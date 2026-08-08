Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқда
Ферран Торрес жорий ёзги трансфер ойнасида Барселонани тарк этиш истагини билдирган ва Пари Сен-Жермен билан шахсий шартнома шартлари бўйича келишиб олган. Барселона амалдаги шартномасининг якунланишига бир йил қолган футболчини парижликлар талаб этилган трансфер суммасини тўласа, қўйиб юборишга тайёр. Торрес 2021-йилда Манчестер Ситидан тахминан 55 миллион евро эвазига ўтган ва беш мавсумда 207 та учрашувда 65 та гол урган.
Испаниянинг Барселона клуби ҳужумчиси Ферран Торрес жорий ёзги трансфер ойнасида жамоани тарк этиш истаги борлигини раҳбариятга маълум қилди. ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, 26 ёшли футболчи Франция чемпиони Пари Сен-Жермен билан шахсий шартнома шартлари бўйича аллақачон келишиб олган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер амалга ошса, Торрес ўз вақтида Испания терма жамоасида устозлик қилган Луис Энрике қўл остида яна тўп тепиш имкониятига эга бўлади. Парижликлар мураббийлар штаби ҳужум чизиғини янада кучайтириш мақсадида айниқса испанистонлик футболчининг хизматларига катта эътибор қаратмоқда.
Каталония клубининг позицияси ва молиявий манфаатларБарселона билан амалдаги шартноманинг якунланишига атиги бир йил қолгани сабабли, клуб раҳбариятида футболчининг келажаги борасида тезкор қарор қабул қилиш мажбурияти юзага келган. Испания чемпионлари Пари Сен-Жермен клуби талаб этиладиган трансфер суммасини тўласа, ўйинчини қўйиб юборишга тайёр эканини билдирган.
Эслатиб ўтамиз, Ферран Торрес 2021-йилда Манчестер Сити сафидан тахминан 55 миллион евро эвазига Каталония клубига кўчиб ўтган эди. Дастлаб қанот ярим ҳимоячиси сифатида ҳаракат қилган бўлса-да, сўнгги мавсумларда марказий ҳужумчи позициясига мослашиб, жамоа учун муҳим голларни киритиб келди.
Ханси Флик жамоасидаги ўзгаришлар ва янги қадамларРоберт Левандовски MLS вакили Чикаго Файр сафига йўл олганидан сўнг, бош мураббий Ханси Флик ихтиёрида ҳужум чизиғида имкониятлар чекланиб қолди. Торреснинг кетиши эса Барселона клубини янги юқори савиядаги ҳужумчини излаш ишларини тезлаштиришга мажбур қилмоқда.
Клуб устувор мақсад сифатида Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес номзодини кўриб чиқаётган эди. Бироқ пойтахтликларнинг ўз етакчисини сотишни истамаётгани Каталония грандини эътиборни бошқа вариантларга қаратишга ундаши мумкин. Торреснинг ўзи эса АҚШдаги тарғибот сафари чоғида ёзда жамоани тарк этиши мумкинлигига ишора қилган эди.
Маълумот учун, Ферран Торрес беш мавсум давомида Блауграна сафида жами 207 та учрашувда майдонга тушиб, ўз номига 65 та гол ёздириб қўйди. У ўтган мавсумда 49 та ўйинда 21 марта рақиблар дарвозасини ишғол қилган бўлса, ундан олдинги мавсумда 45 та баҳсда 19 та гол киритганди.
…