт
Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқин
Қисқача

Винисиус Жуниор Арсенал клубининг таклифини рад этиб, Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга жуда яқин келди. Томонлар Мадридда ўтказилган учрашувлардан сўнг келишувга эришган бўлиб, футболчига йиллик 18,5 миллион фунт стерлинг маош таклиф қилинмоқда. Амалдаги шартнома келаси йилнинг июн ойида якунланиши керак эди, уни узайтириш бўйича дастлабки музокаралар эса 2025-йилнинг январ ойида бошланган.

Мадриднинг Реал клуби ҳужумчиси Винисиус Жуниор фаолиятини Испания пойтахтида давом эттириши кутилмоқда. Sky Sports Невс нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчи Лондоннинг Арсенал клуби таклифини рад этиб, қироллик клуби билан янги ва манфаатли шартнома имзолашга жуда яқин келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги кунларда томонлар ўртасида Мадридда бўлиб ўтган учрашувлар якуни бўйича музокаралар ижобий тус олди. Реал Мадрид раҳбарияти ҳужумчига йиллик 18,5 миллион фунт стерлинг миқдоридаги маошни назарда тутувчи сезиларли даражада яхшиланган янги шартнома таклиф қилган.

Аслида амалдаги келишув келаси йилнинг июн ойида ўз ниҳоясига етиши керак эди. Шартномани узайтириш бўйича дастлабки суҳбатлар 2025-йилнинг январ ойида бошланган бўлиб, шу пайтгача келишув чўзилиб келаётган эди.

Арсенал қизиқиши ва трансфердаги бурилиш

Арсенал клуби бразилиялик футболчининг хизматларига жиддий қизиқиш билдириб, унинг дастлабки молиявий талабларини қондиришга тайёр эди. Микел Артета жамоаси таркибни кучайтириш ва трансфер бозорида фаол бўлиш ниятида эканини очиқчасига таъкидлаганди. Бироқ Реал Мадриднинг сўнгги таклифи вазиятни тубдан ўзгартириб юборди.

Таниқли спорт журналисти Fabrizio Romano ҳам ушбу вазият бўйича муҳим муваффақиятга эришилганини тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, футболчи, унинг Рок Натион агентлик вакиллари ҳамда Реал Мадрид раҳбарияти ўртасидаги юзма-юз учрашувдан сўнг томонлар умумий тўхтамга келишган.

Ижтимоий тармоқлардаги шубҳали ҳаракатлар

Музокаралар қизғин паллага кирган бир пайтда, Винисиус Жуниор чоршанба оқшомида ўзининг Instagram саҳифасидаги барча расмларини ўчириб ташлагани жамоатчилик орасида турли миш-мишларни келтириб чиқарганди. Қарийб 64 миллион обуначига эга саҳифанинг тўсатдан тозаланди Арсеналга ўтиш эҳтимоли ҳақидаги хабарларни кучайтирганди.

Шунга қарамай, клуб бош мураббийи ушбу футболчини келгуси мавсум учун асосий бўғин сифатида кўрмоқда. Мадридликлар ёзги трансфер ойнасида ортиқча муаммоларга дуч келмаслик учун масалани имкон қадар тезроқ ҳал қилишни мақсад қилган эди ва якунда бу уринишлар ўз самарасини бермоқда.

Винисиус ЖуниорРеал МадридАрсеналТрансферларЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Раҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиРаҳмоналиевнинг паси умидни сақлади: «Сабаҳ» Данияда енгилдиБугун, 06:33Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаМуҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 02:38Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:143 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49Миржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиМиржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиКеча, 22:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда