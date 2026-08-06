Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши нима учун муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтиши расман эълон қилингач, мухлислар Туркия чемпионати даражаси унинг тарихи, савияси ва имкониятларига мос эмаслигини таъкидлаб, трансферни танқид қилди. Бу футболчининг фаолиятида кескин норозиликларга сабаб бўлган иккинчи трансфер бўлиб, 2014-йилнинг январ ойида унинг Базелдан Челсими жамоасига ўтиши ҳам мухлислар хавотирига сабаб бўлган эди.
Футбол дунёни бирлаштирувчи миллионлар ўйини бўлишига қарамай, кўплаб профессионал спортчилар учун бу шунчаки фаолиятни давом эттириш воситаси ёки каттароқ мақсадларга эришиш йўлидир. Айрим футболчилар фақат ўйиннинг ўзи билан чекланса, бошқалар ундан ташқаридаги имкониятларни кўзлайди. ixbt.com маълумотига кўра, мисрлик юлдуз ҳужумчи Муҳаммад Салоҳнинг фаолиятидаги сўнгги кутилмаган бурилишлар айнан шундай ёндашувни яққол кўрсатиб бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мисрлик футболчининг Туркия чемпионатининг Trabzonspor клубига кўчиб ўтиши нафақат мухлислар, балки бутун спорт жамоатчилиги орасида катта қизиқиш ва кескин муҳокамаларга сабаб бўлди. Трансфер расман эълон қилинган заҳоти кўплаб мухлислар бу қарорни қаттиқ танқид остига олди. Уларнинг фикрича, Туркия лига даражаси Салоҳнинг бой тарихи, даражаси ва имкониятларига муносиб эмас.
Трансфер тарихи ва ўтмишдаги ўхшашликларФутбол оламида Муҳаммад Салоҳ ўз фаолиятида шундай кескин норозиликларга дуч келиши бу иккинчи марта кузатилмоқда. Қизиғи шундаки, бундан 12 йил аввалги трансфер ҳам шунга ўхшаш шов-шувларга сабаб бўлган эди, бироқ мутлақо қарама-қарши сабабларга кўра. Ўшанда мухлислар футболчининг даражасига нисбатан паст лигага эмас, балки ҳаддан ташқари кучли рақобат муҳитига тушиб қолишидан хавотир билдирганди.
Аниқроқ айтганда, 2014-йилнинг январ ойида ҳужумчи Швейцариянинг Базел клубидан Челсими жамоасига ўтган эди. Ўша пайтда мисрлик иқтидорли футболчи айнан Ливерпул клубига ўтишга яқин турганди. Бироқ Лондон клуби ва уларнинг ўша вақтдаги португалиялик бош мураббийи Жозе Моуриню вазиятга аралашиб, трансферни сўнгги дақиқада ўз томонига оғдирган эди.
Ўша даврда ҳам кўплаб мухлислар Челсими танловини ёқтирмаганди, чунки лондонликлар таркиби юлдузларга ҳаддан ташқари тўла эди. Бу эса эндигина катта футболга қадам қўяётган ёш футболчи учун асосий таркибда ўрин эгаллашни қийинлаштириши табиий эди.
Ливерпул ва рақобат муҳитиЎша даврда Ливерпулга айнан Муҳаммад Салоҳ каби ҳужумкор ўйинчи сув ва ҳаводек керак эди. Мерсисайдликлар ўша мавсумда Чемпионат ғолиблиги учун Челси ҳамда Манчестер Сити каби кучли рақиблар билан муросасиз кураш олиб бораётган, Луис Суарес ва Дениел Старрижга муносиб ҳужумкор шерик қидираётган эди.
Бироқ тақдир тақозоси билан Салоҳнинг фаолияти бошқача ўзани олди. Ҳозирги кунда Trabzonspor билан тузилган битим эса футболчининг фаолиятидаги охирги боблардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу қадам нафақат унинг шахсий режалари, балки бутун трансфер бозоридаги қарашларни ўзгартириб юборди.
Футболчининг мухлислари ва мутахассислар ҳозирча бу қадам қанчалик тўғри бўлганини баҳолашга қийналмоқда. Чунки ҳар бир юлдуз ўйинчи ўз фаолиятининг сўнгги йилларида молиявий барқарорлик ёки ўйин амалиётини устувор қўйиши табиий ҳолга айланган.
…