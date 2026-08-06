Моове роботакси саноати инфратузилмасини ривожлантириш учун 250 миллион доллар жалб қилди

·23·Техно
Моове роботакси саноати инфратузилмасини ривожлантириш учун 250 миллион доллар жалб қилди
Қисқача

Моове инвестиция раундида 250 миллион доллар жалб қилиб, компаниянинг умумий қийматини 2,1 миллиард долларга етказди. 2020-йилда Нигерияда ташкил этилган ва ҳозирда штаб-квартираси Дубайда жойлашган компания маблағни асосан автоном автомобиллар паркини бошқариш бизнесини кенгайтиришга йўналтиради.

Автомобил молиялаштириш соҳасидан бошланган ва кейинчалик Африка ҳамда бошқа ҳудудларда йўловчи ташиш хизматларига кенгайган Моове компанияси ўзининг инвестиция раундида 250 миллион доллар маблағ тўплади. TechCrunch нашри маълумотига кўра, ушбу молиялаштириш натижасида компаниянинг умумий қиймати 2,1 миллиард долларга баҳоланди ва бу унинг автоном транспорт воситалари бозоридаги мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

2020-йилда Нигерияда асос солинган ва ҳозирда штаб-квартираси Дубайда жойлашган компания Сериес К деб номланган сўнгги молиялаштириш раундига Мубадала Инвестмент Компани етакчилигида эришди. Шунингдек, Вовен Капитал ва Ион Пасифик компаниялари ушбу жараёнда ҳамкор-етакчи сифатида қатнашдилар. Ҳозирги кунда Моове дунёнинг 14 мамлакатида 42 мингта автомобилдан иборат флотга эгалик қилади ва бошқаради, шунингдек, гиг-иқтисодиёт ҳайдовчиларига транспорт воситаларини харид қилиш учун молиявий ёрдам кўрсатишда давом этмоқда.

Автоном автомобиллар бозоридаги янги қадам

Компаниянинг ҳамтаъсисчиси ва бош директори Лади Деланонинг тушунтиришича, автоном транспорт воситалари йўналишига ўтиш 2023-йил бошидан бошланган. Ўша пайтда тармоқдаги тўртта асосий иштирокчи — дастурий таъминот ишлаб чиқувчилар, автомобилсозлар, Uber каби онлайн бозорлар ва истеъмолчилар таҳлил қилинган. Уларнинг ҳеч бири транспорт воситаларига бевосита эгалик қилишни истамаслиги маълум бўлган.

«Бундай дунёда машинага ким эгалик қилади? Ким уни бошқаради? Хизмат кўрсатиш, техник кўрик, тозалаш ва йўқолган буюмлар билан ким шуғулланади?» дея савол қўяди Делано. Айнан шундай саволларга ечим излаш жараёнида Моове ўзининг улкан флотни бошқариш ва молиялаштириш бўйича тўплаган тажрибасини автоном автомобиллар оламига кўчириш мумкинлигини англаб етди.

Ваймо билан стратегик ҳамкорлик

Компания вакилларининг таъкидлашича, улар 2023-йилдан бошлаб соҳадаги барча етакчи автоном транспорт дастурчилари билан музокаралар олиб борган ва натижада Ваймо компанияси билан илк ҳамкорликка эришилган. Бугунги кунда Моове Феникс, Маями, Лас-Вегас ва келгусида Лондон шаҳарларида Ваймо учун флот оператори вазифасини бажармоқда.

Гарчи ҳозирда ушбу автомобилларга бевосита ўзи эгалик қилмаса-да, Моове келгусида қарз маблағларини жалб қилган ҳолда роботаксиларни сотиб олишни режалаштирмоқда. Шунингдек, компания бошқа бир автоном транспорт ишлаб чиқарувчисининг роботаксиларига аллақачон эгалик қилиши маълум қилинди, бироқ ҳамкорнинг номи ошкор этилмади.

Келажак режалари ва янги иш ўринлари

Янги жалб қилинган 250 миллион долларлик сармоя асосан автоном автомобиллар паркини бошқариш бизнесини кенгайтиришга йўналтирилади. Ушбу жараёнда тахминан 350 нафар янги мутахассисларни ишга олиш кўзда тутилган. Шунингдек, анъанавий ҳаракатчанлик бизнеси жорий йилда тўлиқ рентабелликка эришиши кутилмоқда.

Маблағнинг бир қисми «Nestс» деб номланувчи автоматлаштирилган деполарни барпо этишга сарфланади. Ушбу марказлар куну сўнг фаолият юритиб, автомобилларни қувватлантириш, техник хизмат кўрсатиш ва тозалаш ишларини робототехника ёрдамида тўлиқ автоматлаштириш имконини беради. Компаниянинг якуний визияси юз минглаб роботаксиларга эгалик қилиш ва уларни бошқаришдан иборат.

МоовеРоботаксиТехнологияИнвестицияВаймо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди