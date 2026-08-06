Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқин
Винисиус Жуниор Арсенал клубининг таклифини рад этиб, Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга жуда яқин келди. Томонлар Мадридда ўтказилган учрашувлардан сўнг келишувга эришган бўлиб, футболчига йиллик 18,5 миллион фунт стерлинг маош таклиф қилинмоқда. Амалдаги шартнома келаси йилнинг июн ойида якунланиши керак эди, уни узайтириш бўйича дастлабки музокаралар эса 2025-йилнинг январ ойида бошланган.
Мадриднинг Реал клуби ҳужумчиси Винисиус Жуниор фаолиятини Испания пойтахтида давом эттириши кутилмоқда. Sky Sports Невс нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчи Лондоннинг Арсенал клуби таклифини рад этиб, қироллик клуби билан янги ва манфаатли шартнома имзолашга жуда яқин келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги кунларда томонлар ўртасида Мадридда бўлиб ўтган учрашувлар якуни бўйича музокаралар ижобий тус олди. Реал Мадрид раҳбарияти ҳужумчига йиллик 18,5 миллион фунт стерлинг миқдоридаги маошни назарда тутувчи сезиларли даражада яхшиланган янги шартнома таклиф қилган.
Аслида амалдаги келишув келаси йилнинг июн ойида ўз ниҳоясига етиши керак эди. Шартномани узайтириш бўйича дастлабки суҳбатлар 2025-йилнинг январ ойида бошланган бўлиб, шу пайтгача келишув чўзилиб келаётган эди.
Арсенал қизиқиши ва трансфердаги бурилишАрсенал клуби бразилиялик футболчининг хизматларига жиддий қизиқиш билдириб, унинг дастлабки молиявий талабларини қондиришга тайёр эди. Микел Артета жамоаси таркибни кучайтириш ва трансфер бозорида фаол бўлиш ниятида эканини очиқчасига таъкидлаганди. Бироқ Реал Мадриднинг сўнгги таклифи вазиятни тубдан ўзгартириб юборди.
Таниқли спорт журналисти Fabrizio Romano ҳам ушбу вазият бўйича муҳим муваффақиятга эришилганини тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, футболчи, унинг Рок Натион агентлик вакиллари ҳамда Реал Мадрид раҳбарияти ўртасидаги юзма-юз учрашувдан сўнг томонлар умумий тўхтамга келишган.
Ижтимоий тармоқлардаги шубҳали ҳаракатларМузокаралар қизғин паллага кирган бир пайтда, Винисиус Жуниор чоршанба оқшомида ўзининг Instagram саҳифасидаги барча расмларини ўчириб ташлагани жамоатчилик орасида турли миш-мишларни келтириб чиқарганди. Қарийб 64 миллион обуначига эга саҳифанинг тўсатдан тозаланди Арсеналга ўтиш эҳтимоли ҳақидаги хабарларни кучайтирганди.
Шунга қарамай, клуб бош мураббийи ушбу футболчини келгуси мавсум учун асосий бўғин сифатида кўрмоқда. Мадридликлар ёзги трансфер ойнасида ортиқча муаммоларга дуч келмаслик учун масалани имкон қадар тезроқ ҳал қилишни мақсад қилган эди ва якунда бу уринишлар ўз самарасини бермоқда.
…