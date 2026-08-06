Meta йирик код базалари учун мўлжалланган Мусе Коде сунъий интеллект агентини тақдим этди
Meta йирик ва мураккаб код базалари билан ишлашга мўлжалланган, ҳозирда бета-тест режимида фаолият юритаётган Мусе Коде терминал кодлаш агентини тақдим этди. Агент ўзгаришларни режалаштириш, код ёзиш ва натижаларни текшириш каби вазифаларни мустақил бажаради. У катта топшириқларни алоҳида ишчи муҳитларда параллел ишлайдиган субагентларга бўлади ва синовда ўйин учун олтита функсияни тўқнашувларсиз яратган.
Сунъий интеллект йўналишида етакчилардан бироз ортда қолаётган Meta компанияси ушбу бўшлиқни тўлдириш йўқида муҳим қадам ташлади. Янги ҳафтада дастурчиларга йирик ҳажмдаги мураккаб дастурий код базалари билан ишлашда ёрдам беришга мўлжалланган терминал кодлаш агенти эълон қилинди. Ҳозирда бета-тест режимида ишлаётган мазкур восита дастурий таъминот муҳандислигининг кенг кўламли вазифаларини автоматлаштиришга қодир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Meta раҳбари Марк Зукерберг ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Мусе Коде агенти йирик репозиторийларда тўлақонли вазифаларни бажаришини маълум қилган. Хусусан, бу тизим ўзгаришларни режалаштириш, код ёзиш ҳамда натижаларни текшириш каби ишларни мустақил равишда амалга ошира олади.
Параллел ишлайдиган субагентлар тизимиБиргина буйруқ ёрдамида ўрнатиладиган ушбу агент Meta томонидан аввалроқ тақдим этилган Мусе Spark кодлаш модели асосида ишлайди. Тизим йирик лойиҳаларни бажаришда ўзининг ёрдамчи субагентларини ишга туширади ва улар бир вақтнинг ўзида параллел равишда фаолият юритади.
Марк Зукербергнинг тушунтиришича, вазифа етарлича катта бўлса, у алоҳида ажратилган ишчи муҳитларда параллел равишда ишлайдиган субагентларга бўлиниб кетади. Бунда фойдаланувчининг асосий нусхасига зиён етказилмайди. Синов жараёнида агент тўқнашувларсиз бир вақтнинг ўзида ўйин учун олтита функцияни яратишга муваффақ бўлган.
Бозордаги рақобат ва нарх устунлигиМазкур қадам Meta'ни OpenAI компаниясининг Кодех ҳамда Anthropic'нинг Claude Коде каби бошқа сунъий интеллект воситалари билан рақобатда янада кучли ва қулай позицияга олиб чиқишга қаратилган. Компания янги ишланма орқали дастурчилар учун ҳам жозибадор экотизим яратишни мақсад қилган.
Meta Суперинтеллигенсе Лабс раҳбари Александр Ванг Валл Стреэт Жоурнал нашрига берган интервюсида бу кўпчилик иш жараёнлари ва фойдаланиш сценарийлари учун, айниқса нарх жиҳатидан, ниҳоятда қулай танлов бўлишини таъкидлаган. Компания сўнгги пайтларда сунъий интеллект йўналишига улкан инвестициялар киритиб келмоқда.
Эслатиб ўтамиз, июн ойида Meta сунъий интеллект имкониятларини нафақат реклама бизнесини қўллаб-қувватлаш, балки корпоратив бозорга ҳам олиб чиқишни бошлаган эди. Ўшанда мижозларга хизмат кўрсатиш ва қўллаб-қувватлаш агенти тақдим этилган бўлиб, ҳозирги Мусе Коде агенти компаниянинг ушбу стратегиясининг мантиқий давоми ҳисобланади.
…