SpaceX ўз ракеталарини Starlinkга банд қилгани бозорни қийин аҳволса қолдирди

·29·Техно
SpaceX ўз ракеталарини Starlinkга банд қилгани бозорни қийин аҳволса қолдирди
Қисқача

SpaceX Falcon 9 ракеталарининг асосий қисмини Starlink миссияларига йўналтириб, ташқи буюртмачилар учун учириш имкониятларини кескин чекламоқда. Falcon 9 парвозларида Starlink миссияларининг улуши 2020 йилдаги 54 фоиздан 2026 йилга бориб тахминан 79 фоизгача ошгани сабабли, айрим компаниялар 2028–2029 йилларгача кутишга мажбур бўлмоқда.

Elon Musk асос солган SpaceX компанияси ўзининг Falcon 9 ракеталарини глобал Starlink сунъий йўлдош тармоғини кенгайтиришга сафарбар этиб, ташқи буюртмачилар учун имкониятларни кескин чеклаб қўймоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ҳолат космик саноатдаги кўплаб стартаплар ва бошқа операторлар учун жиддий синовга айланиб, келгусидаги парвозларни йиллар давомида кутишга мажбур қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Статистик маълумотларга кўра, агар 2020 йилда Falcon 9 парвозларининг 54 фоизи Starlink миссияларига тўғри келган бўлса, 2026 йилга бориб бу кўрсаткич тахминан 79 фоизгача ўсди. Натижада бир нечта йирик сунъий йўлдош компаниялари ўз қурилмаларини фазога чиқариш учун бўш жойлар фақат 2028–2029 йилларгагина очилишидан огоҳлантирилди.

Молиявий устуворликлар ва бизнес модели

Бундай вазиятнинг юзага келишига SpaceX компаниясининг ўзига хос бизнес модели сабаб бўлмоқда. Бир вақтнинг ўзида ҳам йирик тижорий учириш оператори, ҳам дунёдаги энг йирик сунъий йўлдош гуруҳи эгаси бўлган компания учун ўз аппаратларини фазога чиқариш анча даромадли ҳисобланади. Хусусан, 2025 йилда Starlink лойиҳаси тахминан 11,4 миллиард доллар даромад келтириб, SpaceX умумий тушумининг 60 фоизини таъминлади, шу пайтда анъанавий ракета учириш бизнеси 4,1 миллиард доллар атрофида даромад кўрди.

Компания ўз ҳужжатларида АҚШ давлат контрактлари ва тижорий мижозлардан кўра ўзининг фойдали юкларига устуворлик бериши мумкинлигини очиқ кўрсатиб ўтган. Starlink тармоғининг кенгайиши сари бу мотивация янада кучаймоқда. Бозорда эса ҳозирнинг ўзида сунъий йўлдошлар ишлаб чиқиш билан шуғулланувчи 500 дан ортиқ Америка компаниялари фаолият юритмоқда, уларга киритилган умумий инвестициялар ҳажми эса 2000 йилдан бери 50 миллиард долларга баҳоланмоқда.

Саноатдаги муқобил чоралар ва келажак истиқболлари

Аксарият ёш компаниялар учун Falcon 9 ҳозирча ўз аппаратларини орбитага чиқаришнинг энг мақбул ва арзон усули бўлиб қолмоқда. Бироқ нархларнинг ўсиб бориши ҳам вазиятни мураккаблаштирмоқда: 2013 йилда битта ракета учириш қиймати 54 миллион доллар атрофида баҳоланган бўлса, ҳозирга келиб бу нарх 74 миллион долларга етди. Муаммо нафақат стартапларга, балки Amazon компаниясининг сунъий йўлдош интернети лойиҳасига ҳам таъсир кўрсатмоқда, чунки Унитед Лаунч Аллиансе компаниясининг Вулкан ракеталари парвозлари вақтинча тўхтатилган эди.

Вужудга келган танқислик шароитида саноат иштирокчилари янги муқобилларни қидиришга мажбур бўлмоқда. Масалан, Rocket Lab ўз инфратузилмаси устидан назоратни кучайтириш мақсадида Иридиум сунъий йўлдош операторини 8 миллиард долларга сотиб олишини эълон қилди. Мазкур чекловларни фақат оғир Starship ракетасининг мунтазам эксплуатацияга киритилиши ва SpaceX умумий учириш қувватининг сезиларли даражада ошиши юмшатиши кутилмоқда.

SpaceXStarlinkFalcon 9StarshipКосмик технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди