Травис Каланикнинг Атоms стартапига собиқ молия директори қўшилди

·26·Техно
Травис Каланикнинг Атоms стартапига собиқ молия директори қўшилди
Қисқача

Uber компаниясининг собиқ молия директори Гаутам Гупта Травис Каланик асос солган Атоms стартапига бош молия директори этиб тайинланди. Бу тайинлов стартап 1,7 миллиард долларлик сармоя жалб қилганидан бир неча ҳафта ўтиб амалга оширилди. Гупта Uberда тўрт йилдан ортиқ ишлаган ва 2017 йил июлида, Травис Каланик бош директор лавозимидан кетганидан бир неча ҳафта ўтиб, компанияни тарк этган.

Uber компаниясининг собиқ молия директори Гаутам Гупта Травис Каланик томонидан асос солинган робототехника ва саноат сунъий интеллекти билан шуғулланувчи Атоms стартапига бош молия директори (CFO) этиб тайинланди. Бу ҳақда ixbt.com маълумотига кўра, Гаутам Гупта ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаларида эълон қилган. Мазкур кадрлар тайинлови стартап яқинда 1,7 миллиард долларлик йирик сармояни жалб қилганидан бир неча ҳафта ўтиб амалга оширилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Гаутам Гупта Uber компаниясида тўрт йилдан ортиқ фаолият юритиб, 2017 йилнинг июль ойида — Травис Каланик бош директор лавозимидан истеъфога чиққанидан бир неча ҳафта ўтиб кетган эди. Унинг ўзи 2017 йил май ойидаёқ кетиш ниятида эканини маълум қилган эди. Гупта ўз вақтида Uber компаниясига 2012 йилда Goldman Sachs вице-президенти сифатида сармоя киритган ва 2013 йилда компания сафига қўшилган эди.

Унинг таъкидлашича, Uber'га келишидаги асосий сабаб айнан Травис Каланик бўлган. Гоутам Гупта Каланикдаги даҳолик ва қатъият уйғунлиги уни бозорга эмас, айнан инсоннинг ўзига тикишга ундаганини ёзган. Янги лавозимни эгаллаш учун Гупта 2020 йилда Opendoor'даги фаолиятидан кейин ўзи ҳаммуассис бўлган А* венчур фирмасидан кетмоқда. А* компанияси Атоms стартапига ўз тарихи давомидаги энг йирик сармояни киритган эди.

Uber жамоасининг Атоms'да қайта жамланиши

Гаутам Гуптанинг тайинланиши Травис Каланик ўзининг собиқ сафдошларини Атоms атрофида яна йиғаётгани тенденциясини давом эттирмоқда. Жорий йил бошида Атоms кончилик автономияси билан шуғулланувчи Пронто стартапини сотиб олган эди. Ушбу корхонани Uber ва Google компанияларининг собиқ ўзиюрар автомобиллар муҳандиси Энтони Левандовски бошқаради. Шунингдек, LinkedIn маълумотларига кўра, Каланик билан бирга ишлаган бошқа кўплаб топ-менежерлар ҳам ҳозирда Атоms учун фаолият юритмоқда.

Илгаригидек CloudКитченс деб номланган ушбу стартап яқинда 1,7 миллиард доллар сармоя йиғди. Қизиғи шундаки, Травис Каланикни 2017 йилда турли можаролар ва шикоятлардан сўнг четлатган Uber компаниянинг ўзи ҳам инвестор сифатида мазкур молиялаштириш раундида қатнашди. Uber қанча маблағ киритганини очиқламаган бўлса-да, Те Информатион ва TechCrunch нашрлари бу сумма 100 миллион долларни ташкил этганини тасдиқлаган.

Каланикнинг келажакдаги режалари

Травис Каланик ўтган ой маблағ йиғиш раундини эълон қилганида, бу жараён Uber ва CloudКитченсда бошланган ғояларнинг мантиқий давоми эканини таъкидлаган эди. Унинг сўзларига кўра, Атоms кончилик, озиқ-овқат ва транспорт соҳаларида фаолият юритишни мақсад қилган. Каланик лойиҳанинг аниқ тафсилотларидан кўра, табиатнинг ўзгаришларга қаршилигига қарши курашиш ниятида эканини кўпроқ таъкидлаб келмоқда.

Гаутам Гупта ўзининг ижтимоий тармоқдаги постида Травис Каланик ридешаринг бозорига асос солмаганида, ҳеч ким бундай чексиз қийинчиликларни енгиб ўтиб, юз миллиардлаб долларлик янги бозорни нолдан яратишга бардош бера олмас эди, деб ёзган. Шундай қилиб, собиқ сафдошларнинг Атоms'да қайта бирлашиши саноат ва робототехника соҳасида йирик ўзгаришларга замин яратиши кутилмоқда.

АтоmsТравис КаланикГаутам ГуптаUberСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди