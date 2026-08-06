Meta йирик код базалари учун мўлжалланган Мусе Коде сунъий интеллект агентини тақдим этди

·22·Техно
Meta йирик код базалари учун мўлжалланган Мусе Коде сунъий интеллект агентини тақдим этди
Қисқача

Meta йирик ва мураккаб код базалари билан ишлашга мўлжалланган, ҳозирда бета-тест режимида фаолият юритаётган Мусе Коде терминал кодлаш агентини тақдим этди. Агент ўзгаришларни режалаштириш, код ёзиш ва натижаларни текшириш каби вазифаларни мустақил бажаради. У катта топшириқларни алоҳида ишчи муҳитларда параллел ишлайдиган субагентларга бўлади ва синовда ўйин учун олтита функсияни тўқнашувларсиз яратган.

Сунъий интеллект йўналишида етакчилардан бироз ортда қолаётган Meta компанияси ушбу бўшлиқни тўлдириш йўқида муҳим қадам ташлади. Янги ҳафтада дастурчиларга йирик ҳажмдаги мураккаб дастурий код базалари билан ишлашда ёрдам беришга мўлжалланган терминал кодлаш агенти эълон қилинди. Ҳозирда бета-тест режимида ишлаётган мазкур восита дастурий таъминот муҳандислигининг кенг кўламли вазифаларини автоматлаштиришга қодир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Meta раҳбари Марк Зукерберг ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Мусе Коде агенти йирик репозиторийларда тўлақонли вазифаларни бажаришини маълум қилган. Хусусан, бу тизим ўзгаришларни режалаштириш, код ёзиш ҳамда натижаларни текшириш каби ишларни мустақил равишда амалга ошира олади.

Параллел ишлайдиган субагентлар тизими

Биргина буйруқ ёрдамида ўрнатиладиган ушбу агент Meta томонидан аввалроқ тақдим этилган Мусе Spark кодлаш модели асосида ишлайди. Тизим йирик лойиҳаларни бажаришда ўзининг ёрдамчи субагентларини ишга туширади ва улар бир вақтнинг ўзида параллел равишда фаолият юритади.

Марк Зукербергнинг тушунтиришича, вазифа етарлича катта бўлса, у алоҳида ажратилган ишчи муҳитларда параллел равишда ишлайдиган субагентларга бўлиниб кетади. Бунда фойдаланувчининг асосий нусхасига зиён етказилмайди. Синов жараёнида агент тўқнашувларсиз бир вақтнинг ўзида ўйин учун олтита функцияни яратишга муваффақ бўлган.

Бозордаги рақобат ва нарх устунлиги

Мазкур қадам Meta'ни OpenAI компаниясининг Кодех ҳамда Anthropic'нинг Claude Коде каби бошқа сунъий интеллект воситалари билан рақобатда янада кучли ва қулай позицияга олиб чиқишга қаратилган. Компания янги ишланма орқали дастурчилар учун ҳам жозибадор экотизим яратишни мақсад қилган.

Meta Суперинтеллигенсе Лабс раҳбари Александр Ванг Валл Стреэт Жоурнал нашрига берган интервюсида бу кўпчилик иш жараёнлари ва фойдаланиш сценарийлари учун, айниқса нарх жиҳатидан, ниҳоятда қулай танлов бўлишини таъкидлаган. Компания сўнгги пайтларда сунъий интеллект йўналишига улкан инвестициялар киритиб келмоқда.

Эслатиб ўтамиз, июн ойида Meta сунъий интеллект имкониятларини нафақат реклама бизнесини қўллаб-қувватлаш, балки корпоратив бозорга ҳам олиб чиқишни бошлаган эди. Ўшанда мижозларга хизмат кўрсатиш ва қўллаб-қувватлаш агенти тақдим этилган бўлиб, ҳозирги Мусе Коде агенти компаниянинг ушбу стратегиясининг мантиқий давоми ҳисобланади.

MetaМусе КодеСуний интеллектДастурлашМарк Зукерберг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди