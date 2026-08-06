Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди

·105·Дунё
Қуёшда олимлар кутмаган сирли ҳодиса илк бор тасвирланди
Қисқача

Олимлар Гавайидаги дунёнинг энг кучли Иноуе Солар Телескопе телескопи ёрдамида Қуёш юзасини тарихда илк бор мисли кўрилмаган аниқликда тасвирлаб, аввал кузатилмаган айланма гирдобларни қайд этди. Олимлар Келвин–Ҳелмҳолтз инстабилитй деб атаган бу ҳодиса турли тезликда ҳаракатланувчи газ қатламларининг силжиши натижасида кичик тебранишлар спиралсимон гирдобларга айланиши билан боғлиқ.

Олимлар дунёдаги энг қудратли Қуёш телескопи ёрдамида Қуёш юзасини тарихда биринчи марта мисли кўрилмаган аниқликда тасвирга олди. Янги фотосурат ва видеоларда илгари кузатилмаган сирли “гирдоблар” ҳамда магнит майдонининг ҳаракати акс этган. Мутахассислар фикрича, бу кашфиёт Қуёш фаолиятини чуқурроқ тушуниш ва Ерга таъсир қилувчи космик об-ҳавони аниқроқ башорат қилишга ёрдам беради.

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ушбу гирдоблар Қуёш юзасидаги иссиқ газлар ҳаракати натижасида магнит майдонининг буралиши орқали ҳосил бўлади. Айнан шу жараёнлар Қуёш чақнашлари ва бошқа кучли энергия чиқишларининг асосий манбаи ҳисобланади. Бундай космик об-ҳаво Ердаги электр тармоқлари, сунъий йўлдошлар ва ҳатто астронавтларга ҳам хавф туғдириши мумкин.

АҚШ Миллий Қуёш обсерваторияси (NSO) олими доктор Дэвид Бобольцнинг айтишича, Қуёш физикасини энг майда жараёнларигача ўрганиш космик об-ҳавони келажакда аниқроқ прогноз қилиш имконини беради.

Тадқиқот натижалари Nature журналида чоп этилди. Кашфиёт Гавайида жойлашган дунёдаги энг кучли Inouye Solar Telescope ёрдамида амалга оширилди. Қуёш юзасига яқиндан олинган тасвирларда аввал ҳеч қачон бундай аниқликда қайд этилмаган айланма гирдоблар кўринган.

Quyosh sirtidagi plazma harakati va qaynoq granulalarning yaqin tasviri.

Олимлар ушбу ҳодисани Kelvin–Helmholtz instability деб атади. Бу икки хил тезликда ҳаракатланувчи газ ёки суюқлик қатламлари бир-бирига нисбатан силжиганда юзага келадиган физик жараён бўлиб, кичик тебранишларни улкан спиралсимон гирдобларга айлантиради. NSO тадқиқотчиси доктор Фридрих Воегернинг сўзларига кўра, ушбу кашфиёт космик об-ҳаво қандай шаклланиши ва Қуёш юзаси нега бунчалик юқори ҳароратга эга эканини яхшироқ тушунишга хизмат қилади. Етарлича энергия тўплангач, у Қуёш чақнаши ёки коронал масса чиқарилиши кўринишида ажралиб чиқади.

Доктор Дэвид Бобольц Қуёшни «ноёб табиий лаборатория» деб атаб, у физиканинг асосий қонунларини ўрганишда муҳим аҳамиятга эга эканини таъкидлади. Унинг эслатишича, Эйнштейннинг умумий нисбийлик назарияси ҳам илк бор Қуёш тутилиши кузатувлари орқали тажрибавий тасдиқланган.

Мутахассислар фикрича, бундай юқори аниқликдаги кузатувлар келажакда космик об-ҳаво хавфларини барвақт аниқлаш, сунъий йўлдошлар ва энергетика тизимларини ҳимоя қилиш ҳамда коинот физикаси бўйича янги илмий кашфиётларга йўл очади.

Миллий қуёш обсерваториясиИноуэ қуёш телескопиНатурГавайи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео) Ислам Махачевнинг кийимини тикиб ўтиргани акс этган видео мухлисларини ҳайрон қолдирди (видео)Бугун, 06:22Бразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБразилиялик футболчи Неймар ўйиндан сўнг ҳақоратли сўзлари билан катта жанжал кўтардиБугун, 05:56Дунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиДунёда атиги 450 таси қолган йўлбарслар болаладиБугун, 03:03Нарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиНарендра Моди Ўзбекистонга ташрифига тайёргарлик бошлангани маълум бўлдиБугун, 02:41Оркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиОркалар илк бор камерага тушган даҳшатли ов усулини намойиш қилдиКеча, 23:51Қарз туфайли эркак устига қайноқ сув қуйилиб ҳалок бўлдиҚарз туфайли эркак устига қайноқ сув қуйилиб ҳалок бўлдиКеча, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди