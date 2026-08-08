Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқда

·27·Спорт
Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқда
Қисқача

Ферран Торрес жорий ёзги трансфер ойнасида Барселонани тарк этиш истагини билдирган ва Пари Сен-Жермен билан шахсий шартнома шартлари бўйича келишиб олган. Барселона амалдаги шартномасининг якунланишига бир йил қолган футболчини парижликлар талаб этилган трансфер суммасини тўласа, қўйиб юборишга тайёр. Торрес 2021-йилда Манчестер Ситидан тахминан 55 миллион евро эвазига ўтган ва беш мавсумда 207 та учрашувда 65 та гол урган.

Испаниянинг Барселона клуби ҳужумчиси Ферран Торрес жорий ёзги трансфер ойнасида жамоани тарк этиш истаги борлигини раҳбариятга маълум қилди. ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, 26 ёшли футболчи Франция чемпиони Пари Сен-Жермен билан шахсий шартнома шартлари бўйича аллақачон келишиб олган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер амалга ошса, Торрес ўз вақтида Испания терма жамоасида устозлик қилган Луис Энрике қўл остида яна тўп тепиш имкониятига эга бўлади. Парижликлар мураббийлар штаби ҳужум чизиғини янада кучайтириш мақсадида айниқса испанистонлик футболчининг хизматларига катта эътибор қаратмоқда.

Каталония клубининг позицияси ва молиявий манфаатлар

Барселона билан амалдаги шартноманинг якунланишига атиги бир йил қолгани сабабли, клуб раҳбариятида футболчининг келажаги борасида тезкор қарор қабул қилиш мажбурияти юзага келган. Испания чемпионлари Пари Сен-Жермен клуби талаб этиладиган трансфер суммасини тўласа, ўйинчини қўйиб юборишга тайёр эканини билдирган.

Эслатиб ўтамиз, Ферран Торрес 2021-йилда Манчестер Сити сафидан тахминан 55 миллион евро эвазига Каталония клубига кўчиб ўтган эди. Дастлаб қанот ярим ҳимоячиси сифатида ҳаракат қилган бўлса-да, сўнгги мавсумларда марказий ҳужумчи позициясига мослашиб, жамоа учун муҳим голларни киритиб келди.

Ханси Флик жамоасидаги ўзгаришлар ва янги қадамлар

Роберт Левандовски MLS вакили Чикаго Файр сафига йўл олганидан сўнг, бош мураббий Ханси Флик ихтиёрида ҳужум чизиғида имкониятлар чекланиб қолди. Торреснинг кетиши эса Барселона клубини янги юқори савиядаги ҳужумчини излаш ишларини тезлаштиришга мажбур қилмоқда.

Клуб устувор мақсад сифатида Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес номзодини кўриб чиқаётган эди. Бироқ пойтахтликларнинг ўз етакчисини сотишни истамаётгани Каталония грандини эътиборни бошқа вариантларга қаратишга ундаши мумкин. Торреснинг ўзи эса АҚШдаги тарғибот сафари чоғида ёзда жамоани тарк этиши мумкинлигига ишора қилган эди.

Маълумот учун, Ферран Торрес беш мавсум давомида Блауграна сафида жами 207 та учрашувда майдонга тушиб, ўз номига 65 та гол ёздириб қўйди. У ўтган мавсумда 49 та ўйинда 21 марта рақиблар дарвозасини ишғол қилган бўлса, ундан олдинги мавсумда 45 та баҳсда 19 та гол киритганди.

Ферран ТорресБарселонаПари Сен-ЖерменЛуис ЭнрикеТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Нефтчи»дан даҳшатли шоу: Фарғоналиклар «Қизилқум»ни 5:0 ҳисобида тор-мор этди!«Нефтчи»дан даҳшатли шоу: Фарғоналиклар «Қизилқум»ни 5:0 ҳисобида тор-мор этди!Бугун, 21:26Маркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиМаркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиБугун, 21:19Лучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиЛучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиБугун, 20:58Челси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиЧелси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 20:39Артур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинАртур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинБугун, 20:35«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!Бугун, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)