Аждодларимиз дастурлари биздаги пул оқимига қандай таъсир кўрсатади?

·0·Фойдали
Аждодларимиз дастурлари биздаги пул оқимига қандай таъсир кўрсатади?

«Аждодлар дастурлари»ни мистик куч эмас, балки оиладан авлодга ўтадиган пул ҳақидаги қарашлар, қўрқувлар ва одатлар сифатида тушунган маъқул. Масалан, «бойлик ҳалол эмас», «пул топиш жуда қийин», «кўп пул одамни бузади» ёки «ҳаммага ёрдам бериш керак, ўзингга қолдириш уят» каби фикрлар инсоннинг молиявий қарорларига сезилмай таъсир қилиши мумкин.

Пул оқимига ижобий таъсир қилиш учун аввало оилада пул ҳақида қандай гаплар кўп айтилганини ёзиб чиқинг. Кейин уларни иккига ажратинг: сизга ёрдам берадиган қарашлар ва сизни чеклайдиган қарашлар.

Масалан:

  • «Пул фақат оғир меҳнат билан келади» ўрнига — «Пул қиймат яратиш, билим ва тўғри тизим орқали ҳам келади».

  • «Бой одамларга ишониб бўлмайди» ўрнига — «Бойлик инсоннинг ахлоқини эмас, имкониятларини кенгайтиради».

  • «Менга кўп пул муносиб эмас» ўрнига — «Мен ҳалол меҳнатим ва яратган қийматим учун муносиб даромад олишга ҳақлиман».

Амалий томондан эса қуйидагилар самарали:

  • Даромад ва харажатларни мунтазам ёзиб бориш.

  • Ўз меҳнатингиз учун нарх белгилашни ўрганиш.

  • Қарз, совға ва оилавий ёрдам ўртасида аниқ чегара қўйиш.

  • Ҳар ой даромаднинг бир қисмини захира ва ривожланишга ажратиш.

Оилада такрорланган молиявий хатоларни аниқлаш: қарзга яшаш, режасиз харид, ҳамманинг масъулиятини ўз зиммасига олиш ёки таваккалдан ҳаддан ташқари қўрқиш.

Шунингдек, аждодлардан фақат чекловлар эмас, кучли сифатлар ҳам мерос бўлиб ўтади. Сабр, меҳнатсеварлик, тежамкорлик, ҳунар, савдо қобилияти ва қийинчиликдан чиқиш тажрибасини ўз молиявий таянчингизга айлантириш мумкин.

«Пул дарё бўлиб оқиши» учун фақат фикрни ўзгартириш етарли эмас. Янги қараш янги ҳаракат билан мустаҳкамланиши керак: кўникмани ошириш, даромад манбасини кўпайтириш, молиявий режа тузиш ва ўз қийматингизни паст баҳоламаслик.

Энг тўғри ёндашув шу: аждодларнинг тақдирини такрорлаш шарт эмас, аммо уларнинг тажрибасидан онгли равишда фойдаланиш мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

23 июнь куни туғилганлар: Онгли таваккалчилик, жозиба ва юксак интеллект соҳиблари!23 июнь куни туғилганлар: Онгли таваккалчилик, жозиба ва юксак интеллект соҳиблари!Бугун, 15:26Бошқалар таъсирида қарор қабул қилаётганингизни қандай аниқлаш мумкин?Бошқалар таъсирида қарор қабул қилаётганингизни қандай аниқлаш мумкин?Бугун, 09:24Ўзини севиш фалсафаси: Баландпарвоз сўзлардан кундалик амалиётга...Ўзини севиш фалсафаси: Баландпарвоз сўзлардан кундалик амалиётга...Кеча, 18:27Барча буржлар учун ҳафталик хабар:: Пул, ўз-ўзини қадрлаш ва янги имкониятларБарча буржлар учун ҳафталик хабар:: Пул, ўз-ўзини қадрлаш ва янги имкониятларКеча, 18:19Тизимли инқироз: Ҳаётнинг барча соҳалари бир вақтда чўкишининг асл илдизиТизимли инқироз: Ҳаётнинг барча соҳалари бир вақтда чўкишининг асл илдизиКеча, 14:25Бошқаларни хафа қилмасдан «йўқ» дейиш ва чегараларни ҳимоя қилишни ўрганишБошқаларни хафа қилмасдан «йўқ» дейиш ва чегараларни ҳимоя қилишни ўрганишКеча, 13:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?
AirPods ва қулоқчинлардан узоқ фойдаланиш хавфлими?
AirPods ва қулоқчинлардан узоқ фойдаланиш хавфлими?