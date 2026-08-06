Клавиё сунъий интеллектга ихтисослашган Агенкй стартапини сотиб олди

·32·Техно
Клавиё сунъий интеллектга ихтисослашган Агенкй стартапини сотиб олди
Қисқача

Клавиё сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш мақсадида Элиас Торрес асос солган 2023-йилда ташкил этилган Агенкй стартапини сотиб олди, битимнинг молиявий шартлари эса ошкор этилмади. Агенкй Сеқуоиа, Менло Вентурес ва Фелисис фондларидан жами 32 миллион доллар инвестиция жалб қилган эди. Харид доирасида Элиас Торрес Клавиёнинг бош маҳсулот директори бўлади ва 25 кишилик жамоаси билан сунъий интеллект агентларини такомиллаштиради.

Электрон тижорат маркетингини автоматлаштиришга ихтисослашган оммавий Клавиё платформаси сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш мақсадида Элиас Торрес томонидан асос солинган Агенкй стартапини ўз ичига қўшиб олди. TechCrunch нашри тарқатган маълумотларга кўра, ушбу харид икки етакчи технология арбобининг йиллар олдинги касбий йўлларини яна бирлаштиргани билан ҳам аҳамиятлидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Битимнинг молиявий шартлари ошкор этилмаган. Маълумотларга кўра, 2023-йилда ташкил этилган Агенкй компанияси қисқа фурсат ичида Сеқуоиа, Менло Вентурес ҳамда Фелисис каби йирик венчур фондларидан жами 32 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилишга улгурган эди.

Кадрлар алмашинуви ва сунъий интеллект имкониятлари

Харид жараёнининг асосий шартларидан бири сифатида Элиас Торрес Клавиё компаниясининг бош маҳсулот директори (КПО) лавозимини эгаллаши белгиланди. У ўзининг 25 кишидан иборат жамоаси билан биргаликда Клавиё таркибида сунъий интеллект агентларини янада такомиллаштириш устида ишлайди.

Ҳозирги кунда компания иккита асосий сунъий интеллект маҳсулотига эътибор қаратмоқда:

  • Компосер — маркетинг кампанияларини автоматлаштирилган тарзда яратувчи восита
  • Кустомер Агент — харидлардан кейинги қўллаб-қувватлаш, жумладан, маҳсулотларни қайтариш ва буюртмаларни кузатиш жараёнларини бошқарувчи тизим
Клавиё асосчиси ва бош директори Эндрю Биалекки таъкидлашича, ушбу технологиялар компания фойдаланувчиси бўлган 200 мингдан ортиқ бизнесларга тақдим этилади ва келгуси йилларда бу кўрсаткични миллионларга етказиш режалаштирилган.

Йиллар ўтиб топилган ҳамкорлик

Элиас Торрес учун мазкур келишув унинг профессионал фаолиятида ўзига хос рамзий маънога эга. У аввалроқ Перформабле (2011-йилда ҲубSpot томонидан сотиб олинган) ҳамда Дрифт (2021-йилда Виста Эқуитй томонидан 1,2 миллиард долларга сотилган) каби муваффақиятли лойиҳаларга асос солган тажрибали тадбиркордир.

Қизиғи шундаки, 2010-йилда Перформабле даврида Торрес Гарвард университетини эндигина тамомлаган Эндрю Биалеккини ўзининг дастлабки муҳандисларидан бири сифатида ишга олган ва унга бошланғич босқичдаги стартаплар динамикасини ўргатган эди. Биалекки ўз навбатида 2015-йилда Клавиё учун илк ташқи сармояни жалб қилганида, Торресни ушбу сеед-раундга фаришта-инвестор сифатида таклиф қилган.

Клавиё 2023-йил сентябрь ойида 9,2 миллиард долларлик баҳолаш билан IPO га чиққан эди. Гарчи SaaS компаниялари қатори Клавиё акциялари ҳам бозор тебранишларини бошдан кечирган бўлса-да, раҳбарлар платформанинг кўп йиллик мижозлар маълумотларига эгалиги Декагон ва Сиерра каби рақобатчилар олдида катта устунлик беришига Ишонишади.

КлавиёАгенкйЭлиас ТорресСунъий интеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиТексас штатида янги маълумотлар марказларини тармоққа улаш вақтинча тўхтатилдиБугун, 05:25Венесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаВенесур инвесторлар нима учун креатор-инвесторлар билан ишламоқдаБугун, 03:26Лигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиЛигҳтспеед венчур фонди Instagram орқали янги ходим ёлладиБугун, 03:24Япониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиЯпониялик олимлар литий-кислородли батареялар учун янги катализатор яратдиБугун, 03:21OpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиOpenAI ва Статсиг АҚШ Адлия вазирлиги билан 3,2 миллион долларлик келишувга эришдиБугун, 02:56Митсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиМитсубиши Моторс инсонсимон роботлар ишлаб чиқаришни бошлайдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди