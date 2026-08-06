Клавиё сунъий интеллектга ихтисослашган Агенкй стартапини сотиб олди
Клавиё сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш мақсадида Элиас Торрес асос солган 2023-йилда ташкил этилган Агенкй стартапини сотиб олди, битимнинг молиявий шартлари эса ошкор этилмади. Агенкй Сеқуоиа, Менло Вентурес ва Фелисис фондларидан жами 32 миллион доллар инвестиция жалб қилган эди. Харид доирасида Элиас Торрес Клавиёнинг бош маҳсулот директори бўлади ва 25 кишилик жамоаси билан сунъий интеллект агентларини такомиллаштиради.
Электрон тижорат маркетингини автоматлаштиришга ихтисослашган оммавий Клавиё платформаси сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш мақсадида Элиас Торрес томонидан асос солинган Агенкй стартапини ўз ичига қўшиб олди. TechCrunch нашри тарқатган маълумотларга кўра, ушбу харид икки етакчи технология арбобининг йиллар олдинги касбий йўлларини яна бирлаштиргани билан ҳам аҳамиятлидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Битимнинг молиявий шартлари ошкор этилмаган. Маълумотларга кўра, 2023-йилда ташкил этилган Агенкй компанияси қисқа фурсат ичида Сеқуоиа, Менло Вентурес ҳамда Фелисис каби йирик венчур фондларидан жами 32 миллион доллар миқдорида инвестиция жалб қилишга улгурган эди.
Кадрлар алмашинуви ва сунъий интеллект имкониятлариХарид жараёнининг асосий шартларидан бири сифатида Элиас Торрес Клавиё компаниясининг бош маҳсулот директори (КПО) лавозимини эгаллаши белгиланди. У ўзининг 25 кишидан иборат жамоаси билан биргаликда Клавиё таркибида сунъий интеллект агентларини янада такомиллаштириш устида ишлайди.
Ҳозирги кунда компания иккита асосий сунъий интеллект маҳсулотига эътибор қаратмоқда:
- Компосер — маркетинг кампанияларини автоматлаштирилган тарзда яратувчи восита
- Кустомер Агент — харидлардан кейинги қўллаб-қувватлаш, жумладан, маҳсулотларни қайтариш ва буюртмаларни кузатиш жараёнларини бошқарувчи тизим
Йиллар ўтиб топилган ҳамкорликЭлиас Торрес учун мазкур келишув унинг профессионал фаолиятида ўзига хос рамзий маънога эга. У аввалроқ Перформабле (2011-йилда ҲубSpot томонидан сотиб олинган) ҳамда Дрифт (2021-йилда Виста Эқуитй томонидан 1,2 миллиард долларга сотилган) каби муваффақиятли лойиҳаларга асос солган тажрибали тадбиркордир.
Қизиғи шундаки, 2010-йилда Перформабле даврида Торрес Гарвард университетини эндигина тамомлаган Эндрю Биалеккини ўзининг дастлабки муҳандисларидан бири сифатида ишга олган ва унга бошланғич босқичдаги стартаплар динамикасини ўргатган эди. Биалекки ўз навбатида 2015-йилда Клавиё учун илк ташқи сармояни жалб қилганида, Торресни ушбу сеед-раундга фаришта-инвестор сифатида таклиф қилган.
Клавиё 2023-йил сентябрь ойида 9,2 миллиард долларлик баҳолаш билан IPO га чиққан эди. Гарчи SaaS компаниялари қатори Клавиё акциялари ҳам бозор тебранишларини бошдан кечирган бўлса-да, раҳбарлар платформанинг кўп йиллик мижозлар маълумотларига эгалиги Декагон ва Сиерра каби рақобатчилар олдида катта устунлик беришига Ишонишади.
…