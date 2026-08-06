SpaceX оддий смартфонлар учун сунъий йўлдош алоқа қурилмаларини орбитага чиқарди
SpaceX Флорида штатидаги Канаверал бурнидан Falcon 9 ракетасини учириб, АСТ СпасеМобиле тизими учун мўлжалланган сунъий йўлдошлар сонини орбитада 13 тага етказди. Мазкур тармоқ оддий смартфонларни махсус терминаллар ёки қўшимча жиҳозларсиз тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқасига улаш имконини беради, бета-тестни эса жорий йилнинг охиригача бошлаш режалаштирилган.
Космик тадқиқотлар ва технологиялар соҳасида муҳим қадам ташланди. ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX компанияси Флорида штатидаги Канаверал бурнидан Falcon 9 ракетасини муваффақиятли учириб, пастки Ер орбитасига АСТ СпасеМобиле тизими учун мўлжалланган навбатдаги сунъий йўлдошлар туркумини етказиб берди. Ушбу муваффақиятли парвоз натижасида мазкур орбитал гуруҳдаги қурилмалар сони 13 тага етди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур миссия оддий смартфонларни ҳеч қандай махсус терминаллар ёки қўшимча жиҳозларсиз тўғридан-тўғри сунъий йўлдош тармоғига улаш имконини берувчи глобал тармоқни ривожлантиришдаги муҳим босқич сифатида баҳоланмоқда. Компания режасига кўра, янги хизматнинг синов тариқасидаги бета-тест жараёни жорий йилнинг охиригача ишга туширилиши кўзда тутилган.
Ноёб технология ва гигант антенна хусусиятлариЯнги орбитага чиқарилган БлуеБирд 11, БлуеБирд 12 ва БлуеБирд 13 қурилмалари ўзининг конструктив хусусиятлари билан ажралиб туради. Уларнинг асосий ўзига хослиги — майдони тахминан 223 квадрат метрни ташкил этувчи улкан ёйилувчи антенналардир. Ушбу йирик технологик ечим алоқа сифатини кескин ошириш имконини беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги авлод аппаратлари олдинги авлод сунъий йўлдошларига нисбатан деярли икки баробар юқори маълумотлар узатиш тезлигини таъминлай олади. Аввалроқ компания оддий смартфонни сунъий йўлдошга тўғридан-тўғри улаш орқали 98,9 Мбит/с гача юклаб олиш тезлигини намойиш этган эди.
Ракетанинг қайтиши ва келажакдаги имкониятларПарвоз давомида техник жараёнлар режа асосида амалга оширилди. Ракетанинг биринчи босқичи Ерга муваффақиятли қайтиб, Атлантика океанидаги А Шортфалл оф Гравитас денгиз платформасига аниқ қўнишни амалга оширди. Ушбу тезлаткич учун жорий миссия юбилей характерига эга бўлиб, у ўзининг 30-чи парвозини муваффақиятли якунлади. Сунъий йўлдошларни орбитага чиқариш амалиёти эса учиш бошланганидан кейин тахминан 53 дақиқа ўтиб бошланиб, барча операциялар бор-йўғи 11 дақиқа ичида тўлиқ якунланди.
Келгусида АСТ СпасеМобиле тармоғи анъанавий уяли алоқа қамрови мавжуд бўлмаган дунёнинг исталган нуқтасида ишончли космик мобил алоқани таъминлаши кутилмоқда. Бу эса мобил технологиялар ва глобал уланиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқади.
…