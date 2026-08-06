Травис Каланикнинг Атоms стартапига собиқ молия директори қўшилди
Uber компаниясининг собиқ молия директори Гаутам Гупта Травис Каланик асос солган Атоms стартапига бош молия директори этиб тайинланди. Бу тайинлов стартап 1,7 миллиард долларлик сармоя жалб қилганидан бир неча ҳафта ўтиб амалга оширилди. Гупта Uberда тўрт йилдан ортиқ ишлаган ва 2017 йил июлида, Травис Каланик бош директор лавозимидан кетганидан бир неча ҳафта ўтиб, компанияни тарк этган.
Uber компаниясининг собиқ молия директори Гаутам Гупта Травис Каланик томонидан асос солинган робототехника ва саноат сунъий интеллекти билан шуғулланувчи Атоms стартапига бош молия директори (CFO) этиб тайинланди. Бу ҳақда ixbt.com маълумотига кўра, Гаутам Гупта ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаларида эълон қилган. Мазкур кадрлар тайинлови стартап яқинда 1,7 миллиард долларлик йирик сармояни жалб қилганидан бир неча ҳафта ўтиб амалга оширилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Гаутам Гупта Uber компаниясида тўрт йилдан ортиқ фаолият юритиб, 2017 йилнинг июль ойида — Травис Каланик бош директор лавозимидан истеъфога чиққанидан бир неча ҳафта ўтиб кетган эди. Унинг ўзи 2017 йил май ойидаёқ кетиш ниятида эканини маълум қилган эди. Гупта ўз вақтида Uber компаниясига 2012 йилда Goldman Sachs вице-президенти сифатида сармоя киритган ва 2013 йилда компания сафига қўшилган эди.
Унинг таъкидлашича, Uber'га келишидаги асосий сабаб айнан Травис Каланик бўлган. Гоутам Гупта Каланикдаги даҳолик ва қатъият уйғунлиги уни бозорга эмас, айнан инсоннинг ўзига тикишга ундаганини ёзган. Янги лавозимни эгаллаш учун Гупта 2020 йилда Opendoor'даги фаолиятидан кейин ўзи ҳаммуассис бўлган А* венчур фирмасидан кетмоқда. А* компанияси Атоms стартапига ўз тарихи давомидаги энг йирик сармояни киритган эди.
Uber жамоасининг Атоms'да қайта жамланишиГаутам Гуптанинг тайинланиши Травис Каланик ўзининг собиқ сафдошларини Атоms атрофида яна йиғаётгани тенденциясини давом эттирмоқда. Жорий йил бошида Атоms кончилик автономияси билан шуғулланувчи Пронто стартапини сотиб олган эди. Ушбу корхонани Uber ва Google компанияларининг собиқ ўзиюрар автомобиллар муҳандиси Энтони Левандовски бошқаради. Шунингдек, LinkedIn маълумотларига кўра, Каланик билан бирга ишлаган бошқа кўплаб топ-менежерлар ҳам ҳозирда Атоms учун фаолият юритмоқда.
Илгаригидек CloudКитченс деб номланган ушбу стартап яқинда 1,7 миллиард доллар сармоя йиғди. Қизиғи шундаки, Травис Каланикни 2017 йилда турли можаролар ва шикоятлардан сўнг четлатган Uber компаниянинг ўзи ҳам инвестор сифатида мазкур молиялаштириш раундида қатнашди. Uber қанча маблағ киритганини очиқламаган бўлса-да, Те Информатион ва TechCrunch нашрлари бу сумма 100 миллион долларни ташкил этганини тасдиқлаган.
Каланикнинг келажакдаги режалариТравис Каланик ўтган ой маблағ йиғиш раундини эълон қилганида, бу жараён Uber ва CloudКитченсда бошланган ғояларнинг мантиқий давоми эканини таъкидлаган эди. Унинг сўзларига кўра, Атоms кончилик, озиқ-овқат ва транспорт соҳаларида фаолият юритишни мақсад қилган. Каланик лойиҳанинг аниқ тафсилотларидан кўра, табиатнинг ўзгаришларга қаршилигига қарши курашиш ниятида эканини кўпроқ таъкидлаб келмоқда.
Гаутам Гупта ўзининг ижтимоий тармоқдаги постида Травис Каланик ридешаринг бозорига асос солмаганида, ҳеч ким бундай чексиз қийинчиликларни енгиб ўтиб, юз миллиардлаб долларлик янги бозорни нолдан яратишга бардош бера олмас эди, деб ёзган. Шундай қилиб, собиқ сафдошларнинг Атоms'да қайта бирлашиши саноат ва робототехника соҳасида йирик ўзгаришларга замин яратиши кутилмоқда.
…