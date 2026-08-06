SpaceX оддий смартфонлар учун сунъий йўлдош алоқа қурилмаларини орбитага чиқарди

·29·Техно
SpaceX оддий смартфонлар учун сунъий йўлдош алоқа қурилмаларини орбитага чиқарди
Қисқача

SpaceX Флорида штатидаги Канаверал бурнидан Falcon 9 ракетасини учириб, АСТ СпасеМобиле тизими учун мўлжалланган сунъий йўлдошлар сонини орбитада 13 тага етказди. Мазкур тармоқ оддий смартфонларни махсус терминаллар ёки қўшимча жиҳозларсиз тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқасига улаш имконини беради, бета-тестни эса жорий йилнинг охиригача бошлаш режалаштирилган.

Космик тадқиқотлар ва технологиялар соҳасида муҳим қадам ташланди. ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX компанияси Флорида штатидаги Канаверал бурнидан Falcon 9 ракетасини муваффақиятли учириб, пастки Ер орбитасига АСТ СпасеМобиле тизими учун мўлжалланган навбатдаги сунъий йўлдошлар туркумини етказиб берди. Ушбу муваффақиятли парвоз натижасида мазкур орбитал гуруҳдаги қурилмалар сони 13 тага етди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур миссия оддий смартфонларни ҳеч қандай махсус терминаллар ёки қўшимча жиҳозларсиз тўғридан-тўғри сунъий йўлдош тармоғига улаш имконини берувчи глобал тармоқни ривожлантиришдаги муҳим босқич сифатида баҳоланмоқда. Компания режасига кўра, янги хизматнинг синов тариқасидаги бета-тест жараёни жорий йилнинг охиригача ишга туширилиши кўзда тутилган.

Ноёб технология ва гигант антенна хусусиятлари

Янги орбитага чиқарилган БлуеБирд 11, БлуеБирд 12 ва БлуеБирд 13 қурилмалари ўзининг конструктив хусусиятлари билан ажралиб туради. Уларнинг асосий ўзига хослиги — майдони тахминан 223 квадрат метрни ташкил этувчи улкан ёйилувчи антенналардир. Ушбу йирик технологик ечим алоқа сифатини кескин ошириш имконини беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги авлод аппаратлари олдинги авлод сунъий йўлдошларига нисбатан деярли икки баробар юқори маълумотлар узатиш тезлигини таъминлай олади. Аввалроқ компания оддий смартфонни сунъий йўлдошга тўғридан-тўғри улаш орқали 98,9 Мбит/с гача юклаб олиш тезлигини намойиш этган эди.

Ракетанинг қайтиши ва келажакдаги имкониятлар

Парвоз давомида техник жараёнлар режа асосида амалга оширилди. Ракетанинг биринчи босқичи Ерга муваффақиятли қайтиб, Атлантика океанидаги А Шортфалл оф Гравитас денгиз платформасига аниқ қўнишни амалга оширди. Ушбу тезлаткич учун жорий миссия юбилей характерига эга бўлиб, у ўзининг 30-чи парвозини муваффақиятли якунлади. Сунъий йўлдошларни орбитага чиқариш амалиёти эса учиш бошланганидан кейин тахминан 53 дақиқа ўтиб бошланиб, барча операциялар бор-йўғи 11 дақиқа ичида тўлиқ якунланди.

Келгусида АСТ СпасеМобиле тармоғи анъанавий уяли алоқа қамрови мавжуд бўлмаган дунёнинг исталган нуқтасида ишончли космик мобил алоқани таъминлаши кутилмоқда. Бу эса мобил технологиялар ва глобал уланиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқади.

SpaceXFalcon 9АСТ СпасеМобилеСунъий йўлдош алоқасиСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди