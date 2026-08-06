Моове роботакси саноати инфратузилмасини ривожлантириш учун 250 миллион доллар жалб қилди
Моове инвестиция раундида 250 миллион доллар жалб қилиб, компаниянинг умумий қийматини 2,1 миллиард долларга етказди. 2020-йилда Нигерияда ташкил этилган ва ҳозирда штаб-квартираси Дубайда жойлашган компания маблағни асосан автоном автомобиллар паркини бошқариш бизнесини кенгайтиришга йўналтиради.
Автомобил молиялаштириш соҳасидан бошланган ва кейинчалик Африка ҳамда бошқа ҳудудларда йўловчи ташиш хизматларига кенгайган Моове компанияси ўзининг инвестиция раундида 250 миллион доллар маблағ тўплади. TechCrunch нашри маълумотига кўра, ушбу молиялаштириш натижасида компаниянинг умумий қиймати 2,1 миллиард долларга баҳоланди ва бу унинг автоном транспорт воситалари бозоридаги мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
2020-йилда Нигерияда асос солинган ва ҳозирда штаб-квартираси Дубайда жойлашган компания Сериес К деб номланган сўнгги молиялаштириш раундига Мубадала Инвестмент Компани етакчилигида эришди. Шунингдек, Вовен Капитал ва Ион Пасифик компаниялари ушбу жараёнда ҳамкор-етакчи сифатида қатнашдилар. Ҳозирги кунда Моове дунёнинг 14 мамлакатида 42 мингта автомобилдан иборат флотга эгалик қилади ва бошқаради, шунингдек, гиг-иқтисодиёт ҳайдовчиларига транспорт воситаларини харид қилиш учун молиявий ёрдам кўрсатишда давом этмоқда.
Автоном автомобиллар бозоридаги янги қадамКомпаниянинг ҳамтаъсисчиси ва бош директори Лади Деланонинг тушунтиришича, автоном транспорт воситалари йўналишига ўтиш 2023-йил бошидан бошланган. Ўша пайтда тармоқдаги тўртта асосий иштирокчи — дастурий таъминот ишлаб чиқувчилар, автомобилсозлар, Uber каби онлайн бозорлар ва истеъмолчилар таҳлил қилинган. Уларнинг ҳеч бири транспорт воситаларига бевосита эгалик қилишни истамаслиги маълум бўлган.
«Бундай дунёда машинага ким эгалик қилади? Ким уни бошқаради? Хизмат кўрсатиш, техник кўрик, тозалаш ва йўқолган буюмлар билан ким шуғулланади?» дея савол қўяди Делано. Айнан шундай саволларга ечим излаш жараёнида Моове ўзининг улкан флотни бошқариш ва молиялаштириш бўйича тўплаган тажрибасини автоном автомобиллар оламига кўчириш мумкинлигини англаб етди.
Ваймо билан стратегик ҳамкорликКомпания вакилларининг таъкидлашича, улар 2023-йилдан бошлаб соҳадаги барча етакчи автоном транспорт дастурчилари билан музокаралар олиб борган ва натижада Ваймо компанияси билан илк ҳамкорликка эришилган. Бугунги кунда Моове Феникс, Маями, Лас-Вегас ва келгусида Лондон шаҳарларида Ваймо учун флот оператори вазифасини бажармоқда.
Гарчи ҳозирда ушбу автомобилларга бевосита ўзи эгалик қилмаса-да, Моове келгусида қарз маблағларини жалб қилган ҳолда роботаксиларни сотиб олишни режалаштирмоқда. Шунингдек, компания бошқа бир автоном транспорт ишлаб чиқарувчисининг роботаксиларига аллақачон эгалик қилиши маълум қилинди, бироқ ҳамкорнинг номи ошкор этилмади.
Келажак режалари ва янги иш ўринлариЯнги жалб қилинган 250 миллион долларлик сармоя асосан автоном автомобиллар паркини бошқариш бизнесини кенгайтиришга йўналтирилади. Ушбу жараёнда тахминан 350 нафар янги мутахассисларни ишга олиш кўзда тутилган. Шунингдек, анъанавий ҳаракатчанлик бизнеси жорий йилда тўлиқ рентабелликка эришиши кутилмоқда.
Маблағнинг бир қисми «Nestс» деб номланувчи автоматлаштирилган деполарни барпо этишга сарфланади. Ушбу марказлар куну сўнг фаолият юритиб, автомобилларни қувватлантириш, техник хизмат кўрсатиш ва тозалаш ишларини робототехника ёрдамида тўлиқ автоматлаштириш имконини беради. Компаниянинг якуний визияси юз минглаб роботаксиларга эгалик қилиш ва уларни бошқаришдан иборат.
…