Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқда

·48·Спорт
Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Қисқача

Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши расман эълон қилингач, мухлислар Туркия чемпионати даражаси унинг тарихи, савияси ва имкониятларига мос эмаслигини таъкидлаб, трансферни танқид қилди. Бу футболчининг фаолиятида кескин норозиликларга сабаб бўлган иккинчи трансфер бўлиб, 2014-йилнинг январ ойида унинг Базелдан Челсими жамоасига ўтиши ҳам мухлислар хавотирига сабаб бўлган эди.

Футбол дунёни бирлаштирувчи миллионлар ўйини бўлишига қарамай, кўплаб профессионал спортчилар учун бу шунчаки фаолиятни давом эттириш воситаси ёки каттароқ мақсадларга эришиш йўлидир. Айрим футболчилар фақат ўйиннинг ўзи билан чекланса, бошқалар ундан ташқаридаги имкониятларни кўзлайди. ixbt.com маълумотига кўра, мисрлик юлдуз ҳужумчи Муҳаммад Салоҳнинг фаолиятидаги сўнгги кутилмаган бурилишлар айнан шундай ёндашувни яққол кўрсатиб бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мисрлик футболчининг Туркия чемпионатининг Trabzonspor клубига кўчиб ўтиши нафақат мухлислар, балки бутун спорт жамоатчилиги орасида катта қизиқиш ва кескин муҳокамаларга сабаб бўлди. Трансфер расман эълон қилинган заҳоти кўплаб мухлислар бу қарорни қаттиқ танқид остига олди. Уларнинг фикрича, Туркия лига даражаси Салоҳнинг бой тарихи, даражаси ва имкониятларига муносиб эмас.

Трансфер тарихи ва ўтмишдаги ўхшашликлар

Футбол оламида Муҳаммад Салоҳ ўз фаолиятида шундай кескин норозиликларга дуч келиши бу иккинчи марта кузатилмоқда. Қизиғи шундаки, бундан 12 йил аввалги трансфер ҳам шунга ўхшаш шов-шувларга сабаб бўлган эди, бироқ мутлақо қарама-қарши сабабларга кўра. Ўшанда мухлислар футболчининг даражасига нисбатан паст лигага эмас, балки ҳаддан ташқари кучли рақобат муҳитига тушиб қолишидан хавотир билдирганди.

Аниқроқ айтганда, 2014-йилнинг январ ойида ҳужумчи Швейцариянинг Базел клубидан Челсими жамоасига ўтган эди. Ўша пайтда мисрлик иқтидорли футболчи айнан Ливерпул клубига ўтишга яқин турганди. Бироқ Лондон клуби ва уларнинг ўша вақтдаги португалиялик бош мураббийи Жозе Моуриню вазиятга аралашиб, трансферни сўнгги дақиқада ўз томонига оғдирган эди.

Ўша даврда ҳам кўплаб мухлислар Челсими танловини ёқтирмаганди, чунки лондонликлар таркиби юлдузларга ҳаддан ташқари тўла эди. Бу эса эндигина катта футболга қадам қўяётган ёш футболчи учун асосий таркибда ўрин эгаллашни қийинлаштириши табиий эди.

Ливерпул ва рақобат муҳити

Ўша даврда Ливерпулга айнан Муҳаммад Салоҳ каби ҳужумкор ўйинчи сув ва ҳаводек керак эди. Мерсисайдликлар ўша мавсумда Чемпионат ғолиблиги учун Челси ҳамда Манчестер Сити каби кучли рақиблар билан муросасиз кураш олиб бораётган, Луис Суарес ва Дениел Старрижга муносиб ҳужумкор шерик қидираётган эди.

Бироқ тақдир тақозоси билан Салоҳнинг фаолияти бошқача ўзани олди. Ҳозирги кунда Trabzonspor билан тузилган битим эса футболчининг фаолиятидаги охирги боблардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу қадам нафақат унинг шахсий режалари, балки бутун трансфер бозоридаги қарашларни ўзгартириб юборди.

Футболчининг мухлислари ва мутахассислар ҳозирча бу қадам қанчалик тўғри бўлганини баҳолашга қийналмоқда. Чунки ҳар бир юлдуз ўйинчи ўз фаолиятининг сўнгги йилларида молиявий барқарорлик ёки ўйин амалиётини устувор қўйиши табиий ҳолга айланган.

Муҳаммад СалоҳTrabzonsporТрансферФутболЧемпионат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Винисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинВинисиус Жуниор Реал Мадрид билан янги шартнома имзолашга яқинБугун, 02:37Винисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиВинисиус Жуниор Instagram саҳифасини тозалаб ташлади ва трансфер миш-мишларини келтириб чиқардиБугун, 00:33Челси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиЧелси устози Коул Палмер ва Леви Колвиллнинг нега майдонга тушмаганини тушунтирдиКеча, 23:143 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлди3 ўйинда 5 гол: Анвар Ҳожимирзаев июлнинг "энг яхши"си бўлдиКеча, 22:49Миржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиМиржалол Қосимов "энг яхши" бўлди: июлда ОКМКни ҳеч ким тўхтата олмадиКеча, 22:41Кристиан Киву Милан дербисидаги дуранг ва жамоанинг ҳолати ҳақида гапирдиКристиан Киву Милан дербисидаги дуранг ва жамоанинг ҳолати ҳақида гапирдиКеча, 21:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда